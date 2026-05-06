„Nem kell sajnálni engem, a szeretteim velem vannak" - Búcsú Fazekas Lászlótól

"Na szevasz, mivan?!" - mindig így köszönt a telefonba, amikor felvette. Már beteg volt, az izomsorvadás kerekes székhez kötötte, de a hangján ezt nem érezted. Olyan volt ez a "na szevasz, mivan" mint, aki még mindig agilis, kíváncsi, maradtak céljai, bízik, érdekli, hogy mit hoz a jövő. 2020-ban diagnosztizáltak nála amiotrófiás laterálszklerózist (ALS), egy gyógyíthatatlan, az idegrendszert megtámadó betegséget, amely fokozatosan bénítja le az izmokat. Egy életrajzi könyv miatt heteken át rendszeresen beszéltünk, és egyszer sem éreztem rajta, hogy türelmetlen lenne, unná, a pokolba kívánná az egészet. Súlyos állapota ellenére Fazekas László szellemileg friss maradt, karrierje valamennyi kulcspillanatát felidézte. Persze tehette, bőven volt miből válogatni.

Fazekas László 78 évesen hunyt el Fotó: Németh Ferenc

Például a kezdetekből. Az Újpest-szurkolók talán a szívükhöz kapnak, de először a Fradinál próbálkozott. A háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti György egy utcában lakott Fazekasékkal, és rendszeresen látta futballozni a grundon kis Lacikát. Ő tanácsolta, hogy menjenek el a Ferencvároshoz egy toborzóra. Mire oda értek, a létszám betelt, így Lacika sírva távozott. 11 évesen az egyik haverja elhívta az Újpesthez, ott már nem tanácsolták el, 1959 őszén versenyszerűen a klub igazolt játékosa lett.

Négy év múlva írt róla először a Népsport, mert a Budapesti ifjúsági csapatok tornáján a jók közé sorolták. Újabb két év, és már az NB I-es tudósításban szerepelt a neve: 1965. novemberében 18 évesen és 23 naposan bemutatkozott az Újpest felnőtt csapatában, gólt szerzett a Dorog ellen. Azt mondta, arra a gólra örökre emlékezni fog.

Ha becsukja a szemét, látja, ahogy a labda a kapufáról befelé pattant.

Szinte hihetetlen, de két évvel később, 1967-ben a Népsport már az ország legjobb jobbszélsőjének választotta, és attól kezdve nem volt megállás, összeállt az Újpest történetének leghatékonyabb csatársora, a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, Zámbó ötösfogat. 1968-ban olimpiai bajnoki címet ünnepelt Mexikóban.

Sokat köszönhet az édesapjának, aki rendszeresen edzett vele. Azt mondta, olyan volt a faterja, mint Szoboszlai Dominik édesapja, magas elvárásokat helyezett elé. Amikor Fazekast 1970-ben az év labdarúgójának választották, ő került a Labdarúgás újság címlapjára. Az Újpest azonban pár hét múlva vereséget szenvedett Salgótarjánban, és Laci arra ért haza, hogy az apja összetépte az újságot.