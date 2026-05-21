Szőlőlevelek, amelyeken látható a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.

Veszélyben a kerted – Így vedd fel a harcot a szőlő aranyszínű sárgaság ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 13:25
Lassan pusztít, alattomosan terjed és mire észbe kapunk, már az egész ültetvényünk odaveszhet. A szőlő aranyszínű sárgasága az egyik legveszélyesebb növénybetegség Európában, amely nemcsak a borászokat, hanem a kerttulajdonosokat is érinti. Ezért most megtudhatod, hogyan ismerheted fel és, mit tehetsz ellene. Ne hagyd a munkádat kárba veszni!
A szőlő nemcsak egy növény, hanem a kultúránk része. Éppen ezért különösen aggasztó lehet a fertőzés, amely évről évre egyre több európai ültetvényt érint, főként a borvidékeket. Ami pedig még aggasztóbb, hogy könnyedén továbbterjed, megfertőzve a többi tőkét is. De vajon honnan ismerheted fel a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget és, hogyan veheted fel ellene a harcot? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Lédús szőlő, ami még nem kapta el a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget.
Előzd meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget!
  • A szőlő aranyszínű sárgaság egy nagyon alattomos betegség, ami egyre több borászatnak és kerttulajdonosnak okoz fejtörést.
  • Míg a betegség könnyedén megelőzhető, nincs ellene hatásos növényvédő szer.
  • Hatalmas hangsúlyt kell fektetni a fertőzés megelőzésére annak érdekében, hogy megóvd az ültetvényedet.

A szőlő aranyszínű sárgaság, a növény legpusztítóbb betegsége

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség rendkívül veszélyes, mivel a terméshozamot akár 20-50 százalékkal is lecsökkentheti, a fertőzött növények száma pedig évente a tízszeresére nőhet. Továbbterjedésének fő okozója az amerikai szőlőkabóca, amely szinte az egész országban előfordul. A kifejlett rovar 5-6 milliméteres, világosbarna-narancssárga színű, feji részén pedig fekete mintázat látható.

Bár jelenleg nincs olyan növényvédőszeres eljárás, amivel kezelni lehetne a szőlő aranyszínű sárgaságot, azonban terjedése lecsökkenthető, illetve megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel. Ellenben, ha nem kezelik időben a szőlőt, akár a tőkék 100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, melynek következtében a beteg növények pár év alatt kipusztulhatnak. Emellett nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik hajlamos a megbetegedésre, többek között a chardonnay, a kékfrankos, a szürkebarát, a cabernet sauvignon, a cabernet franc, illetve az olaszrizling.

Fontos kiemelni, hogy a betegség nem káros az emberi egészségre.

Elsárgult szőlőlevél, ami elkapta a szőlő aranyszínű sárgás betegséget.
Hogyan ismerheted fel a szőlő aranyszínű sárgaságot?

Nagyon fontos, hogy minél hamarabb felismerd a betegséget annak érdekében, hogy elejét vedd a szőlőtőkék kipusztulásának. Ha ezeket a tüneteket észreveszed a nyári hónapokban, akkor nagy baj van!

A szőlő aranyszínű sárgaság leggyakoribb jelei:

  • A levelek háromszög vagy szív alakban való felsodródása
  • A levelek sárgulása, barna foltosodása vagy elhalása (fehér borszőlő)
  • A levélerek között vöröses elszíneződés (kékszőlő-fajta)
  • Levelek fémszerű elszíneződése
  • Az ízközök rövidülése
  • A levelek panírszerű megkeményedése
  • A vesszők elvékonyodása, gumiszrűvé válása

Hogyan előzheted meg a szőlő aranyszínű sárgaságot?

Mivel a kialakult betegség ellen sokkal nehezebb, sőt szinte lehetetlen védekezni, érdemes nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésére. Ezért a legjobb, ha a hatóság által ellenőrzött szaporítóanyagot vásárolsz és ültetsz. Emellett nagyon fontos, hogy égesd el a tél végi nyesedéket, helyezz ki ragacslapokat a rovarok megfigyeléséhez, illetve alkalmazz növényvédő szereket a kabócák ellen.

A kabóca elleni védekezés kötelező minden szőlőtermő területen, beleértve a magánkerteket is.

Ebből a videóból többet is megtudhatsz a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma tüneteiről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
