Fogynál, de egy ideje nem mozdul a mérleg nyelve? Így küszöböld ki a diéta legnagyobb csapdáját a személyi edző szerint

Csak azért, mert megálltál a fogyásban, ne térj vissza a régi, rossz szokásokhoz. Cikkünkben ugyanis olyan tippeket hoztunk neked, amelyekkel könnyedén túllendülhetsz a fogyási platón, hogy a diéta és az erőfeszítéseid ne vesszenek kárba.
Ha beáll a plató, azaz lelassul vagy megáll a fogyás, az egy teljesen természetes folyamat, ami szinte az összes diétázónak megkeseríti az életét. Ennek ellenére rengetegen meglepődnek, bepánikolnak és stresszesek lesznek, amikor egy ideig nem látják a változást, annak ellenére, hogy apait-anyait beleadnak. De vajon mi idézi elő ezt az állapotot?
Amikor elkezd valaki diétázni, az elején általában gyors fogyást tapasztal, melynek során főként vizet veszít. A hatás azonban csak ideiglenes. Ahogy a mérleg egyre kevesebbet mutat, nemcsak a zsírból, hanem az izomtömegedből is veszítesz, viszont az izom hozzájárul a kalóriaégetéshez. Így idővel lelassul az anyagcseréd és kevesebb kalóriát égetsz el, mint nagyobb testsúllyal. Az alábbi egyszerű trükkökkel azonban gyorsan túllendülhetsz ezen a megterhelő időszakon.
Vajon mi kell ahhoz, hogy újra a fogyás szakaszába kerülj? A témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük, aki szerint a következő egyszerű és azonnal alkalmazható módszerek a legkiválóbbak.
1. Mozgás: plusz 1000-2000 lépés naponta
Az anyagcsere lassulása gyakori ok – a napi lépésszám emelése az egyik leggyorsabb módja a fogyás újraindításának
– magyarázta Molnár Zsolt.
2. Fehérje emelése egy étkezéssel
A következő pont, „ha alacsony a fehérjebevitel, nem érzel jóllakottságot és a test is kevesebb kalóriát használ fel”. Ezért egy plusz fehérjedús étkezéssel (tojás, túró, hús) könnyedén beindíthatod a fogyást.
3. Kalóriabevitel finomhangolása (nem drasztikusan!)
Molnár Zsolt szerint érdemes kicsit csökkentened a kalóriabeviteleden, nem sokat, csupán 100–150 kalóriát, hogy újra beinduljon a fogyás.
4. Fix alvásidő 2–3 napig
Az alváshiány bizony le tudja blokkolni a fogyást. Már pár nap pihentető alvás is látványos különbséget hoz az éhségben és a súlyban
– világított rá a szakértő.
5. Nagyobb folyadékbevitel, kevesebb nassolás
Molnár Zsolt úgy véli, hogy a stagnálások felénél nem a diéta rossz, hanem az, hogy apró plusz kalóriák csúsznak be. Kövesd 2-3 napig tudatosan a diétát és látni fogod a változást.
6. Egy edzésnap átszervezése
Az edző szerint amennyiben új ingerek érnek, a testednek ahhoz kell alkalmazkodnia. Iktass be egy intenzívebb felsőtest vagy lábnapot, és vegyél új lendületet.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a fogyási platóról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.