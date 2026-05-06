Az izomregeneráció titkos fegyvere – A szakértő szerint súlyos árat fizethetsz, ha erre nem figyelsz

Ha végre rendszeressé tudtad tenni a mozgást, az már egy hatalmas előrelépés, azonban nagyon fontos, hogy ne ess át a ló túloldalára. Ugyanis az edzés utáni regeneráció legalább olyan fontos, mint maga az edzés. Ezért ebben a cikkben egy profi edző segítségével fedjük fel a pihenés jelentőségét és leghatékonyabb módszereit, illetve annak kockázatát, ha ezt az időszakot lerövidíted vagy teljesen kihagyod.
Sokan úgy gondolják, hogy minél többet edzenek, annál gyorsabban és látványosabban fognak fejlődni, pedig ez közel sincs így.
Edzés közben mikrosérülések keletkeznek az izmokban, a fejlődés valójában a regeneráció alatt történik, amikor a test helyreállítja és erősebbé teszi azokat. Ha nincs megfelelő pihenés, nincs valódi fejlődés sem
– hangsúlyozta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet az edzés utáni regeneráció fontosságát, majd kitért arra is, hogy szerinte melyek a leghatékonyabb módszerek.
A legfontosabb az elegendő és pihentető alvás, a fehérjedús, kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő folyadékbevitel
– magyarázta a személyi edző, aki szerint „ezeket jól kiegészíti a könnyű mozgás, például egy séta, valamint a nyújtás, ami segíti a keringést és az izomlazítást”.
Azonban vannak kevésbé ismert módszerek is, amelyekkel elősegíthető az edzés utáni regeneráció, és nagyobb fejlődésre tehetsz szert. Lássuk, melyek ezek!
Igyál cseresznyelevet
Talán még a sportolók sincsenek tisztában a cseresznyelé izmokra gyakorolt pozitív hatásával, amelyet a gyulladás, az izomkárosodás és az izomláz csökkentésének érdekében isznak az egészséges étrend részeként. Egy 2022-es áttekintés ugyanis arra az eredményre jutott, hogy az edzés előtti napokban fogyasztott gyümölcslé támogatja az izomregenerációt.
Használj kreatint
Már számos tanulmány bebizonyította a kreatin szervezetre gyakorolt hatását, mely a tévhitekkel ellentétben nem csupán a sportolóknak való. Ez a táplálékkiegészítő ugyanis növeli az izomerőt edzés közben, illetve pozitívan hat az izomkárosodásra és a gyulladásra, valamint segít feltölteni az izmok glikogénraktárait.
Kerüld a cigarettát és az alkoholt
Míg az alkohol rontja az alvás minőségét, és az égvilágon semmilyen tápértékkel sem rendelkezik, még az izmok regenerációját is gátolhatja. Emellett a dohányzás negatívan hat a mozgásszervi rendszerre, és vannak bizonyítékok arra is, hogy az izomsérülések fokozott kockázatával járhat.
Romlik a teljesítmény, nő a sérülésveszély, lassul az izomépítés és akár a fogyás is megállhat. Hosszabb távon pedig hormonális és idegrendszeri túlterheléshez vezethet
– zárta gondolatait Molnár Zsolt.
