Képeken a brutális baleset: mentőhelikopter szállt le Nógrádban, egy 50 éves férfi súlyosan megsérült

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 13:37
A helyszínre több mentőegység vonult ki.
A nógrádi baleset helyszínéről fényképek érkeztek, amelyeken látható, ahogy egy 50 éves férfit mentőhelikopterrel szállítanak el.

Nógrádi baleset (Fotó: Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

A fotókat az Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület osztotta meg a szerdai balesetről. Két jármű ütközött össze Patak és Nagyoroszi között, ezek közül az egyik egy kisbusz volt.

A kisbusz az ütközés után árokba sodródott, fának csapódott, majd az oldalára borulva állt meg. Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják.

Rácz Renátó, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense szerint a helyszínre több mentőegységet is riasztottak a sérülthöz, akit később légi úton szállítottak kórházba - írja a NOOL.

Mentőhelikopter is érkezett a súlyos nógrádi balesethez
Nógrádi baleset (Fotó: Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
