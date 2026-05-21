Borzasztó: Több emelet magasból zuhant le egy felvonó, sokan megsérültek

A katasztrófavédelem szerint a liftből hét embert mentettek ki. Öt áldozat igényelt orvosi ellátást, közülük kettőt lábtöréssel, egyet ficam gyanújával szállítottak kórházba, egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket.
A ProTV hírtelevízió értesülése szerint a lift a harmadik emeletről zuhant az alagsorig, Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár pedig arról tájékoztatta a B1 hírtelevíziót, hogy a felvonó kijelzője a nyolcadik emeletet jelezte.
A gépezet karbantartásáért felelős cég közleménye szerint a felvonón szerdán végezték el a beütemezett javítási munkálatokat, amelyek vontatókábelek cseréjére is kiterjedtek. A közlemény szerint a felvonók biztonságát vizsgáló állami hatóság (ISCIR) jóváhagyásával helyezték üzembe a balesetet szenvedett liftet.
A minisztérium közleménye szerint a baleset okainak kiderítése érdekében szakértői bizottság alakult, és a tízemeletes épület valamennyi felvonóját leállították.
