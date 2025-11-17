Villámgyors diétás bundás kenyér recept – Ettől nem lesz bűntudatod

Nincs is jobb reggeli ébresztő annál, mint amikor az egész lakásban ennek a megunhatatlan klasszikus reggelinek az illatát érzi az ember. Ha most épp azon dolgozol, hogy megszabadulj pár fölös kilótól, akkor sem kell lemondanod a kedvenc reggelidről, csupán ki kell próbálnod ezt a diétás bundás kenyér receptet!

Diétás bundás kenyér recept, amit percek alatt összedobhatsz!

Fotó: Evgeny Tomeev / Shutterstock

Diétás bundás kenyér recept – Egészséges és tápláló

Ezzel a fogyókúrás recepttel nem az utánozhatatlan íztől szabadulsz meg, csak rengeteg felesleges olajtól, zsírtól, na meg kalóriától! Mutatjuk, hogyan készítsd el a fitt bundás kenyeret!

Bundás kenyér hozzávalók:

100 g kenyér

2 db M-es tojás

egy kevés vaj

20 ml 1,5%-os tej

1 gerezd fokhagyma

só, pirospaprika ízlés szerint

50 g zöldség (paprika, paradicsom vagy, amit szeretsz)

A diétás bundás kenyér elkészítése

A kalóriaszegény reggeli kulcsa az elkészítési módban rejlik, ugyanis a bundás kenyér és a tocsogó olaj nem elválaszthatatlanok. Sőt! Tökéletesen elkészül a bundás kenyér sütőben is!

Így készíthetsz bundás kenyeret sütőben, olaj nélkül.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

A serpenyős megoldás helyett, a tojásba mártott szeleteket a sütőbe helyezve készítsd el, így nemcsak egészségesebb és fogyókúrabarátabb lesz, de a konyha sem fog úszni az olajban.

Így csináld, hogy aranybarna, belül puha, kívül ropogós szeleteket kapj:

0.Talán a legfontosabb szempont a tökéletesen ropogós bundás kenyér elkészítéséhez, hogy nem friss, hanem szikkadt kenyérrel dolgozol. Egy 2-3 napos kenyér már épp annyi nedvességet veszített, hogy jól meg tudja szívni magát a tojásos keverékkel – és minél jobban megszívja magát, annál szebben fog kisülni.

A legjobb kenyér bundás kenyérhez; a szikkadt fehér kenyér

A tojásokat verd fel, add hozzá a fűszereket és a 1,5%-os tejet Vágd fel a fokhagymát, dörzsöld át a kenyérszeletek mindkét oldalát Ezután mártogasd, áztasd bele a kenyereket a tojásba, amíg jól megszívják magukat Vegyél elő egy tepsit, és vékonyan kend meg az alját egy kevés vajjal Helyezd a kenyereket a tepsibe Süsd 180 fokon, 15–20 percen át és félidőben fordítsd meg a kenyereket, hogy mindkét oldaluk megpiruljon Tálald ízlés szerint, apróra vágott zöldségekkel

Ha inkább valami kevésbé kalóriaszegény, de annál extrább fogásra vágysz, próbáld ki ezt a bundás kenyér receptet is:

