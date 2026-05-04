Sokkoló vallomás: Michelle Wild elárulta, mi az egyetlen dolog, amitől tényleg beindul!

Aki azt hinné, hogy egy egykori szexszimbólumot csak a külsőségekkel vagy a fizikai adottságokkal lehet lenyűgözni, az nagyot téved. Vad Katalin, azaz művésznevén, Michelle Wild élete hatalmas fordulatot vett, és ma már sokkal inkább a lélek és az értelem labirintusai izgatják, mintsem a felszínes csillogás.

Michelle Wild szerepei után nehezére esett munkát találni (Fotó: Palikék Világa)

Michelle Wild titka: Elárulta, kikhez vonzódik

Kati elárulta, hogy létezik egy kifejezés, amely tökéletesen leírja az ő érzelmi és fizikai beállítottságát: ez a szapioszexualitás. Ez azt jelenti, hogy az egyén számára a másik intellektusa, szókincse és logikai készsége jelenti a legfőbb szexuális ingert.

Azt hiszem, én ilyen vagyok. Az intellektussal lehet megfogni. Az agy az egyik legfontosabb erogén zóna nálam

– vallotta be őszintén a Kadarkai műsorában. Kati számára a gerjedelmet az agyi stimuláció indítja el; számára egy izgalmas szóhasználat vagy egy éles elme sokkal vonzóbb, mint bármilyen kidolgozott izomzat.

Példaként említette volt férjét is, akiben pont az az elszántság és magabiztosság fogta meg, ahogy ismeretlen utakon járt. Az, hogy valaki képes kitalálni és végigvinni valami teljesen újat, számára az egyik legvonzóbb férfias tulajdonság.

Michelle Wild Jóban Rosszban műsorában Janovics Ivett nővér karakterét alakította (Fotó: Mediaworks archív)

Lázba hozza a magázódás

A beszélgetés során Vad Katalin egy különleges, szinte elfeledett játékról is mesélt, ami lázba hozza: a magázódásról. Szerinte a magázódó forma egyfajta elegáns keretet ad a flörtnek, ahol a határok élesebbek, így minden apró „átlépés” sokkal jelentőségteljesebbé válik.

Ez egyfajta intellektuális petting. A magázódás mögött a tekintetben és a huncut mosolyban bármi zajlódhat, és ez óriási belső mozgásteret ad

– magyarázta a színésznő. Szerinte az igazi úriemberség és a kísértések elegáns kezelése sokkal nagyobb erővel bír, mint a vágyakba való fejetlen beleugrás.

Mi az igazi szerelem?

Bár a vonzalom sokszor az ész síkján indul el, Kati élesen különválasztja a belehabarodást az igazi szerelemtől. Tapasztalt felnőttként már tudja, hogy a tartós kapcsolathoz több kell, mint intellektuális szikra. Számára a legfontosabb közös pont eddigi komoly kapcsolataiban – a házasságában és a jelenlegi párkapcsolatában is – a szabadságtudat volt.

A legfontosabb, hogy valaki mellett önmagam lehessek. Ne kelljen belekapaszkodni a másikba és az ő életét élni, hanem maradhassak az, aki vagyok

– zárta gondolatait Vad Kati, aki szemmel láthatóan megtalálta a belső békéjét és azt a szellemi partnert, akivel valóban egy nyelvet beszélnek.