3 recept, amellyel rém könnyű a fogyás

Ízletesek, és közben a fogyást is segítik? Ma már számos olyan, fogyást elősegítő étel készíthető, amely kapcsán nem érezzük, hogy bármiről is le kellene mondanunk. Kérdés persze, hogy honnan tudhatjuk, hogy ezek a diétás receptek valóban hatékonyak? A válasz: olyat kell választani, amelyet szakérő ajánl. Cikkünkben most két ilyen ötletet mutatunk!

Vágólapra másolva!

Az edzés nagyjából 10, a minőségi pihenés 20, a megfelelő étkezés pedig 70 százalékban számít az alakformálás során. Nem véletlen, hogy akár testépítésről, akár fogyókúráról van szó, a diéta fontos szerepet játszik a kitűzött cél elérésében. Fehérvári Tünde, aki 19 kilót adott le nemrég, korábban a Fanny magazinnak elmondta, hogy az alakformáló program mellett a megváltozott étrendjének köszönheti, hogy sikerült új formába lendülnie. A fogyása kapcsán egy szakértő is megszólalt a lapnak, aki receptötleteket is adott. Tünde történetét és a szakértői véleményt ide kattintva olvashatod, a diétás recepteket alább közöljük. A hideg uborkaleves tökéletes választás a diétás receptek közül, ha fogyókúrázol

Fotó: from my point of view / Shutterstock Ízletes, diétás receptek Hideg uborkaleves joghurttal és kaporral Hozzávalók (2 adaghoz): 1 nagy kígyóuborka

200 g natúr görög joghurt (0–2% zsírtartalom)

1 gerezd fokhagyma

fél csokor friss kapor

fél citrom leve

só, bors ízlés szerint

hideg víz a hígításhoz (kb. 1-1,5 dl) Elkészítés: Az uborkát hámozd meg, darabold fel és tedd turmixgépbe. Add hozzá a joghurtot, a fokhagymát, citromlevet, kaprot, fűszereket, majd turmixold krémesre. Ízlés szerint hígítsd hideg vízzel. Tálalás előtt tedd 1-2 órára hűtőbe. Szórhatsz rá extra kaprot vagy pár karika uborkát. Energiatartalom: 90 kcal/adag Grillezett csirkemell zöldségekkel, a diétás receptek egyik klasszikusa

Fotó: NADKI / Shutterstock Grillezett csirkemell citrusos cukkinitornyokkal Hozzávalók (2 adaghoz): 2 kisebb csirkemellfilé

1 evőkanál olívaolaj

2 közepes cukkini

1 citrom leve és reszelt héja

1 gerezd fokhagyma

só, bors, kakukkfű Elkészítés: A csirkét kend be az olívaolajjal, fűszerezd, majd grillezd vagy serpenyőben süsd meg mindkét oldalát (kb. 4-5 perc oldalanként). A cukkinit karikázd fel, locsold meg citromlével, szórd meg fokhagymával, citromhéjjal és kevés sóval, majd pirítsd vagy grillezd pár percig, hogy enyhén megpiruljon. Tálald egymásra rétegezve a cukkinit, mellé mehet a szeletelt csirkemell. Energiatartalom: 260 kcal/adag Diétás receptek édesszájúaknak: Epres-joghurtos házi jégkrém

Fotó: Nadezhda Nesterova / Shutterstock Epres-joghurtos jégkrém házilag Hozzávalók (4 db formához): 200 g friss eper

150 g natúr joghurt (0–2% zsírtartalom)

1 teáskanál méz vagy eritrit (ízlés szerint)

fél citrom leve Elkészítés: Az epret mosd meg, pürésítsd joghurttal, citromlével és édesítővel együtt. Öntsd jégkrémformákba (vagy kis poharakba pálcikával), majd fagyaszd le legalább 4-5 órára. Ha rétegesre szeretnéd, tegyél a forma aljára csak pürésített epret, a tetejére sima joghurtot.

Energiatartalom: ~100 kcal/jégkrém Ezek is érdekelhetnek: