Borzasztó: Több emelet magasból zuhant le egy felvonó, sokan megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 13:09
Több emeletnyi magasságból lezuhant egy felvonó csütörtökön a bukaresti CFR-palotában, a benne tartózkodó alkalmazottak közül többen könnyebben megsérültek - közölte az épületet használó román közlekedési minisztérium.

A katasztrófavédelem szerint a liftből hét embert mentettek ki. Öt áldozat igényelt orvosi ellátást, közülük kettőt lábtöréssel, egyet ficam gyanújával szállítottak kórházba, egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket.

Lezuhant egy felvonó, többen megsérültek / Képünk illusztráció: unsplash

A ProTV hírtelevízió értesülése szerint a lift a harmadik emeletről zuhant az alagsorig, Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár pedig arról tájékoztatta a B1 hírtelevíziót, hogy a felvonó kijelzője a nyolcadik emeletet jelezte.

A gépezet karbantartásáért felelős cég közleménye szerint a felvonón szerdán végezték el a beütemezett javítási munkálatokat, amelyek vontatókábelek cseréjére is kiterjedtek. A közlemény szerint a felvonók biztonságát vizsgáló állami hatóság (ISCIR) jóváhagyásával helyezték üzembe a balesetet szenvedett liftet.

A minisztérium közleménye szerint a baleset okainak kiderítése érdekében szakértői bizottság alakult, és a tízemeletes épület valamennyi felvonóját leállították.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
