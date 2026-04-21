Lehet egyszerre fogyni és izmot építeni? Az edző válasza meglepőbb, mint hinnéd

Még napjainkban is rengeteg tévhit kering a zsírégetéssel kapcsolatban, gondoljunk csak az álomalakot ígérő tablettákra, a „fogyasztó” övre vagy a szélsőséges diétákra, amelyek után szinte azonnal visszahízunk. Ennek következtében pedig nem véletlen, hogy sokakban felmerül: vajon lehet-e egyszerre fogyni és izmot építeni? Íme az edző válasza!

Zsírégetés és izomépítés kéz a kézben? Nekik jobban megy, mint másoknak

Régen a legtöbb emberben az a mítosz élt, miszerint lehetetlen egyszerre zsírt égetni és izmot építeni, ezért sokan azt feltételezték, hogy a zsír izommá alakítható. Azonban ez egy óriási tévhit, hiszen két abszolút különböző szövetről beszélünk, éppen ezért teljességgel lehetetlen, hogy az egyik a másikká alakuljon. De vajon járhat a zsírégetés és az izomépítés kéz a kézben?

Igen, ezt a szakirodalom „body recomposition”-nek hívja, és leginkább kezdőknél, újrakezdőknél vagy magasabb testzsírral rendelkezőknél működik jól

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet, aki szerint „haladó szinten is lehetséges, azonban sokkal lassabb folyamat, és precízebb kontrollt igényel”.

Hogyan lehet egyszerre zsírt égetni és izmot építeni?

Természetesen ahhoz, hogy leadd a felesleget, és tónusos testre tegyél szert, a táplálkozásodra és az edzésedre is nagy hangsúlyt kell fektetned.

A kutatások szerint az enyhe kalóriadeficit és a magas fehérjebevitel a kulcs, mert ez segít zsírt veszíteni úgy, hogy közben az izomtömeg megmarad vagy akár nő is. A minőségi, teljes értékű ételek és a megfelelő fehérjeelosztás különösen fontos

– hangsúlyozta Molnár Zsolt a táplálkozással kapcsolatban. Ebben az időszakban ezért nagyszerű választás a csirkemell, a pulykamell, a túró, a tojás, a sovány marhahús és az alacsony zsírtartalmú halak.

A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.

Emellett az ellenállásos, azaz a súlyzós edzés alapkövetelmény, mert ez adja az izomépítés ingerét, amit érdemes heti több alkalommal végezni, progresszív terheléssel

– emelte ki a személyi edző, illetve hozzátette, hogy a kardió igazából csak egyfajta kiegészítés, ugyanis önmagában nem elég, ha az izomépítés a cél.