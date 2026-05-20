Kárász Róbert: „Lelle az életem utolsó nagy ajándéka”

Lelle születése mindkettejük életét megváltoztatta. Kárász Róbert korábban sokszor hangoztatta, hogy nem kíván újranősülni, gyermekvállalásban pedig már rég nem gondolkodott. A Baska Barbara operatőr-rendezővel való találkozás azonban már az első randin újraírta az összes szabályt. Kárász Róbert és Barbara az otthonukban fogadták a hot! magazin munkatársait.

Kárász Róbert lányai közül Lelle a legkisebb (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Kárász Róbert lányairól: körberajongják a kicsit

Robi esetében éppen az történt, amire egyáltalán nem volt felkészülve: meg­látni és megszeretni. Lelle érkezése pedig azt bizonyítja, hogy ami el van rendelve, az ellen az ember nem sokat tehet.

„Külön-külön hat gyermekünk van, de valójában öt” – kezdi mosolyogva Kárász Róbert. „Nekem Lellével együtt három lányom, Barbinak két fia és egy lánya van.”

„Viszont Lelle esetében mégis minden teljesen más” – veszi át a szót Barbara. „Most nem nekem kell mindennel foglalkoznom, és amikor Robi elsétál a szoba előtt, akkor nemcsak beköszön, és szalad tovább, hanem együtt oldunk meg mindent. Mindketten itt vagyunk neki, sőt a fiaim is körberajongják a kicsit. Az anyák napi üzeneten, amit a kisebbik fiamtól kaptam, a következő állt: „Azt szeretem anyában, hogy simogathatom Lellét.”

Az a helyzet, hogy igazi nagycsalád lettünk. A klasszikus mozaikcsaládot testesítjük meg

– fűzi hozzá Robi, aki 56 évesen lett újra apuka.

Kárász Róbert feleségével, Baska Barbarával és gyermekeikkel igazi mozaikcsaládot alkotnak (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

„A család attól család, hogy abban van összetartás”

Egy mozaikcsalád esetében soha nem egyszerűek a szabályok. Valahol mindenki ragaszkodik a saját helyéhez, szokásaihoz, és közben tudatosan figyelni kell arra, hogy másnak is teret engedjen. Az egónak itt nem sok hely jut. Kárász Róbert gyermekei ismerik egymást, és a lányok nagyon gyorsan elfogadták a kicsi Lellét.

Ez az élet iskolájának az egyik legkomolyabb szintje, ahol mindenki tanul a másiktól.

„Még nem vagyunk egyéves házasok, de máris idecsöppent közénk egy kis angyalka, aki már hat hónapos. De ha egy családban ott van a szeretet és az egymásra figyelés, akkor nincs olyan akadály, amit ne lehetne legyőzni. Édesanyám pontosan tudta, hogy mit hoz majd magával a kislányunk születése. Azt mondta: „Fiam, egyetlenegy szabály van, amit majd mindig szem előtt kell tartanotok: időt adni mindenkinek”. És ebben tökéletesen igaza volt, hiszen most már harcolni kell azért, hogy mikor kinek a kezében legyen Lelle. A szüleim közel nyolcvanévesen olyan újszerűen élték meg a legújabb kisunoka születését, olyan mély érzelmekkel együtt, ami semmihez nem hasonlítható. Bevallom, ez számomra is meglepetés volt. Leont és Lexet az első pillanattól kezdve a saját unokájukként szeretik. Próbáljuk a gyerekeket is arra nevelni, hogy a család attól család, hogy abban van összetartás.”