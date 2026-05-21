Veszélyben a kerted – Így vedd fel a harcot a szőlő aranyszínű sárgaság ellen

A szőlő nemcsak egy növény, hanem a kultúránk része. Éppen ezért különösen aggasztó lehet a fertőzés, amely évről évre egyre több európai ültetvényt érint, főként a borvidékeket. Ami pedig még aggasztóbb, hogy könnyedén továbbterjed, megfertőzve a többi tőkét is. De vajon honnan ismerheted fel a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget és, hogyan veheted fel ellene a harcot? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség rendkívül veszélyes, mivel a terméshozamot akár 20-50 százalékkal is lecsökkentheti, a fertőzött növények száma pedig évente a tízszeresére nőhet. Továbbterjedésének fő okozója az amerikai szőlőkabóca, amely szinte az egész országban előfordul. A kifejlett rovar 5-6 milliméteres, világosbarna-narancssárga színű, feji részén pedig fekete mintázat látható.
Bár jelenleg nincs olyan növényvédőszeres eljárás, amivel kezelni lehetne a szőlő aranyszínű sárgaságot, azonban terjedése lecsökkenthető, illetve megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel. Ellenben, ha nem kezelik időben a szőlőt, akár a tőkék 100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, melynek következtében a beteg növények pár év alatt kipusztulhatnak. Emellett nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik hajlamos a megbetegedésre, többek között a chardonnay, a kékfrankos, a szürkebarát, a cabernet sauvignon, a cabernet franc, illetve az olaszrizling.
Fontos kiemelni, hogy a betegség nem káros az emberi egészségre.
Nagyon fontos, hogy minél hamarabb felismerd a betegséget annak érdekében, hogy elejét vedd a szőlőtőkék kipusztulásának. Ha ezeket a tüneteket észreveszed a nyári hónapokban, akkor nagy baj van!
A szőlő aranyszínű sárgaság leggyakoribb jelei:
Mivel a kialakult betegség ellen sokkal nehezebb, sőt szinte lehetetlen védekezni, érdemes nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésére. Ezért a legjobb, ha a hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot vásárolsz és ültetsz. Emellett nagyon fontos, hogy égesd el a tél végi nyesedéket, helyezz ki ragacslapokat a rovarok megfigyeléséhez, illetve alkalmazz növényvédő szereket a kabócák ellen.
A kabóca elleni védekezés kötelező minden szőlőtermő területen, beleértve a magánkerteket is.
Ebből a videóból többet is megtudhatsz a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma tüneteiről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.