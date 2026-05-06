Curtis bátyjának sorsa ma eldőlt: Meglepő döntést hozott a bíró

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 12:45 / FRISSÍTÉS: 2026. május 06. 12:50
Rengeteg a megválaszolatlan, vagy kurtán-furcsán megválaszolt kérdés a Katzenbach-gyilkosság körül. Egy azonban biztos: a vádlottak, köztük Curtis testvére Sz. Lajos szerdán a déli órákban megtudták, hogy a másodfokú eljárásban mit hozott számukra a „végítélet”. A tét hatalmas volt, hiszen, ha a bíró helybenhagyja az elsőfokú ítéletet, a rapper bátyja leghamarabb 27 év múlva szabadulhatna.
A magyar kriminalisztika történetének egyik legszövevényesebb gyilkossági ügyének végére kerülhet pont szerdán délben - ennek fényében várták a vádlottak és családtagjaik, illetve az áldozat szerettei a mai tárgyalási napot. A folyosói pletykák szerint annak ellenére is kétesélyes volt a történet, hogy 2025. április 7-én a Fővárosi Törvényszék első fokon meghozott ítéletében életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki Curtis testvérére, Sz. Lajosra és két társára. Azzal a kitétellel, hogy leghamarabb 27 év múlva helyezhetőek feltételes szabadlábra. Persze sejthető volt a szigorú ítélet az akkor már 5 hosszú éve folyó büntetőperben, hiszen a vád is erős: előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés, amit az ügyészség szerint 2009. szeptember 28-án követtek el az egykori futballista, Katzenbach Imre terhére. 

Curtis testvére számára hatalmas volt a mai ítélethirdetés tétje

Curtis bátyja számára egyetlen esély volt a szabad életre

Bár a bíróság elsőfokú ítélete egyértelmű, Curtis testvére és a két társa mégis bízhatott abban, hogy az ügy során felmerült ellentmondások, vagy az ügyvédek által oly sokszor emlegetett eljárásjogi hibák arra késztetik majd a másodfokban eljáró, háromfős bírói tanácsot, hogy újrakezdjék a tárgyalássorozatot. Ez annyit jelent, hogy Katzenbach Imre meggyilkolásának szövevényes ügye visszakerülne felsőfokra, vagyis a vádlottak számára újra felcsillanna a remény egy jövőbeli, szabad életre. A Bors, ahogy a korábbi esetekben, most is a helyszínről követte az eseményeket az ítélethozatal előtt.

A bíró döntött

A bíró az ítélet kihirdetése előtt hosszan indokolt, majd közölte: hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést. A jelenlévők többsége nem is hitt a fülének, Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit örömükben felordítottak. De nem engedték szabadon a vádlottakat. Az elsőfokú bíróság elölről kezdi majd az ügy tárgyalását.

Curtis bátyja számára már csak egy reménysugár akad
Curtis testvérét és a két további vádlottat vezetőszáron lábbilincssel kísérték tárgyalásról, tárgyalásra

De nézzük pontokba szedve a krimibe, sőt kémtörténetbe illő eseményeket: 

2009. szeptember 28. – Eltűnés

Katzenbach Imre, egykori labdarúgó eltűnik. Utoljára Budapesten látták. Az eltűnés körülményei már kezdetben is gyanúsak voltak.

2009–2010 – Nyomozás indul

A rendőrség eltűnésként kezeli az ügyet. Később felmerül, hogy nem önként távozott ismeretlen helyre. Pénzügyi konfliktusok és a kapcsolati háló kerül a nyomozás fókuszába.

2010-es évek eleje – Gyilkosság gyanúja

A hatóságok egyre inkább emberölésként kezelik az ügyet. Felmerül, hogy Katzenbachot pénzügyi viták miatt ölhették meg. Kapcsolatba hozzák alvilági szereplőkkel.

2019 – Fordulat a nyomozásban

Új bizonyítékok és tanúvallomások kerülnek elő. A rendőrség azonosít több feltételezett elkövetőt. Előkerülnek információk a holttest elrejtéséről.

2020 – Holttest megtalálása

Egy Baranya megyei erdős területen megtalálják Katzenbach Imre maradványait. Bebizonyosodik, hogy gyilkosság történt.

2020–2021 – Gyanúsítottak és letartóztatások

Több személyt őrizetbe vesznek, köztük Curtis bátyját, Sz. Lajost. A háttérben egy jelentős pénzügyi vita állt (több százmillió forint). A gyanú szerint megbízásos gyilkosság történt.

2022–2024 – Bírósági eljárás

Megkezdődik a tárgyalás. Tanúk, szakértők és vádlottak meghallgatása zajlik. Az ügy nagy médiavisszhangot kap Magyarországon.

2025–2026 – Ítéletek és fejlemények

Első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik Curtis testvérét és a két további vádlottat. Az ügy egyes szálai még továbbra is vitatottak.

2026. május 6-án pont került az eljárás végére

 

