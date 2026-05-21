Zöldborsós hummusz, a gyors fogyás titka

Ezzel a diétás recepttel nyárra bombaalakod lesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 12:15
Vége a koplalásnak: végre megszabadulhatsz a fölös kilóktól úgy, hogy közben egy ínycsiklandó ételt fogyasztasz. Egy olyan diétás receptet mutatunk, amelynek elkészítésével egy mesés fogást varázsolhatsz az asztalra, ha pedig rendszeresen elkészíted, a fogyás pofonegyszerű lesz.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A fogyás többé nem lesz fárasztó egy mennyei diétás receptnek hála.
  • Ha rendszeresen ezt az ételt fogyasztod, akkor 1,5-2 hónap alatt 5, majd 10 kilót is leadhatsz. 
  • Igazi fitneszfogás, amely mindössze 30-35 perc alatt kész van. 

A nyári bomba alak diéta segítségével rövid idő alatt könnyedén elérhető, csak ismerned kell hozzá a gyors fogyás titkát, azaz a tökéletes diétás receptet. Ez a hihetetlenül ínycsiklandó fogás kiváló és villámgyors ebéd, és még a bikiniszezon előtt formába hoz.

Fogyáshoz ideális csirkesaláta
Ettől a mennyei ételtől soha többé nem kell aggódnod a kilók miatt, a fogyás pofon egyszerű lesz Fotó: ZCOOL HelloRF / Shutterstock

Mi a gyors fogyás titka?

A válasz egy receptben keresendő, amely alapján a zöldborsós hummusz és citrusos-pesztós tépett csirke tökéletes kombinációját készítheted el. Ezzel a fogással rém könnyű lesz a fogyás, reálisan 1,5-2 hónap alatt 5 kilót, egy tartós kúrával akár 3-4 hónap alatt 10 kilót is ledobhatsz magadról. A menüvel két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen amellett, hogy segíti a fogyókúrád, koplalnod sem kell az ételek magas fehérjetartalma miatt. Nézzük, mire lesz szükséged 2 kiadós adaghoz:

Hozzávalók a csirkéhez

  • 400 g csirkemellfilé (sós vízben puhára főzve vagy párolva),
  • 1 csokor friss bazsalikom,
  • 1 gerezd fokhagyma,
  • 15 g finomra reszelt parmezán sajt,
  • 15 g illatosra pirított fenyőmag vagy kaliforniai mandula,
  • 1 evőkanál extra szűz olívaolaj (plusz 1-2 kanál víz a lazításhoz),
  • fél citrom reszelt héja és facsart leve
  • só, bors

Hozzávalók a zöldborsós hummuszhoz

  • 1 konzerv csicseriborsó, (240 g nettó tömeg, leöblítve),
  • 150 g enyhén sós vízben megfőzött fagyasztott zöldborsó,
  • 1 csapott evőkanál tahini (szezámpaszta),
  • 1 gerezd fokhagyma,
  • fél citrom leve,
  • só,
  • csipetnyi római kömény,
  • egy kevés jéghideg víz

Hozzávalók a salátához

  • egy adag jégsaláta vagy 6-8 csíkozott római saláta,
  • 1 darab kockázott kígyóuborka,
  • 1 szál zsülienre vágott sárgarépa

Elkészítés

A diétás recept elkészítése gyors és pofonegyszerű – mindössze 30-35 percbe telik. A megfőtt csirkemellet melegen két villával szálaira tépkedjük. A pesztóhoz turmixgépbe tesszük a hozzá szükséges bazsalikomleveleket, a fokhagymát, a pirított magvakat, az olívaolajat, a parmezánt és a citromos ízesítőket. Összeturmixoljuk, a végén pedig alaposan összeforgatjuk a meleg hússal. 

Ezután ugyanabban a turmixgépben kell a hummuszt is elkészíteni. A gépet ne öblítsd ki, hogy benne maradjon a bazsalikom aromája. A zöldborsót, a csicseriborsót, a fokhagymát, a tahinit, a citromlevet és a fűszereket daráld össze, majd a kész hummuszból simíts egy nagy adagot egy mélytányér aljára. Halmozd rá a citrusos csirkét, a végén pedig koronázd meg friss, roppanós salátával!

