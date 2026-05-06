Gulyás Gergely: A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni

"Az elmúlt 16 év eredményei az ország közös sikerei, amire mindenki büszke lehet. Az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy koncepciós eljárással fenyegetnek" - írta Facebook-oldalán Gulyás Gergely.
A Fidesz frakcióvezetője rövid videójában kiemelte, hogy „az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt.”
A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk
- tette hozzá.
