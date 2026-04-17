Lapos hasról álmodozol? Az edző szerint ezekkel a gyakorlatokkal remek formába hozhatod magad

Rengetegen álmodoznak tónusos, lapos hasról, azonban nagyon könnyű elveszni az információk tengerében. Ezért most eloszlatjuk a legnagyobb tévhiteket és edző segítségével tárjuk fel a lapos has titkát.

A lapos hashoz elengedhetetlen a megfelelő étkezés

Fotó: Shutterstock

Ez a lapos has titka: nem csak az edzés számít

Kezdjük a legnagyobb tévhittel: nem létezik helyi zsírégetés, ugyanis ha fogysz, akkor általában mindenhonnan fogysz. Azonban egy tápanyagban gazdag étrenddel és célzott testmozgással rengeteget tehetsz a tónusos, lapos hasért. A témával kapcsolatban ezért Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét is megkérdeztük, aki szerint rengeteg múlik a kiegyensúlyozott étkezésen.

A táplálkozás a legfontosabb. Ha lapos hasat szeretnél, akkor bizony oda kell figyelned, hogy mit viszel be a testedbe

– magyarázta a személyi edző, aki szerint bár sok múlik a genetikán, a hasizom idővel tónusossá tehető.

Ezeket vedd figyelembe étkezésnél: Ügyelj a kalóriadeficitre: kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.

Korlátozd a cukorbeviteledet.

Egyél rostban és fehérjében gazdag ételeket.

A lapos has titka egyszerűbb, mint hinnéd

Fotó: Shutterstock

Ezeket az egyszerű hasizomgyakorlatokat ajánlja az edző

Személy szerint én a hasprést, a hasprést könyök-térd érintéssel, láblerakással, a sarokérintést vagy az egyoldalú hasprést ajánlanám

– sorolta Molnár Evelin, majd hozzátette, hogy az említett gyakorlatokhoz semmilyen eszközre nincs szükség, emellett pedig érdemes őket heti 2-3 alkalommal beiktatni a látványos változásért.

Hasprés

A hasprés egy nagyon népszerű hasizomgyakorlat, ami az egész hasat megdolgoztatja. Feküdj hanyatt, tedd a kezeidet a tarkódra, a talpaidat pedig a talajra, és kezdj el haspréseket végezni. A hátad alsó része maradjon a talajon.

Hasprés sarokérintéssel

Ugyanazzal a testhelyzettel kezdj, mint a sima hasprésnél, viszont a kezeidet nyújtsd ki magad mellett. Emeld meg a lapockádat, és közelíts a jobb, majd a bal sarkadhoz.