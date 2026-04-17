Lapos hasról álmodozol? Az edző szerint ezekkel a gyakorlatokkal remek formába hozhatod magad

Rengetegen álmodoznak tónusos, lapos hasról, azonban nagyon könnyű elveszni az információk tengerében. Ezért most eloszlatjuk a legnagyobb tévhiteket és edző segítségével tárjuk fel a lapos has titkát.
Kezdjük a legnagyobb tévhittel: nem létezik helyi zsírégetés, ugyanis ha fogysz, akkor általában mindenhonnan fogysz. Azonban egy tápanyagban gazdag étrenddel és célzott testmozgással rengeteget tehetsz a tónusos, lapos hasért. A témával kapcsolatban ezért Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét is megkérdeztük, aki szerint rengeteg múlik a kiegyensúlyozott étkezésen.
A táplálkozás a legfontosabb. Ha lapos hasat szeretnél, akkor bizony oda kell figyelned, hogy mit viszel be a testedbe
– magyarázta a személyi edző, aki szerint bár sok múlik a genetikán, a hasizom idővel tónusossá tehető.
Ezeket vedd figyelembe étkezésnél:
Személy szerint én a hasprést, a hasprést könyök-térd érintéssel, láblerakással, a sarokérintést vagy az egyoldalú hasprést ajánlanám
– sorolta Molnár Evelin, majd hozzátette, hogy az említett gyakorlatokhoz semmilyen eszközre nincs szükség, emellett pedig érdemes őket heti 2-3 alkalommal beiktatni a látványos változásért.
Hasprés
A hasprés egy nagyon népszerű hasizomgyakorlat, ami az egész hasat megdolgoztatja. Feküdj hanyatt, tedd a kezeidet a tarkódra, a talpaidat pedig a talajra, és kezdj el haspréseket végezni. A hátad alsó része maradjon a talajon.
Hasprés sarokérintéssel
Ugyanazzal a testhelyzettel kezdj, mint a sima hasprésnél, viszont a kezeidet nyújtsd ki magad mellett. Emeld meg a lapockádat, és közelíts a jobb, majd a bal sarkadhoz.
Egyoldalú hasprés
Feküdj hanyatt, az egyik kezedet tedd a tarkódra, a másikat pedig nyújtsd ki magad mellett. Tedd keresztbe az egyik lábadat, és végezz haspréseket az egyik, majd láb- és kézváltással a másik oldalra.
Molnár Evelin szerint gyakori hiba, ha túl gyorsan vagy túl lassan végzed a gyakorlatokat.
Sokan más testrészükkel kezdik el a mozgást, például egy hasprésnél a karjukkal emelik a fejüket, és nem hasból húzzák fel magukat
– hívta fel a figyelmet a személyi edző a hasizomgyakorlatok kontrollált kivitelezésének fontosságára.
