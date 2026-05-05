Most jött: szörnyű autóbalesetben vesztette életét a színész, felesége kórházban küzd az életéért

Egy veterán színész tragikus módon meghalt egy szörnyű autóbalesetben 65 éves korában, miközben felesége kórházban küzd az életéért.
A frontális ütközésben Santosh K Nair és felesége, Subhasree V. is súlyosan megsérült, és az intenzív osztályon küzdenek az életéért. A páros járműve egy szemből haladó teherautóval ütközött. A szemtanúk a segítségükre siettek, a mentőszolgálatoknak pedig fel kellett vágniuk az autót, hogy kiszabadítsák őket.
A párt, akiknek egy lányuk van, Rajasree S. Nayar, kórházba szállították, ahol Santosh állítólag szívrohamot kapott ellátás közben. A kamionsofőrt, aki szintén megsérült a balesetben, várhatóan kihallgatja a rendőrség, mivel a tisztek gyanítják, hogy a vezető fáradtsága okozhatta a balesetet. Állítólag a Gépjármű-nyilvántartási Hivatal is vizsgálja az esetet.
A sztár karrierje több mint négy évtizeden át tartott, a tragédia pedig mindössze néhány héttel azután történt, hogy április 10-én bemutatták Santosh legújabb filmjét, a Bharathanatyam 2: Mohiniyattam-ot, amely a 2024-es sikerfilm, a Bharathanatyam folytatása. A film május 8-án érkezik a Netflixre. A sztár karrierje egyik legjobb szerepének nevezte.
