Gulyás Gergely: A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni

"Az elmúlt 16 év eredményei az ország közös sikerei, amire mindenki büszke lehet. Az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy koncepciós eljárással fenyegetnek" - írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: A boszorkányüldözést nem támogatjuk Fotó: Balogh Zoltán

Gulyás Gergely: A boszorkányüldözést nem támogatjuk

A Fidesz frakcióvezetője rövid videójában kiemelte, hogy „az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt.”

A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk

- tette hozzá.