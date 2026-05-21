Veszélyben a kerted – Így vedd fel a harcot a szőlő aranyszínű sárgaság ellen

A szőlő nemcsak egy növény, hanem a kultúránk része. Éppen ezért különösen aggasztó lehet a fertőzés, amely évről évre egyre több európai ültetvényt érint, főként a borvidékeket. Ami pedig még aggasztóbb, hogy könnyedén továbbterjed, megfertőzve a többi tőkét is. De vajon honnan ismerheted fel a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget és, hogyan veheted fel ellene a harcot? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Előzd meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget!

A szőlő aranyszínű sárgaság egy nagyon alattomos betegség, ami egyre több borászatnak és kerttulajdonosnak okoz fejtörést.

Míg a betegség könnyedén megelőzhető, nincs ellene hatásos növényvédő szer.

Hatalmas hangsúlyt kell fektetni a fertőzés megelőzésére annak érdekében, hogy megóvd az ültetvényedet.

A szőlő aranyszínű sárgaság, a növény legpusztítóbb betegsége

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség rendkívül veszélyes, mivel a terméshozamot akár 20-50 százalékkal is lecsökkentheti, a fertőzött növények száma pedig évente a tízszeresére nőhet. Továbbterjedésének fő okozója az amerikai szőlőkabóca, amely szinte az egész országban előfordul. A kifejlett rovar 5-6 milliméteres, világosbarna-narancssárga színű, feji részén pedig fekete mintázat látható.

Bár jelenleg nincs olyan növényvédőszeres eljárás, amivel kezelni lehetne a szőlő aranyszínű sárgaságot, azonban terjedése lecsökkenthető, illetve megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel. Ellenben, ha nem kezelik időben a szőlőt, akár a tőkék 100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, melynek következtében a beteg növények pár év alatt kipusztulhatnak. Emellett nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik hajlamos a megbetegedésre, többek között a chardonnay, a kékfrankos, a szürkebarát, a cabernet sauvignon, a cabernet franc, illetve az olaszrizling.

Fontos kiemelni, hogy a betegség nem káros az emberi egészségre.

Hogyan ismerheted fel a szőlő aranyszínű sárgaságot?

Nagyon fontos, hogy minél hamarabb felismerd a betegséget annak érdekében, hogy elejét vedd a szőlőtőkék kipusztulásának. Ha ezeket a tüneteket észreveszed a nyári hónapokban, akkor nagy baj van!