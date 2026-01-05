Felgyorsítanád a fogyást? 5 villámgyors ebéd, amit diéta alatt is bátran ehetsz

A villámgyors diétás ebéd receptek hamar elkészülnek, táplálóak és támogatják a fogyásod. Amikor kapkodsz a munkahelyi megbeszélések és a családi teendők között, a legkönnyebb megoldásnak tűnhet bekapni egy gyors péksüteményt vagy rendelni valamit, de ezzel könnyen felboríthatod a gondosan felépített étrended. Erre itt a megoldás. Felejtsd el a bonyolult receptúrákat és a hosszú főzőcskézéseket – íme 5 szupertipp, amivel 15 perc alatt elkészül a mennyei étel.

5 villámgyors diétás ebéd, ami segít a fogyókúrádban.

Fotó: RossandHelen / 123RF

1. Villámgyors diétás ebéd: turbó csirkés saláta

Akár már előző este elkészítheted a csirkét hozzá, így reggel csak össze kell dobnod és már indulhatsz is a munkába a kis uzsonnás dobozoddal a hónod alatt.

Hozzávalók:

15 dkg sült csirkemell vagy comb

1 jó nagy marék friss római saláta

1 nagyobb paradicsom

5 dkg kígyóuborka

fél kápia paprika

3 evőkanál olívaolaj

2 dkg vaj

néhány csepp citromlé

só, bors, majoránna

1 evőkanál tökmag

Elkészítés:

A csirkét vágd kockára, fűszerezd sóval, borssal, majoránnával, majd egy pici olívaolajon és vajon pirítsd meg. Mindent zöldséget darabolj fel, keverd össze a sült csirkével egy tálban, szórd rá a tökmagot és már kész is vagy.

A csirkesaláta villámgyors diétás ebéd, amit percek alatt összedobhatsz.

Fotó: Jacek Chabraszewski / Shutterstock

2. Fetás édesburgonya

Az édesburgonya hamar kész, ráadásul jól bírja a melegítést, és készíthetsz dupla adagot is, így másnapra is megvan az ebéded.

Hozzávalók:

1 nagy édesburgonya

só, bors, chilipehely

10 dkg feta

1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés:

Hámozd meg az édesburgonyát, kockázd fel, fűszerezd, locsold meg az olívaolajjal, majd jól forgasd össze az egészet, tedd egy kisebb tepsibe vagy air fryer-be, süsd 200 fokon 20-25 percig, amíg az édesburgonya megpuhul és pirulni kezd, majd szórd rá a szétmorzsolt fetát, told vissza a sütőbe 5 percre és már kész is.

Az édesburgonya fetával kimondottan laktató étel.

Fotó: Nickola_Che / Shutterstock

3. Zöldséges omlett

Az omlett ebédre is tökéletes megoldás, bátran készítsd el ezt a zöldségekkel dúsított változatot.

Hozzávalók:

2 tojás

fél kápia paprika

fél cukkini

1 marék bébispenót

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál olívaolaj

só, bors, bazsalikom

Elkészítés:

A zöldségeket vágd kisebb darabokra, majd a fűszerekkel, aprított fokhagymával együtt pirítsd meg az olívaolajon. Amikor a zöldségek megpuhultak, öntsd rá a felvert tojásokat, süsd meg mindkét oldalát, mint egy palacsintát. Tálaláskor szórj rá friss bazsalikomot.