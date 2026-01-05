Felgyorsítanád a fogyást? 5 villámgyors ebéd, amit diéta alatt is bátran ehetsz

A villámgyors diétás ebéd receptek hamar elkészülnek, táplálóak és támogatják a fogyásod. Amikor kapkodsz a munkahelyi megbeszélések és a családi teendők között, a legkönnyebb megoldásnak tűnhet bekapni egy gyors péksüteményt vagy rendelni valamit, de ezzel könnyen felboríthatod a gondosan felépített étrended. Erre itt a megoldás. Felejtsd el a bonyolult receptúrákat és a hosszú főzőcskézéseket – íme 5 szupertipp, amivel 15 perc alatt elkészül a mennyei étel.
Akár már előző este elkészítheted a csirkét hozzá, így reggel csak össze kell dobnod és már indulhatsz is a munkába a kis uzsonnás dobozoddal a hónod alatt.
A csirkét vágd kockára, fűszerezd sóval, borssal, majoránnával, majd egy pici olívaolajon és vajon pirítsd meg. Mindent zöldséget darabolj fel, keverd össze a sült csirkével egy tálban, szórd rá a tökmagot és már kész is vagy.
Az édesburgonya hamar kész, ráadásul jól bírja a melegítést, és készíthetsz dupla adagot is, így másnapra is megvan az ebéded.
Hámozd meg az édesburgonyát, kockázd fel, fűszerezd, locsold meg az olívaolajjal, majd jól forgasd össze az egészet, tedd egy kisebb tepsibe vagy air fryer-be, süsd 200 fokon 20-25 percig, amíg az édesburgonya megpuhul és pirulni kezd, majd szórd rá a szétmorzsolt fetát, told vissza a sütőbe 5 percre és már kész is.
Az omlett ebédre is tökéletes megoldás, bátran készítsd el ezt a zöldségekkel dúsított változatot.
A zöldségeket vágd kisebb darabokra, majd a fűszerekkel, aprított fokhagymával együtt pirítsd meg az olívaolajon. Amikor a zöldségek megpuhultak, öntsd rá a felvert tojásokat, süsd meg mindkét oldalát, mint egy palacsintát. Tálaláskor szórj rá friss bazsalikomot.
Pillanatok alatt kész ez az egyszerű étel, ráadásul finom és egészséges.
Főzd meg a tésztát lobogó vízben al dente-re, közben egy serpenyőben pici olívaolajon pirítsd meg az apróra vágott fokhagymát, dobd rá a kockára vágott paradicsomot, kicsit pirítsd össze, majd mehet rá a tonhal és a fűszerek. A tészta főzőlevéből merj egy keveset a szószra, majd dobd bele a tésztát, keverd össze, melegítsd össze 1-2 percig az egészet, majd húzd le a tűzhelyről és szórd meg friss bazsalikommal.
Ez a vegán laktató, fehérjedús étel, ellát elegendő energiával a nap hátralévő részére.
A rizst pirítsd meg egy pici olajon, majd öntsd fel vízzel, sózd meg és főzd meg a rizst 10-12 perc alatt. Közben a tofuról itasd le a nedvességet pírtörlővel, majd fűszerezd be és olívaolajon süsd aranybarnára. A magokat pirítsd meg, keverd hozzá a főtt, leszűrt rizshez, szedd ki egy tányérra és tedd mellé a tofuszeleteket.
