Te tudtad, hogy a túledzésnek is vannak jelei és következményei? Mutatjuk, mik azok!

Cseppet sem mindegy, hogy ki, mit, mennyit és hogyan sportol. Elsősorban a saját testünk igényeinek, képességeinek megfelelően készítsünk edzéstervet, a fejlődést mindig magunkhoz, és ne másokhoz viszonyítsuk!

Fotó: Pexels.com

Hogyan vesszük észre?

A túledzettség akkor alakul ki, amikor nem vagyunk tisztában a saját terhelhetőségünkkel és túlhajtjuk magunkat. Okozhatja túl a hosszú edzés, a nem elegendő szénhidrát bevitel, a kevés pihenő a gyakorlatok között. Amikor bekövetkezik, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a teljesítőképességünk és az energiatartalékunk borzasztóan lecsökken. A pillanatnyi terhelhetőségünk mértékét sok minden befolyásolja, például a munkával kapcsolatos elfoglaltságok, magánélet, lappangó betegségek, kialvatlanság, nem megfelelő étkezés, de még az időjárás, a frontok és a holdciklus is.

Álljunk meg, ha ezt tapasztaljuk!

Azért mozgunk, hogy fittebbek, frissebbek, egészségesebbek, hajlékonyabbak legyünk, fejlődjön a koordinációs készségünk, lelkileg, mentálisan kiegyensúlyozottabbak legyünk. Ezzel szemben, ha túlzásba visszük, akkor olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a fáradékonyság, alvászavar, étvágytalanság, szapora pulzus, gyakori fejfájás, ingerlékenység, összezavarodott mozgáskoordináció, motivációvesztés. Az immunrendszerünk is meggyengülhet, könnyebben megfázhatunk vagy akár allergiai kialakulásának esélye is növekedhet. A bakteriális fertőzésekre is sokkal érzékenyebbek leszünk, de még a herpesz vagy más vírusfertőzés kialakulására is.

7 tipp a megelőzéshez

1. Ha nem vagyunk gyakorlott sportolók, akkor érdemes szakember segítségét kérni, aki elkészíti a számunkra legideálisabb edzéstervet. Ám ez csak akkor segít, ha be is tartjuk!

2. Kerüljük az egyhangú mozgást. Az edzés mindig legyen változatos, sokrétű és nyújtson igazi élményt számunkra.

3. Jól válasszunk partnert! Ne menjünk olyannal edzeni, aki állandó versengésre késztet minket. Ez lehetetlenné teszi, hogy fejlődésünket saját magunkhoz viszonyítsuk.

4. Együnk megfelelően. Mindig az évszaknak, idénynek megfelelő ételeket fogyasszuk. A saját testalkatunknak, edzésformánknak megfelelő étrend kialakításához kérjük az edzőnk vagy dietetikus segítségét.

5. Aludjunk napi minimum 8 órát. Ám az sem mindegy, hogy mikor térünk nyugovóra. A különböző szerveink más-más időpontban regenerálódnak, ráadásul az éjfél előtti alvás a legfontosabb testünk számára. Ezért, ha lehet, este 10-11 között feküdjünk le aludni.

6. Ne menjünk minden nap edzeni, tartsunk pihenőnapokat, és mindig alaposan melegítsünk be. Másfél óránál többet ne töltsünk az edzőteremben!

7. Szedjünk vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket.

Mit tegyünk utólag? Ha mégis kialakulna a túledzés, végezzünk könnyített edzéseket. Kerüljük a túlságosan intenzív terhelést igénylő órákat. Csökkentsük a heti edzésszámot, és az edzések legyenek változatosak. Végezzünk olyan könnyebb edzést, amit eddig még nem, vagy csak nagyon ritkán próbáltunk, és minél több nyújtó, átmozgató gyakorlatot. Csak akkor térjünk vissza a megszokott programhoz, ha kimerültségünk és izomfájdalmunk megszűnt, kedélyállapotunk is helyreállt.