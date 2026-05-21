Ezzel a diétás recepttel nyárra bombaalakod lesz

A nyári bomba alak diéta segítségével rövid idő alatt könnyedén elérhető, csak ismerned kell hozzá a gyors fogyás titkát, azaz a tökéletes diétás receptet. Ez a hihetetlenül ínycsiklandó fogás kiváló és villámgyors ebéd, és még a bikiniszezon előtt formába hoz.
A válasz egy receptben keresendő, amely alapján a zöldborsós hummusz és citrusos-pesztós tépett csirke tökéletes kombinációját készítheted el. Ezzel a fogással rém könnyű lesz a fogyás, reálisan 1,5-2 hónap alatt 5 kilót, egy tartós kúrával akár 3-4 hónap alatt 10 kilót is ledobhatsz magadról. A menüvel két legyet üthetsz egy csapásra, hiszen amellett, hogy segíti a fogyókúrád, koplalnod sem kell az ételek magas fehérjetartalma miatt. Nézzük, mire lesz szükséged 2 kiadós adaghoz:
A diétás recept elkészítése gyors és pofonegyszerű – mindössze 30-35 percbe telik. A megfőtt csirkemellet melegen két villával szálaira tépkedjük. A pesztóhoz turmixgépbe tesszük a hozzá szükséges bazsalikomleveleket, a fokhagymát, a pirított magvakat, az olívaolajat, a parmezánt és a citromos ízesítőket. Összeturmixoljuk, a végén pedig alaposan összeforgatjuk a meleg hússal.
Ezután ugyanabban a turmixgépben kell a hummuszt is elkészíteni. A gépet ne öblítsd ki, hogy benne maradjon a bazsalikom aromája. A zöldborsót, a csicseriborsót, a fokhagymát, a tahinit, a citromlevet és a fűszereket daráld össze, majd a kész hummuszból simíts egy nagy adagot egy mélytányér aljára. Halmozd rá a citrusos csirkét, a végén pedig koronázd meg friss, roppanós salátával!
