Curtis bátyjának sorsa ma eldőlt: Meglepő döntést hozott a bíró

A magyar kriminalisztika történetének egyik legszövevényesebb gyilkossági ügyének végére kerülhet pont szerdán délben - ennek fényében várták a vádlottak és családtagjaik, illetve az áldozat szerettei a mai tárgyalási napot. A folyosói pletykák szerint annak ellenére is kétesélyes volt a történet, hogy 2025. április 7-én a Fővárosi Törvényszék első fokon meghozott ítéletében életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki Curtis testvérére, Sz. Lajosra és két társára. Azzal a kitétellel, hogy leghamarabb 27 év múlva helyezhetőek feltételes szabadlábra. Persze sejthető volt a szigorú ítélet az akkor már 5 hosszú éve folyó büntetőperben, hiszen a vád is erős: előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés, amit az ügyészség szerint 2009. szeptember 28-án követtek el az egykori futballista, Katzenbach Imre terhére.
Bár a bíróság elsőfokú ítélete egyértelmű, Curtis testvére és a két társa mégis bízhatott abban, hogy az ügy során felmerült ellentmondások, vagy az ügyvédek által oly sokszor emlegetett eljárásjogi hibák arra késztetik majd a másodfokban eljáró, háromfős bírói tanácsot, hogy újrakezdjék a tárgyalássorozatot. Ez annyit jelent, hogy Katzenbach Imre meggyilkolásának szövevényes ügye visszakerülne felsőfokra, vagyis a vádlottak számára újra felcsillanna a remény egy jövőbeli, szabad életre. A Bors, ahogy a korábbi esetekben, most is a helyszínről követte az eseményeket az ítélethozatal előtt.
A bíró az ítélet kihirdetése előtt hosszan indokolt, majd közölte: hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést. A jelenlévők többsége nem is hitt a fülének, Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit örömükben felordítottak. De nem engedték szabadon a vádlottakat. Az elsőfokú bíróság elölről kezdi majd az ügy tárgyalását.
Katzenbach Imre, egykori labdarúgó eltűnik. Utoljára Budapesten látták. Az eltűnés körülményei már kezdetben is gyanúsak voltak.
A rendőrség eltűnésként kezeli az ügyet. Később felmerül, hogy nem önként távozott ismeretlen helyre. Pénzügyi konfliktusok és a kapcsolati háló kerül a nyomozás fókuszába.
A hatóságok egyre inkább emberölésként kezelik az ügyet. Felmerül, hogy Katzenbachot pénzügyi viták miatt ölhették meg. Kapcsolatba hozzák alvilági szereplőkkel.
Új bizonyítékok és tanúvallomások kerülnek elő. A rendőrség azonosít több feltételezett elkövetőt. Előkerülnek információk a holttest elrejtéséről.
Egy Baranya megyei erdős területen megtalálják Katzenbach Imre maradványait. Bebizonyosodik, hogy gyilkosság történt.
Több személyt őrizetbe vesznek, köztük Curtis bátyját, Sz. Lajost. A háttérben egy jelentős pénzügyi vita állt (több százmillió forint). A gyanú szerint megbízásos gyilkosság történt.
Megkezdődik a tárgyalás. Tanúk, szakértők és vádlottak meghallgatása zajlik. Az ügy nagy médiavisszhangot kap Magyarországon.
Első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik Curtis testvérét és a két további vádlottat. Az ügy egyes szálai még továbbra is vitatottak.
2026. május 6-án pont került az eljárás végére
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.