Villámgyors diétás bundás kenyér recept – Ettől nem lesz bűntudatod

Nincs is jobb reggeli ébresztő annál, mint amikor az egész lakásban ennek a megunhatatlan klasszikus reggelinek az illatát érzi az ember. Ha most épp azon dolgozol, hogy megszabadulj pár fölös kilótól, akkor sem kell lemondanod a kedvenc reggelidről, csupán ki kell próbálnod ezt a diétás bundás kenyér receptet!
Ezzel a fogyókúrás recepttel nem az utánozhatatlan íztől szabadulsz meg, csak rengeteg felesleges olajtól, zsírtól, na meg kalóriától! Mutatjuk, hogyan készítsd el a fitt bundás kenyeret!
A kalóriaszegény reggeli kulcsa az elkészítési módban rejlik, ugyanis a bundás kenyér és a tocsogó olaj nem elválaszthatatlanok. Sőt! Tökéletesen elkészül a bundás kenyér sütőben is!
A serpenyős megoldás helyett, a tojásba mártott szeleteket a sütőbe helyezve készítsd el, így nemcsak egészségesebb és fogyókúrabarátabb lesz, de a konyha sem fog úszni az olajban.
Így csináld, hogy aranybarna, belül puha, kívül ropogós szeleteket kapj:
0.Talán a legfontosabb szempont a tökéletesen ropogós bundás kenyér elkészítéséhez, hogy nem friss, hanem szikkadt kenyérrel dolgozol. Egy 2-3 napos kenyér már épp annyi nedvességet veszített, hogy jól meg tudja szívni magát a tojásos keverékkel – és minél jobban megszívja magát, annál szebben fog kisülni.
A legjobb kenyér bundás kenyérhez; a szikkadt fehér kenyér
