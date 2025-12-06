Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fogynál, de egy ideje nem mozdul a mérleg nyelve? Így küszöböld ki a diéta legnagyobb csapdáját a személyi edző szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 15:15
Rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor mindent megteszel annak érdekében, hogy végre megszabadulj a plusz kilóktól, a mérleg azonban nem mutat változást. Mivel nem biztos, hogy ilyenkor a diéta a hibás, most szakértő segítségével tárjuk fel, hogyan lendülj túl egyszerűen ezen a nehéz időszakon. Ne add fel!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Csak azért, mert megálltál a fogyásban, ne térj vissza a régi, rossz szokásokhoz. Cikkünkben ugyanis olyan tippeket hoztunk neked, amelyekkel könnyedén túllendülhetsz a fogyási platón, hogy a diéta és az erőfeszítéseid ne vesszenek kárba.

Egy boldog, testsúlyát mérő nő, aki túllendült diéta legnagyobb csapdáján.
Eláruljuk, hogyan lendülj túl a diéta legnehezebb időszakán.
Fotó: GettyImages
  • Szinte minden fogyókúrázóval előfordul, hogy a testsúlya egy ideig stagnál.
  • Több módszert is bevethetsz annak érdekében, hogy ezt a csapdát elkerüld.
  • Olyan egyszerű, azonnal alkalmazható technikákat hoztunk, amelyekre a szakértő is esküszik.

Mi az a fogyási plató? Íme a diéta legnagyobb csapdája

Ha beáll a plató, azaz lelassul vagy megáll a fogyás, az egy teljesen természetes folyamat, ami szinte az összes diétázónak megkeseríti az életét. Ennek ellenére rengetegen meglepődnek, bepánikolnak és stresszesek lesznek, amikor egy ideig nem látják a változást, annak ellenére, hogy apait-anyait beleadnak. De vajon mi idézi elő ezt az állapotot?

Ez okozza a fogyási platót

Amikor elkezd valaki diétázni, az elején általában gyors fogyást tapasztal, melynek során főként vizet veszít. A hatás azonban csak ideiglenes. Ahogy a mérleg egyre kevesebbet mutat, nemcsak a zsírból, hanem az izomtömegedből is veszítesz, viszont az izom hozzájárul a kalóriaégetéshez. Így idővel lelassul az anyagcseréd és kevesebb kalóriát égetsz el, mint nagyobb testsúllyal. Az alábbi egyszerű trükkökkel azonban gyorsan túllendülhetsz ezen a megterhelő időszakon.

Szépen tálalt saláta, amivel a diéta tudatos követése hozzájárul a plusz kalóriák elkerüléséhez.
Kövesd tudatosan a diétádat és kerüld a nassolást.
Fotó: Shutterstock 

Megállt a fogyás? A szakértő szerint ezek az azonnal bevethető módszerek a sikeres diétához

Vajon mi kell ahhoz, hogy újra a fogyás szakaszába kerülj? A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük, aki szerint a következő egyszerű és azonnal alkalmazható módszerek a legkiválóbbak.

1. Mozgás: plusz 1000-2000 lépés naponta

Az anyagcsere lassulása gyakori ok – a napi lépésszám emelése az egyik leggyorsabb módja a fogyás újraindításának

– magyarázta Molnár Zsolt.

2. Fehérje emelése egy étkezéssel 
A következő pont, „ha alacsony a fehérjebevitel, nem érzel jóllakottságot és a test is kevesebb kalóriát használ fel”. Ezért egy plusz fehérjedús étkezéssel (tojás, túró, hús) könnyedén beindíthatod a fogyást.

3. Kalóriabevitel finomhangolása (nem drasztikusan!)
Molnár Zsolt szerint érdemes kicsit csökkentened a kalóriabeviteleden, nem sokat, csupán 100–150 kalóriát, hogy újra beinduljon a fogyás.

4. Fix alvásidő 2–3 napig 

Az alváshiány bizony le tudja blokkolni a fogyást. Már pár nap pihentető alvás is látványos különbséget hoz az éhségben és a súlyban

– világított rá a szakértő.

5. Nagyobb folyadékbevitel, kevesebb nassolás  
Molnár Zsolt úgy véli, hogy a stagnálások felénél nem a diéta rossz, hanem az, hogy apró plusz kalóriák csúsznak be. Kövesd 2-3 napig tudatosan a diétát és látni fogod a változást.

6. Egy edzésnap átszervezése
Az edző szerint amennyiben új ingerek érnek, a testednek ahhoz kell alkalmazkodnia. Iktass be egy intenzívebb felsőtest vagy lábnapot, és vegyél új lendületet.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a fogyási platóról:

