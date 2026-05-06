"Életemben utoljára beszélhettem vele" - Fazekas Lászlótól órákkal a halála előtt búcsúzott a barátja

Mint arról beszámoltunk, 78 éves korában elhunyt Fazekas László magyar válogatott labdarúgó. Az olimpiai bajnok kiválóság évek óta súlyos, az idegrendszert és az izmokat érintő ALS-betegséggel küzdött. Külföldön élt, de barátival, korábbi csapattársaival napi kapcsolatban volt.
Fazekas kilencszer nyert bajnoki aranyérmet az Újpesttel. Csatártársa volt testi-lelki jó barátja, a hozzá hasonlóan európai ezüstcipős Dunai Antal, aki órákkal a szomorú esemény előtt, kedden este még beszélgetett az elhunyttal.
Kedden a feleségétől érdeklődtem Laci hogyléte felől, éppen aludt, de közben felébredt, így életemben utoljára beszélhettem vele. Az Újpest 5-0-s, Fradi elleni vereségéről is érdeklődött, emiatt nem volt éppen boldog. Elújságolta, az utóbbi időben visszafordíthatatlan izomsorvadásából fakadóan napközben is egyre többet aludt, mert szüksége volt a pihenésre. A hangjából nem következtettem ki, hogy közel az elmúlás
- mesélte a Borsnak Dunai, aki szerint Fazekas mindig is a magyar fociban akart dolgozni
"A pályán tökéletesen kijöttünk egymással, együtt találtuk ki a biciklicselt. Évekkel ezelőtt azt szerettem volna, hogy szövetségi kapitány legyen idehaza, de ez meghiúsult, pedig szívesen dolgozott volna a magyar futballért" - fogalmazott Dunai.
Az 1968-as mexikóvárosi olimpia aranyérmes újpesti balszélsője, Nagy László Fazekas egyedi cseleire emlékezik a legszívesebben.
"Esetében minden adott volt ahhoz, hogy kiváló befejező csatár legyen. A gyorsasága, cselezőképessége, az esze, sokkal előrébb járt gondolataiban, mint bármelyik védő. Ha kapu közelbe ért, lehetetlen volt őt megfékezni, a kapusok rémének számított, finom bokamozdulattal járt túl az eszükön. Tudtam, súlyos beteg, de abban reménykedtem, hogy kap még jó pár évet az élettől" - fogalmazott az újpestiekkel kilencszeres magyar bajnok Nagy.
Fazekas 15 éven át volt a magyar válogatott játékosa, 1978-ban és 1982-ben tagja volt a világbajnokságon szereplő csapatnak. 1968-ban olimpiai bajnok lett.
