Fogynál, de egy ideje nem mozdul a mérleg nyelve? Így küszöböld ki a diéta legnagyobb csapdáját a személyi edző szerint

Csak azért, mert megálltál a fogyásban, ne térj vissza a régi, rossz szokásokhoz. Cikkünkben ugyanis olyan tippeket hoztunk neked, amelyekkel könnyedén túllendülhetsz a fogyási platón, hogy a diéta és az erőfeszítéseid ne vesszenek kárba.

Eláruljuk, hogyan lendülj túl a diéta legnehezebb időszakán.

Fotó: GettyImages

Szinte minden fogyókúrázóval előfordul, hogy a testsúlya egy ideig stagnál.

Több módszert is bevethetsz annak érdekében, hogy ezt a csapdát elkerüld.

Olyan egyszerű, azonnal alkalmazható technikákat hoztunk, amelyekre a szakértő is esküszik.

Mi az a fogyási plató? Íme a diéta legnagyobb csapdája

Ha beáll a plató, azaz lelassul vagy megáll a fogyás, az egy teljesen természetes folyamat, ami szinte az összes diétázónak megkeseríti az életét. Ennek ellenére rengetegen meglepődnek, bepánikolnak és stresszesek lesznek, amikor egy ideig nem látják a változást, annak ellenére, hogy apait-anyait beleadnak. De vajon mi idézi elő ezt az állapotot?

Ez okozza a fogyási platót

Amikor elkezd valaki diétázni, az elején általában gyors fogyást tapasztal, melynek során főként vizet veszít. A hatás azonban csak ideiglenes. Ahogy a mérleg egyre kevesebbet mutat, nemcsak a zsírból, hanem az izomtömegedből is veszítesz, viszont az izom hozzájárul a kalóriaégetéshez. Így idővel lelassul az anyagcseréd és kevesebb kalóriát égetsz el, mint nagyobb testsúllyal. Az alábbi egyszerű trükkökkel azonban gyorsan túllendülhetsz ezen a megterhelő időszakon.

Kövesd tudatosan a diétádat és kerüld a nassolást.

Fotó: Shutterstock

Megállt a fogyás? A szakértő szerint ezek az azonnal bevethető módszerek a sikeres diétához

Vajon mi kell ahhoz, hogy újra a fogyás szakaszába kerülj? A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük, aki szerint a következő egyszerű és azonnal alkalmazható módszerek a legkiválóbbak.

1. Mozgás: plusz 1000-2000 lépés naponta

Az anyagcsere lassulása gyakori ok – a napi lépésszám emelése az egyik leggyorsabb módja a fogyás újraindításának

– magyarázta Molnár Zsolt.

2. Fehérje emelése egy étkezéssel

A következő pont, „ha alacsony a fehérjebevitel, nem érzel jóllakottságot és a test is kevesebb kalóriát használ fel”. Ezért egy plusz fehérjedús étkezéssel (tojás, túró, hús) könnyedén beindíthatod a fogyást.