Villámgyors diétás bundás kenyér recept – Ettől nem lesz bűntudatod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 06:45
Imádod, de tudod, hogy bűnözésnek számít a fogyókúra alatt? Akkor jó hírt hoztunk, mert ettől a diétás bundás kenyér recepttől egy pillanatig sem kell, hogy bűntudatod legyen!
Ripszám Boglárka
Nincs is jobb reggeli ébresztő annál, mint amikor az egész lakásban ennek a megunhatatlan klasszikus reggelinek az illatát érzi az ember. Ha most épp azon dolgozol, hogy megszabadulj pár fölös kilótól, akkor sem kell lemondanod a kedvenc reggelidről, csupán ki kell próbálnod ezt a diétás bundás kenyér receptet!

Diétás bundás kenyér recept hozzávalói
Diétás bundás kenyér recept, amit percek alatt összedobhatsz!
Fotó: Evgeny Tomeev / Shutterstock 

Diétás bundás kenyér recept – Egészséges és tápláló

Ezzel a fogyókúrás recepttel nem az utánozhatatlan íztől szabadulsz meg, csak rengeteg felesleges olajtól, zsírtól, na meg kalóriától! Mutatjuk, hogyan készítsd el a fitt bundás kenyeret!

Bundás kenyér hozzávalók:

  • 100 g kenyér
  • 2 db M-es tojás
  • egy kevés vaj
  • 20 ml 1,5%-os tej
  • 1 gerezd fokhagyma
  • só, pirospaprika ízlés szerint
  • 50 g zöldség (paprika, paradicsom vagy, amit szeretsz)

A diétás bundás kenyér elkészítése

A kalóriaszegény reggeli kulcsa az elkészítési módban rejlik, ugyanis a bundás kenyér és a tocsogó olaj nem elválaszthatatlanok. Sőt! Tökéletesen elkészül a bundás kenyér sütőben is!

Diétás bundás kenyér recept sütőben sütve
Így készíthetsz bundás kenyeret sütőben, olaj nélkül.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock 

A serpenyős megoldás helyett, a tojásba mártott szeleteket a sütőbe helyezve készítsd el, így nemcsak egészségesebb és fogyókúrabarátabb lesz, de a konyha sem fog úszni az olajban.

Így csináld, hogy aranybarna, belül puha, kívül ropogós szeleteket kapj:

0.Talán a legfontosabb szempont a tökéletesen ropogós bundás kenyér elkészítéséhez, hogy nem friss, hanem szikkadt kenyérrel dolgozol. Egy 2-3 napos kenyér már épp annyi nedvességet veszített, hogy jól meg tudja szívni magát a tojásos keverékkel – és minél jobban megszívja magát, annál szebben fog kisülni.

A legjobb kenyér bundás kenyérhez; a szikkadt fehér kenyér

  1. A tojásokat verd fel, add hozzá a fűszereket és a 1,5%-os tejet
  2. Vágd fel a fokhagymát, dörzsöld át a kenyérszeletek mindkét oldalát
  3. Ezután mártogasd, áztasd bele a kenyereket a tojásba, amíg jól megszívják magukat
  4. Vegyél elő egy tepsit, és vékonyan kend meg az alját egy kevés vajjal
  5. Helyezd a kenyereket a tepsibe
  6. Süsd 180 fokon, 15–20 percen át és félidőben fordítsd meg a kenyereket, hogy mindkét oldaluk megpiruljon
  7. Tálald ízlés szerint, apróra vágott zöldségekkel

Ha inkább valami kevésbé kalóriaszegény, de annál extrább fogásra vágysz, próbáld ki ezt a bundás kenyér receptet is:

@mindmegette.hu Ha szereted a bundás kenyeret, ezt a ropogós változatot mindenképp ki kell próbálnod. A bundáskenyér-rolád egy töltött és rántott reggeli, amit ketchuppal és majonézzel a legjobb fogyasztani. Íme a recept videón. #bundáskenyér #reggeli #rántott #ropogós #brunch #gyerekbarát #recept #mindmegette ♬ eredeti hang – Mindmegette.hu - Mindmegette.hu

Vess be még több diétás receptet:

 

