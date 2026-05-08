Indul a grillszezon – Ezt tedd a tűzre, ha formába hoznád magad még a bikiniszezon előtt

Készülsz a bikiniszezonra? Akkor sem kell nemet mondanod a kerti sütögetésekre! A füstös illatok nemcsak szaftos, kalóriadús ételekből származhatnak, és nem kötelező zsíros húsokkal vagy egy kosárnyi fehér kenyérrel tömnöd magad a napsütéses délutánokon, amiket a barátokkal vagy a családdal töltesz. Finomabbnál finomabb diétás grillételek közül válogathatsz. Mutatjuk a séf kedvenceit!

Ezekkel a diétás grillételekkel kalóriabarát lesz a kerti parti!

A legjobb diétás húsok grillezéshez.

Mennyei és alakbarát köretek.

Alacsony kalóriás desszertek a nyári sütögetésekhez

A legjobb diétás grillételek: ha éhes vagy, de közben fogyókúrázol

1. Csirkemell grillen

Ha fogyni szeretnél, a sovány csirkemell a tökéletes hús, amit a rácsra dobhatsz. Magas a fehérjetartalma, jól telít, de nem terheli meg a gyomrodat (és a mérleget), mint a zsírosabb húsok.

Bors-tipp: ha a bőrt eltávolítod, tulajdonképpen kizárólag a finom ízek, a fehérje és egy minimális zsír marad, amit elfogyasztasz. Az álomalak álométele!

Hogy az ízeket így is kimaxolhasd, pácold be a csirkehúst a grillparti előtti este. Jöhet egy kevés balzsamecet, fokhagyma, méz vagy egy kis fűszeres, zsírszegény joghurt.

2. Hal, minden mennyiségben

A grillezett hal az egyik legegészségesebb fogás, amit a kerti partikon elkészíthetsz. Elképesztően könnyű, gyorsan elkészül, ráadásul tele van értékes omega-3 zsírsavakkal, amelyek támogatják szíved egészségét, és segítenek a gyulladások csökkentésében is.

Elég pár csepp citromlé és zöldfűszer, néhány perc sütés, és kész az egészséges és diétás grillétel.

3. Salátahegyek változatosan

A legtöbb grillpartin a plusz kilókat nem is a húsokkal, hanem a köretekkel viszed be. A sok kenyér, a majonézes saláták és a sült krumpli helyett készíts könnyű, friss salátákat.

Uborka, paradicsom, lilahagyma, kukorica, rukkola, de akár szezonális gyümölcsökkel is feldobhatod őket. Egy kevés olívaolajjal és citromlével, hidd el, sokkal jobban fog esni, mint a többi olajos, szénhidrátdús köret.

4. Grillzöldségek

Grillezett zöldségek nélkül nincs is igazi kerti parti. Egészségesek és finomak. A cukkini, paprika, padlizsán vagy gomba sütés közben karamellizálódik, így egy igazán karakteres, intenzív ízvilággal dobja fel az ételeket.

Bors-tipp: a grillkukorica aduász választás, hiszen rostban, káliumban és magnéziumban is bővelkedik.

5. Diétás desszertek grillezéshez