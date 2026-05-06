"Örüljek, ha lábra tudok állni" - Barnai Judit brutális autóbalesetet szenvedett gyerekkorában

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és legmeghatározóbb alakja. Az 1994-ben született, 190 centiméter magas center immár két évtizede bizonyítja tehetségét, kitartását és elhivatottságát a pályán. A sportoló a Borsnak adott interjújában arról beszélt, hogy pályafutása korántsem indult könnyen. Mindössze 13 éves volt, amikor elütötte egy autó, az eset pedig gyökeresen megváltoztatta az életét.

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és legmeghatározóbb alakja

Fotó: Tumbász Hédi

Soha nem az motivált, hogy élsportoló legyek, egyszerűen csak szerettem mozogni. Általános iskolában sokat kosaraztunk a tesi órákon, majd egy budapesti tornán figyelt fel rám a BEAC edzője, mert már akkor is nagyon magas voltam. Azt mondta, szerinte érdemes lenne komolyabban kosárlabdáznom. Elmentem az első edzésre, ami eléggé furcsa volt, mert szezon közben csöppentem bele az egészbe. Két hét után viszont megszakadt minden, mert elütött egy autó, és utána két év rehabilitáció következett

- nyilatkozta Borsnak Barnai Judit, a népszerű rapper Széki Attila, azaz Curtis felesége. Az orvosok azt mondták neki, hogy örüljön, ha valaha lábra tud majd állni.

"Amikor kitoltak a műtőből, és elmondták, hogy milyen sérüléseim vannak, mit kellett megműteni, az első kérdésem az volt, hogy jó, de fogok még sportolni? Pedig két hét kosárlabda után még nyilván nem gondoltam arra, hogy belőlem komoly sportoló lesz. De mivel épp elkezdtem, bennem volt, hogy jó lenne folytatni. Az orvosom akkor azt mondta, hogy örüljek, ha egyáltalán lábra tudok állni"

- mondta a magyar kosárlabdázó, aki hozzátette:

"Két év rehabilitáció várt rám. Az első év szinte csak a műtétekről és a gipszekről szólt. A kezem szilánkosra tört, a lábam pedig fél évig végig gipszben volt, mert a térdem és a növekedési porc is megsérült. Az orvosok egy ideig azt sem tudták biztosan, hogy a lábam rendesen együtt fog-e nőni a testemmel, ezért nagyon sokáig vissza kellett járnom kontrollokra, hogy figyeljék, minden megfelelően fejlődik-e."

Barnai Judit: Azt éreztem kevés vagyok oda

A sportoló támasza ekkor édesanyja volt, aki mindenben mellette állt és támogatta a rehabilitáció során. Klubja eközben végig tartotta vele a kapcsolatot, és a felépülés minden szakaszában igyekezett segítséget nyújtani számára. Nem sokkal később azonban újabb jelentős fordulat következett az életében.

Tizenhat éves voltam, amikor először meghívtak az utánpótlás-válogatottba. Onnantól kezdve igyekeztem minden edzésre eljutni, amire csak tudtam. Közben viszont folyamatosan azt éreztem, hogy kevés vagyok oda. Addigra nagyjából két éve kosárlabdáztam komolyabban, miközben körülöttem olyan játékosok szerepeltek, akik hat-hét éve benne éltek ebben az egészben. Hiába voltunk egy korosztály,azt éreztem, hogy teljesen más szintről érkeztem. Ott voltam a magam két év tapasztalatával, és őszintén sokszor megfordult a fejemben, hogy mit keresek én itt egyáltalán?

- emlékezett vissza Barnai Judit, aki akkoriban még nem kapott helyet a válogatott keretében, egy évvel később azonban már stabil játékosként számítottak rá a nemzeti csapatnál.