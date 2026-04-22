Edzel, diétázol, de mégsem látod a változást? A szakértő szerint ennyi időbe telik, amíg beindul a fogyás

Manapság a legtöbben csodákat ígérő diétákkal akarják leadni a felesleget, azonban vannak olyanok is, akik egy kis mozgást is beiktatnak az életükbe. Persze ilyenkor mindenki azonnal látni szeretné a változást, de ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogy mikor láthatod az edzés eredményeit, olvass tovább!
Ki ne vágyna az azonnali eredményekre, melyekért úgy érzi, hogy vért izzad? Bár egy új edzésprogram bevezetése izgalmasnak tűnhet, valószínűleg te is tűkön ülve várod, hogy a tükör elé lépve vagy a mérlegre állva változást tapasztalj, hiszen ezek hiányában könnyedén alábbhagyhat a motiváció és a lendület. Ezért fontos tudnod, hogy míg egyes előnyök szinte azonnal jelentkeznek, mások hetekbe vagy hónapokba telhetnek. Így a folyamat megértése kulcsfontosságú, hogy a végéig kitarts a fogyási célod mellett.
Kezdjük egy fantasztikus hírrel: a pozitív változások már szinte azonnal elkezdődnek anélkül is, hogy látnád őket.
Amikor valaki elkezd edzeni, az első változások szinte azonnal bekövetkeznek a testben
– magyarázta Micky Lal közegészségügyi szakember a Healthline-nak, arra utalva, hogy testmozgás közben több vér áramlik a dolgozó izmokba, melynek során a test elkezd alkalmazkodni a sporthoz. Egy másik változás az izomláz, amely az erősödési folyamat része.
Az első néhány tréning során az izomrostokban apró mikroszakadások keletkeznek. Ahogy a test helyreállítja ezeket, erősebb és ellenállóbb izmokat épít fel
– emelte ki a szakértő, majd hozzátette, hogy ez a fájdalom az edzettséggel együtt fokozatosan csökkenni fog.
A korábbi kutatások szerint a legtöbben már a testmozgás első hónapjában érezni kezdik energiaszintjük, kitartásuk és erejük javulását. Lal szerint ez a szív- és érrendszer hatékonyabbá válásának köszönhető, melynek következtében a mindennapi tevékenységek, például a lépcsőzés is kevésbé megterhelőnek tűnhetnek. Emellett pozitív hatással lehet a testtartásra, a rugalmasságra, a mobilitásra, az általános funkcionális erőre, illetve az életminőségre is.
Ha valaki belevág az edzésbe, az egyik leggyakrabban ismételt kérdés az, hogy mikor látja majd az edzés eredményét. Bár az időkeret egyénenként igen eltérő lehet, általában tovább tarthat, mint az egészségügyi javulás.
Például az izomdefiníció vagy a zsírégetés több héttől akár néhány hónapig is elhúzódhat, ami függ az állandóságtól, az intenzitástól, a táplálkozástól, valamint az egyéni tényezőktől
– emelte ki a szakértő és hozzátette, hogy a heti több edzés sokkal észrevehetőbb eredményekkel kecsegtet, mint a szórványos edzések.
Ezeket tartsd szem előtt, ha látványos eredményeket szeretnél:
