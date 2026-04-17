Lapos hasú nő, tónusos izmokkal.

Lapos hasról álmodozol? Az edző szerint ezekkel a gyakorlatokkal remek formába hozhatod magad

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 17:15
Te is szeretnéd, hogy a strandon irigykedve nézzék az alakodat? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis olyan bevált praktikákat, illetve otthon is könnyedén elvégezhető gyakorlatokat hoztunk neked, melyek segítségével magabiztosan dobhatod le magadról a törölközőt, és gyönyörű, lapos hasra tehetsz szert.
Kelle Fanni
Rengetegen álmodoznak tónusos, lapos hasról, azonban nagyon könnyű elveszni az információk tengerében. Ezért most eloszlatjuk a legnagyobb tévhiteket és edző segítségével tárjuk fel a lapos has titkát.

Salátát evő nő, akinek lapos hasa van.
A lapos hashoz elengedhetetlen a megfelelő étkezés
  • A tónusos has függ a genetikától, a táplálkozástól és az edzéstől.
  • Ezekkel a tippekkel mesés hasra tehetsz szert.
  • Edző rántja le a leplet a legjobb hasizomgyakorlatokról.

Ez a lapos has titka: nem csak az edzés számít

Kezdjük a legnagyobb tévhittel: nem létezik helyi zsírégetés, ugyanis ha fogysz, akkor általában mindenhonnan fogysz. Azonban egy tápanyagban gazdag étrenddel és célzott testmozgással rengeteget tehetsz a tónusos, lapos hasért. A témával kapcsolatban ezért Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét is megkérdeztük, aki szerint rengeteg múlik a kiegyensúlyozott étkezésen.

A táplálkozás a legfontosabb. Ha lapos hasat szeretnél, akkor bizony oda kell figyelned, hogy mit viszel be a testedbe

– magyarázta a személyi edző, aki szerint bár sok múlik a genetikán, a hasizom idővel tónusossá tehető.

Ezeket vedd figyelembe étkezésnél:

  • Ügyelj a kalóriadeficitre: kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.
  • Korlátozd a cukorbeviteledet.
  • Egyél rostban és fehérjében gazdag ételeket.
Fiataln nő gyakorlatokat végez a lapos has érdekében.
A lapos has titka egyszerűbb, mint hinnéd
Ezeket az egyszerű hasizomgyakorlatokat ajánlja az edző

Személy szerint én a hasprést, a hasprést könyök-térd érintéssel, láblerakással, a sarokérintést vagy az egyoldalú hasprést ajánlanám

– sorolta Molnár Evelin, majd hozzátette, hogy az említett gyakorlatokhoz semmilyen eszközre nincs szükség, emellett pedig érdemes őket heti 2-3 alkalommal beiktatni a látványos változásért.

Hasprés

A hasprés egy nagyon népszerű hasizomgyakorlat, ami az egész hasat megdolgoztatja. Feküdj hanyatt, tedd a kezeidet a tarkódra, a talpaidat pedig a talajra, és kezdj el haspréseket végezni. A hátad alsó része maradjon a talajon.

Hasprés sarokérintéssel

Ugyanazzal a testhelyzettel kezdj, mint a sima hasprésnél, viszont a kezeidet nyújtsd ki magad mellett. Emeld meg a lapockádat, és közelíts a jobb, majd a bal sarkadhoz.

Egyoldalú hasprés

Feküdj hanyatt, az egyik kezedet tedd a tarkódra, a másikat pedig nyújtsd ki magad mellett. Tedd keresztbe az egyik lábadat, és végezz haspréseket az egyik, majd láb- és kézváltással a másik oldalra.

Molnár Evelin szerint gyakori hiba, ha túl gyorsan vagy túl lassan végzed a gyakorlatokat.

Sokan más testrészükkel kezdik el a mozgást, például egy hasprésnél a karjukkal emelik a fejüket, és nem hasból húzzák fel magukat

– hívta fel a figyelmet a személyi edző a hasizomgyakorlatok kontrollált kivitelezésének fontosságára.

Ezek a lapos hassal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
