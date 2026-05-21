„Soha többé nem vihetik haza” – Sokkoló videón, ahogy egymás kezét fogva keresik a vízben eltűnt tinédzsert

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 13:30
Szemtanúk zokogtak a parton, miután a tinédzser barátai hiába próbálták megfogni a fiú kezét, a hatalmas hullámok egyszerűen elnyelték.
Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség és a katasztrófavédelem a New York-i Rockaway Beach-re kedd délután, miután egy 17 éves eltűnt tinédzser után indult meg a hajsza. A parton tartózkodók sokkos állapotban figyelték, ahogy a mentőcsapatok tagjai egymás kezét fogva, élőláncot alkotva gázolnak be a hullámok közé, bízva a csodában.

Élőláncot alkotva, egymás kezét fogva gázoltak a habokba a mentőcsapatok: helikopterekkel és búvárokkal is keresik az eltűnt tinédzsert / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kicsúszott a barátai kezéből

A bronxi tinédzser a barátaival indult el hűsölni a hirtelen jött kánikulában, ám a gondtalan strandolás pillanatok alatt rémálommá vált. A rendőrségi források szerint a fiatal fittyet hányt a veszélyre: társaival együtt merészkedett be a vízbe, amikor egy hatalmas hullám csapott le rájuk. Egyikőjüknek még sikerült feljönnie a felszínre, és a többiek is azonnal utána nyúltak, de már késő volt.

Szó szerint próbálták visszahúzni őt. De olyan mélyen voltak a vízben, hogy a hullám egyszerűen kisöpörte a kezük közül. Elkezdtem borzasztóan sírni miatta, mert egy dolog látni, hogy ez megtörténik, de megint más annak a személynek lenni, aki legalább megpróbált segíteni

– emlékezett vissza zokogva a megrázó pillanatokra egy szemtanú, Nemiah Dos Santos.

Tehetetlenül keresték az eltűnt tinédzsert

A helyszínen uralkodó kétségbeesést jól leírja, hogy a tinédzserek tehetetlenül nézték végig barátjuk eltűnését. Tudták, hogy a legrosszabb hírt kell közölniük a családdal.

Csak a könnyek voltak, telefonnal a kézben, és a sírás... Próbálták elmondani annak, aki kihozta őket a strandra, hogy akivel jöttek, azt már nem fogják tudni hazavinni

– mondta egy másik tanú, Julian Eastmead.

Még nem indult el a strandszezon

A drámát fokozza, hogy a hivatalos strandszezon még el sem kezdődött, így a parton egyetlen vízimentő sem teljesített szolgálatot, aki időben közbeavatkozhatott volna. A rendőrség búvárokkal és helikopterekkel is keresi az eltűnt tinédzsert, a nyomozás jelenleg is folyik – írja a People magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
