"Volt egy epizódom" - Scherer Péter betegsége sok mindent megváltozatott

A legendás színész mindig féltve óvta magánéletét és családját. Mindenki egy folyton vidám, humoros embernek ismerte, problémái mélységét épp ezért kevesen ismerék. Korábban röviden nyilatkozott betegségéről, Scherer Péter halála azonban mindenkit sokkolt.

Meghalt Scherer Péter, pótolhatatlan űrt hagyott maga után / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Scherer Péter betegsége

A művész 2024-ben elismerte, hogy az egészsége érdekében egy időre mellőznie kellett a hivatását.

Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom. De hála istennek, kijöttem belőle, és nagyon várom az őszi évadot, feladatokat. Ez – meg egyébként már a Covid is – sok mindent átírt bennem. Egyrészt akkor, amikor egyik pillanatról a másikra nyolcvannyolc előadásom maradt el. Aztán akkor, amikor az élet csodálatosan elkezdte elrendezni a dolgokat, és mégis lett némi bevételem. És leginkább akkor, amikor hatosból visszakapcsolva hármasba, láttam kitavaszodni a kertünket, virágba borulni a meggyfát. Valami olyasmire jutottam, hogy nem muszáj ragaszkodni ahhoz, hogy az ember mindenben az első legyen

– nyilatkozta a Nők Lapjának.

Scherer Pétertől búcsúznak szerettei

Mint azt megírtuk, kollégáit is lesújtotta a művész halála. Mucsi Zoltán a közösségi oldalán, szívszorító sorokkal búcsúzott barátjától:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!

Itt arról is olvashatsz, hogy a színészlegenda számára mindig is a családja volt a legfontosabb, és nem bánta volna, ha több gyermeke születik.