Felgyorsítanád a fogyást? 5 villámgyors ebéd, amit diéta alatt is bátran ehetsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:15
fogyókúrásreceptötletfehérjedús
Nem kell, hogy a szoros időbeosztás és a diéta közötti választás stresszeljen. Az 5 villámgyors diétás ebéd segítségedre lesz, amikor rohanásban vagy és gyorsan bekapnál valamit.
Bata Kata
A szerző cikkei

A villámgyors diétás ebéd receptek hamar elkészülnek, táplálóak és támogatják a fogyásod. Amikor kapkodsz a munkahelyi megbeszélések és a családi teendők között, a legkönnyebb megoldásnak tűnhet bekapni egy gyors péksüteményt vagy rendelni valamit, de ezzel könnyen felboríthatod a gondosan felépített étrended. Erre itt a megoldás. Felejtsd el a bonyolult receptúrákat és a hosszú főzőcskézéseket – íme 5 szupertipp, amivel 15 perc alatt elkészül a mennyei étel.

villámgyors diétás ebédet fogyaszt egy nő
5 villámgyors diétás ebéd, ami segít a fogyókúrádban.
Fotó: RossandHelen / 123RF

1. Villámgyors diétás ebéd: turbó csirkés saláta 

Akár már előző este elkészítheted a csirkét hozzá, így reggel csak össze kell dobnod és már indulhatsz is a munkába a kis uzsonnás dobozoddal a hónod alatt.

Hozzávalók: 

  • 15 dkg sült csirkemell vagy comb
  • 1 jó nagy marék friss római saláta
  • 1 nagyobb paradicsom
  • 5 dkg kígyóuborka
  • fél kápia paprika
  • 3 evőkanál olívaolaj
  • 2 dkg vaj
  • néhány csepp citromlé
  • só, bors, majoránna
  • 1 evőkanál tökmag

Elkészítés:

A csirkét vágd kockára, fűszerezd sóval, borssal, majoránnával, majd egy pici olívaolajon és vajon pirítsd meg. Mindent zöldséget darabolj fel, keverd össze a sült csirkével egy tálban, szórd rá a tökmagot és már kész is vagy.

Villámgyors diétás ebéd csirkesaláta
A csirkesaláta villámgyors diétás ebéd, amit percek alatt összedobhatsz.
Fotó: Jacek Chabraszewski /  Shutterstock 

2. Fetás édesburgonya 

Az édesburgonya hamar kész, ráadásul jól bírja a melegítést, és készíthetsz dupla adagot is, így másnapra is megvan az ebéded.

Hozzávalók:

  • 1 nagy édesburgonya
  • só, bors, chilipehely
  • 10 dkg feta
  • 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés:

Hámozd meg az édesburgonyát, kockázd fel, fűszerezd, locsold meg az olívaolajjal, majd jól forgasd össze az egészet, tedd egy kisebb tepsibe vagy air fryer-be, süsd 200 fokon 20-25 percig, amíg az édesburgonya megpuhul és pirulni kezd, majd szórd rá a szétmorzsolt fetát, told vissza a sütőbe 5 percre és már kész is.

Villámgyors diétás ebéd fetás édesburgonya
Az édesburgonya fetával kimondottan laktató étel.
Fotó: Nickola_Che /  Shutterstock 

3. Zöldséges omlett

Az omlett ebédre is tökéletes megoldás, bátran készítsd el ezt a zöldségekkel dúsított változatot.

Hozzávalók:

  • 2 tojás
  • fél kápia paprika
  • fél cukkini
  • 1 marék bébispenót
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • só, bors, bazsalikom

Elkészítés:

A zöldségeket vágd kisebb darabokra, majd a fűszerekkel, aprított fokhagymával együtt pirítsd meg az olívaolajon. Amikor a zöldségek megpuhultak, öntsd rá a felvert tojásokat, süsd meg mindkét oldalát, mint egy palacsintát. Tálaláskor szórj rá friss bazsalikomot.

Villámgyors diétás ebéd zöldséges omlett
A zöldséges omlettbe bármilyen zöldséget tehetsz.
Fotó: 123RF

4. Tonhalas tészta

Pillanatok alatt kész ez az egyszerű étel, ráadásul finom és egészséges.

Hozzávalók:

  • Fél tonhal konzerv 
  • 1 db paradicsom
  • 15 dkg durumtészta vagy teljes kiőrlésű tészta
  • só, bors
  • 2 gerezd fokhagyma
  • egy kevés friss bazsalikom
  • 1 evőkanál olívaolaj

Elkészítés:

Főzd meg a tésztát lobogó vízben al dente-re, közben egy serpenyőben pici olívaolajon pirítsd meg az apróra vágott fokhagymát, dobd rá a kockára vágott paradicsomot, kicsit pirítsd össze, majd mehet rá a tonhal és a fűszerek. A tészta főzőlevéből merj egy keveset a szószra, majd dobd bele a tésztát, keverd össze, melegítsd össze 1-2 percig az egészet, majd húzd le a tűzhelyről és szórd meg friss bazsalikommal.

Villámgyors diétás ebéd tonhalas tészta
5 villámgyors ebéd, amit diéta alatt is bátran ehetsz
Fotó: Kritchai7752 /  Shutterstock 

5. Pirított tofu magos rizzsel

Ez a vegán laktató, fehérjedús étel, ellát elegendő energiával a nap hátralévő részére.

Hozzávalók:

  • 1 csomag füstölt vagy marinált tofu
  • 1 csésze basmati rizs
  • fél marék tökmag, napraforgómag vegyesen
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • só, bors, grill fűszerkeverék

Elkészítés:

A rizst pirítsd meg egy pici olajon, majd öntsd fel vízzel, sózd meg és főzd meg a rizst 10-12 perc alatt. Közben a tofuról itasd le a nedvességet pírtörlővel, majd fűszerezd be és olívaolajon süsd aranybarnára. A magokat pirítsd meg, keverd hozzá a főtt, leszűrt rizshez, szedd ki egy tányérra és tedd mellé a tofuszeleteket.

Villámgyors diétás ebéd tofu
A grillezett tofut bátran fűszerezheted.
Fotó: Marina Saprunova / 123RF

További ötletekért nézd meg a videót!

