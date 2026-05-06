Hatalmas balhé robbant ki az Exatlonban: a Kihívók brutálisan egymásnak estek

Jövő héten elérkezünk az Exatlon döntő hetéhez, amikor a versenyzők már egyénileg fognak küzdeni a győzelemért. A Kihívók azonban ezt valószínűleg nem is bánják, ugyanis a korábban példás csapategység mára teljesen szétesett. A lányok között napok óta nő a feszültség, ami most egy hatalmas balhéban csúcsosodott ki. Sótonyi Boróka és Csóri Dorka igencsak egymásnak estek, amit talán még a Bajnokok is hallottak, az üvegfal másik oldalán. Mutatjuk mi robbantotta ki a vitát.

Az Exatlon Hungary Sótonyi Borókája durván kiakadt a csapattársaira, mert nem örültek a sikerének (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Tegnap a Kihívók Sótonyi Borókája nyerte a női medáljátékot, ám csapat szinten elbukták a végjáték első fordulóját, így ma Komsa Nikolett már biztosan párbajozik. Így talán némileg érthető lenne, hogy Niki miért nem tudott felhőtlenül örülni csapattársa medáljának, de ennél jóval tovább ment. Ő és Dorka látványosan kimutatták nemtetszésüket Boró győzelme után, ami a többieket mindig biztató influencernek igencsak rosszul esett, amit persze szóvá is tett utólag. Arra azonban nem számított, hogy a többiek hogyan reagálnak.

„Nekem nem az volt a problémám, hogy most szurkol-e nekem valaki vagy nem, nem is azt várom, hogy tomboljon, de miután megnyertem, sem láttam azt, hogy tud örülni más sikerének” – sérelmezte az Exatlon Sótonyi Borókája.

Én nem fogom eljátszani azt, hogy örülök, hogyha csalódott vagyok amiatt, hogy nem teljesítettem úgy, ahogy szerettem volna

– reagált Csóri Dorka.

A Kihívók Csóri Dorkája a saját rossz teljesítménye miatt nem tudott együtt örülni Boróval (Fotó: TV2)

Az Exatlon Komsa Nikije megvádolta Borókát

Dorka után már Niki is beszállt a vitába, aki azzal vádolta meg Borót, hogy szándékosan nem őszintén mondta el a problémáját, hanem a fiúknak panaszkodott. Ezen a vádon pedig mindenki felháborodott, még Koplányi Gábor is védeni kezdte a lányt, hogy erről szó sem volt.

Igazából nagyon sok gondolat kavarog bennem, de azért nem tettem oda ki az asztalra, mert most mit mondjak? Nem fogok megkérni egy embert, hogy légyszi örülj nekem, egy ilyet nem fogok kérni senkitől, mert szerintem ez egy alapvető gondolkodásmódbeli különbség. Amikor valaki nyer, aki a csapattársam, akkor is ha nem állok hozzá a legközelebb, odamegyek és gratulálok neki és félreteszem a saját rossz teljesítményemet. Ezt nem lehet magyarázni szerintem

– fogalmazta meg végül a véleményét egyértelműen Boró.