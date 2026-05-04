Mindene kilátszott: bugyi és melltartó nélkül, egy csipkeruhában jelent meg a fiatal szépség

Brooks Nader nem sok mindent hagyott a képzeletre Lauren Sanchez és Jeff Bezos sztárokkal teli, szombati New York-i Met gála előtti partiján.

Brooks Nader

Fotó: AFP

A 29 éves modell gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön, miközben melltartó nélkül, mélyen dekoltált, fekete, áttetsző ruhában vett részt a bulin barátja, Taron Egerton nélkül.

Mindez akkor történik, amikor Sanchezt és Bezost kemény kritikák érték amiatt, hogy a milliárdos pár tiszteletbeli társelnökként vesz részt a divatvilág legnagyobb estjén, amelyre május 4-én, hétfőn kerül sor.

A pikáns ruha Brook lélegzetelállító alakjának minden négyzetcentiméterét megmutatta, átlátszó csipkebetétei pedig kendőzetlenül mutatták meg telt melleit és lapos hasát. A dögös hölgy káprázatos gyémánt ékszerekkel díszítette magát, és elbűvölő sminkkel hangsúlyozta gyönyörű vonásait.

A Variety szerint Bezos és Sanchez e-mailben küldtek meghívókat A-listás sztároknak, és diszkó témát határoztak meg a bulira.