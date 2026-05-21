Képeken a brutális baleset: mentőhelikopter szállt le Nógrádban, egy 50 éves férfi súlyosan megsérült

A nógrádi baleset helyszínéről fényképek érkeztek, amelyeken látható, ahogy egy 50 éves férfit mentőhelikopterrel szállítanak el.

Nógrádi baleset (Fotó: Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

Több egység a baleset helyszínén

A fotókat az Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület osztotta meg a szerdai balesetről. Két jármű ütközött össze Patak és Nagyoroszi között, ezek közül az egyik egy kisbusz volt.

A kisbusz az ütközés után árokba sodródott, fának csapódott, majd az oldalára borulva állt meg. Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják.

Rácz Renátó, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense szerint a helyszínre több mentőegységet is riasztottak a sérülthöz, akit később légi úton szállítottak kórházba - írja a NOOL.