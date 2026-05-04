Balhé a majálison: tangában vonaglott Mihályfi Luca, most megtörte a csendet

Mihályfi Luca sosem zárkózott el a kirívó megjelenéstől és az alig bármit takaró ruháktól. Most viszont kicsit túlzásba esett az énekesnő, mivel május elsején gyerekek előtt hasonló rucikban lépett fel a színpadra. Mihályfi Lucát egyből szétszedték az interneten, mivel a kommentelők szerint nincs ízlése és önkritikája. A videón látszik, hogy kisgyerekek nézik az első sorból a produkciót. Luca közösségi oldalán válaszolt a rosszakaróknak.

Mihályfi Luca majálison való fellépése után elárulta, hogy neki mi a véleménye a helyzetről (Fotó: Markovics Gábor)

Mihályfi Luca védelmére kelt egy influenszer

Nem mindenki ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a gyerek előtt nem kellene vonaglani és kivillanó tangával fellépni. Egy influenszer elárulta a véleményét az esetről, amit Luca megosztott közösségi oldalán.

Az anyukák felháborodtak, hogy Luca vonaglott a színpadon és milyen kevés ruha volt rajta. Neki ez a stílusa és piszkosul sok meló van abban a testben, tehát nagyon jól nézett ki. A strandon a gyerekek nem látnak ennél durvább dolgokat? A gyerekeket ott nem zavarja, hogy a nők tangás bikiniben vannak?

– tette fel a kérdéseket Vanda, aki hallgató influenszerként tevékenykedik.

Ezek után pedig arra is kitért, hogy a szülők valószínű, hogy túlreagálták a dolgokat, mivel a gyerekek nem az énekes ruháit figyelik. „Nem értem ezt az óriási felháborodást. Szerintem egy kicsi féltékenység is van ebben. Lehet, hogy apu jobban megnézte Lucát, mint a gyerekek. Akármennyire is rosszul esik embereknek, de ha valaki szexi, akkor mindegy, mit vesz fel, mert szexi marad” – fogalmazott az influenszer.

Mihályfi Luca párja, Hegyes Berci mellett sem szereti takargatni magát (Fotó: Gáll Regina)

Mihályfi Luca egyetért az influenszerrel

Luca közösségi oldalán is megosztotta ezt a videót, illetve egy kis üzenetet is írt.

Thank you girl

– írta, ami annyit jelent, hogy köszönöm, csajszi.

Ezzel pedig egyértelművé vált, hogy az énekesnő nem bánta meg, hogy ilyen szerelésben lépett fel a majálison. Sőt! Teljes mértékben egyetért az influenszerrel, aki leszögezte, hogy Luca nem volt hibás, mivel neki ez a saját stílusa. A kommentelők eddig is erősen bírálták Lucát, ám ezután nem tudni, mi lesz a véleményük.