„Nem mindenki fog örülni” - Dolly évtizedek után kitálal, nincs több titok

A Hungáriából ismert Novai Gábornak most jelent meg könyve, de nem ő az egyetlen a legendás zenekarból, aki ilyen formában szeretné megosztani a gondolatait, történetét a világgal: Dolly már korábban elkezdett dolgozni egy könyvön, de még mindig nem készült el vele, mert folyamatosan hozzátesz valamit.

Dolly nem fogja vissza magát a könyvében

Az énekesnő készülő könyve igazán izgalmasnak ígérkezik, ugyanis Dolly elmondása szerint egy nagyon őszinte írás lesz az elmúlt évtizedekről, illetve a konfliktusokról, és nem mindenki fog annak örülni, amiket megoszt majd az emberekkel – de hozzátette, hogy egyáltalán nem a rosszindulat vezérli.

Rólam tudni kell, hogy őszinte vagyok, és ennél fogva sok olyan dolgot leírtam, amelyek a régi konfliktusokat is feltárják. Mert abból is volt épp elég az elmúlt évtizedekben. Véleményem szerint nem szabad csak a szépre emlékezni, ki kell mondani a dolgokat. Egyetlen betűt sem rosszindulatból írtam, vagy sértettségből, de számot vetek, boncolgatok, és kimondom majd benne, amit ki kell mondani. Olyan történetek látnak majd napvilágot, aminek nem mindenki fog örülni. Én ugyanis jól emlékszem mindenre

– árulta el Dolly a Blikknek.