Ezzel a diétás recepttel nyárra bombaalakod lesz

A fogyás többé nem lesz fárasztó egy mennyei diétás receptnek hála.

Ha rendszeresen ezt az ételt fogyasztod, akkor 1,5-2 hónap alatt 5, majd 10 kilót is leadhatsz.

Igazi fitneszfogás, amely mindössze 30-35 perc alatt kész van.

A nyári bomba alak diéta segítségével rövid idő alatt könnyedén elérhető, csak ismerned kell hozzá a gyors fogyás titkát, azaz a tökéletes diétás receptet. Ez a hihetetlenül ínycsiklandó fogás kiváló és villámgyors ebéd, és még a bikiniszezon előtt formába hoz.

Ettől a mennyei ételtől soha többé nem kell aggódnod a kilók miatt, a fogyás pofon egyszerű lesz

Mi a gyors fogyás titka?

A válasz egy receptben keresendő, amely alapján a zöldborsós hummusz és citrusos-pesztós tépett csirke tökéletes kombinációját készítheted el. Ezzel a fogással rém könnyű lesz a fogyás, reálisan 1,5-2 hónap alatt 5 kilót, egy tartós kúrával akár 3-4 hónap alatt 10 kilót is ledobhatsz magadról. A menüvel két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen amellett, hogy segíti a fogyókúrád, koplalnod sem kell az ételek magas fehérjetartalma miatt. Nézzük, mire lesz szükséged 2 kiadós adaghoz:

Hozzávalók a csirkéhez

400 g csirkemellfilé (sós vízben puhára főzve vagy párolva),

1 csokor friss bazsalikom,

1 gerezd fokhagyma,

15 g finomra reszelt parmezán sajt,

15 g illatosra pirított fenyőmag vagy kaliforniai mandula,

1 evőkanál extra szűz olívaolaj (plusz 1-2 kanál víz a lazításhoz),

fél citrom reszelt héja és facsart leve

só, bors

Hozzávalók a zöldborsós hummuszhoz

1 konzerv csicseriborsó, (240 g nettó tömeg, leöblítve),

150 g enyhén sós vízben megfőzött fagyasztott zöldborsó,

1 csapott evőkanál tahini (szezámpaszta),

1 gerezd fokhagyma,

fél citrom leve,

só,

csipetnyi római kömény,

egy kevés jéghideg víz

Hozzávalók a salátához

egy adag jégsaláta vagy 6-8 csíkozott római saláta,

1 darab kockázott kígyóuborka,

1 szál zsülienre vágott sárgarépa

Elkészítés

A diétás recept elkészítése gyors és pofonegyszerű – mindössze 30-35 percbe telik. A megfőtt csirkemellet melegen két villával szálaira tépkedjük. A pesztóhoz turmixgépbe tesszük a hozzá szükséges bazsalikomleveleket, a fokhagymát, a pirított magvakat, az olívaolajat, a parmezánt és a citromos ízesítőket. Összeturmixoljuk, a végén pedig alaposan összeforgatjuk a meleg hússal.