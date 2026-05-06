Curtis bátyjának sorsa ma eldőlt: Meglepő döntést hozott a bíró

A magyar kriminalisztika történetének egyik legszövevényesebb gyilkossági ügyének végére kerülhet pont szerdán délben - ennek fényében várták a vádlottak és családtagjaik, illetve az áldozat szerettei a mai tárgyalási napot. A folyosói pletykák szerint annak ellenére is kétesélyes volt a történet, hogy 2025. április 7-én a Fővárosi Törvényszék első fokon meghozott ítéletében életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki Curtis testvérére, Sz. Lajosra és két társára. Azzal a kitétellel, hogy leghamarabb 27 év múlva helyezhetőek feltételes szabadlábra. Persze sejthető volt a szigorú ítélet az akkor már 5 hosszú éve folyó büntetőperben, hiszen a vád is erős: előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés, amit az ügyészség szerint 2009. szeptember 28-án követtek el az egykori futballista, Katzenbach Imre terhére.

Curtis testvére számára hatalmas volt a mai ítélethirdetés tétje

Curtis bátyja számára egyetlen esély volt a szabad életre

Bár a bíróság elsőfokú ítélete egyértelmű, Curtis testvére és a két társa mégis bízhatott abban, hogy az ügy során felmerült ellentmondások, vagy az ügyvédek által oly sokszor emlegetett eljárásjogi hibák arra késztetik majd a másodfokban eljáró, háromfős bírói tanácsot, hogy újrakezdjék a tárgyalássorozatot. Ez annyit jelent, hogy Katzenbach Imre meggyilkolásának szövevényes ügye visszakerülne felsőfokra, vagyis a vádlottak számára újra felcsillanna a remény egy jövőbeli, szabad életre. A Bors, ahogy a korábbi esetekben, most is a helyszínről követte az eseményeket az ítélethozatal előtt.

A bíró döntött A bíró az ítélet kihirdetése előtt hosszan indokolt, majd közölte: hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést. A jelenlévők többsége nem is hitt a fülének, Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit örömükben felordítottak. De nem engedték szabadon a vádlottakat. Az elsőfokú bíróság elölről kezdi majd az ügy tárgyalását.

Curtis testvérét és a két további vádlottat vezetőszáron lábbilincssel kísérték tárgyalásról, tárgyalásra

De nézzük pontokba szedve a krimibe, sőt kémtörténetbe illő eseményeket:

2009. szeptember 28. – Eltűnés

Katzenbach Imre, egykori labdarúgó eltűnik. Utoljára Budapesten látták. Az eltűnés körülményei már kezdetben is gyanúsak voltak.