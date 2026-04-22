Edzel, diétázol, de mégsem látod a változást? A szakértő szerint ennyi időbe telik, amíg beindul a fogyás

Manapság a legtöbben csodákat ígérő diétákkal akarják leadni a felesleget, azonban vannak olyanok is, akik egy kis mozgást is beiktatnak az életükbe. Persze ilyenkor mindenki azonnal látni szeretné a változást, de ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogy mikor láthatod az edzés eredményeit, olvass tovább!

Az edzés eredménye hamarabb tapasztalható, mint hinnéd.

A mozgás eredményei először láthatatlanok.

Most kiderül, mennyi idő után láthatod az eredményeket.

Ha az alábbi dolgokkal tisztában vagy, sokkal tovább kitarthat a motivációd.

Nem látod az edzés eredményeit? A motiváció, ami gyorsan alábbhagy

Ki ne vágyna az azonnali eredményekre, melyekért úgy érzi, hogy vért izzad? Bár egy új edzésprogram bevezetése izgalmasnak tűnhet, valószínűleg te is tűkön ülve várod, hogy a tükör elé lépve vagy a mérlegre állva változást tapasztalj, hiszen ezek hiányában könnyedén alábbhagyhat a motiváció és a lendület. Ezért fontos tudnod, hogy míg egyes előnyök szinte azonnal jelentkeznek, mások hetekbe vagy hónapokba telhetnek. Így a folyamat megértése kulcsfontosságú, hogy a végéig kitarts a fogyási célod mellett.

Ez történik a testedben, amikor elkezdesz edzeni

Kezdjük egy fantasztikus hírrel: a pozitív változások már szinte azonnal elkezdődnek anélkül is, hogy látnád őket.

Amikor valaki elkezd edzeni, az első változások szinte azonnal bekövetkeznek a testben

– magyarázta Micky Lal közegészségügyi szakember a Healthline-nak, arra utalva, hogy testmozgás közben több vér áramlik a dolgozó izmokba, melynek során a test elkezd alkalmazkodni a sporthoz. Egy másik változás az izomláz, amely az erősödési folyamat része.

Az első néhány tréning során az izomrostokban apró mikroszakadások keletkeznek. Ahogy a test helyreállítja ezeket, erősebb és ellenállóbb izmokat épít fel

– emelte ki a szakértő, majd hozzátette, hogy ez a fájdalom az edzettséggel együtt fokozatosan csökkenni fog.

Először a fittséged terén tapasztalsz majd változást.

Ekkor veszed észre a fittséged javulását

A korábbi kutatások szerint a legtöbben már a testmozgás első hónapjában érezni kezdik energiaszintjük, kitartásuk és erejük javulását. Lal szerint ez a szív- és érrendszer hatékonyabbá válásának köszönhető, melynek következtében a mindennapi tevékenységek, például a lépcsőzés is kevésbé megterhelőnek tűnhetnek. Emellett pozitív hatással lehet a testtartásra, a rugalmasságra, a mobilitásra, az általános funkcionális erőre, illetve az életminőségre is.