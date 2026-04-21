Lehet egyszerre fogyni és izmot építeni? Az edző válasza meglepőbb, mint hinnéd

Még napjainkban is rengeteg tévhit kering a zsírégetéssel kapcsolatban, gondoljunk csak az álomalakot ígérő tablettákra, a „fogyasztó” övre vagy a szélsőséges diétákra, amelyek után szinte azonnal visszahízunk. Ennek következtében pedig nem véletlen, hogy sokakban felmerül: vajon lehet-e egyszerre fogyni és izmot építeni? Íme az edző válasza!
Régen a legtöbb emberben az a mítosz élt, miszerint lehetetlen egyszerre zsírt égetni és izmot építeni, ezért sokan azt feltételezték, hogy a zsír izommá alakítható. Azonban ez egy óriási tévhit, hiszen két abszolút különböző szövetről beszélünk, éppen ezért teljességgel lehetetlen, hogy az egyik a másikká alakuljon. De vajon járhat a zsírégetés és az izomépítés kéz a kézben?
Igen, ezt a szakirodalom „body recomposition”-nek hívja, és leginkább kezdőknél, újrakezdőknél vagy magasabb testzsírral rendelkezőknél működik jól
– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet, aki szerint „haladó szinten is lehetséges, azonban sokkal lassabb folyamat, és precízebb kontrollt igényel”.
Természetesen ahhoz, hogy leadd a felesleget, és tónusos testre tegyél szert, a táplálkozásodra és az edzésedre is nagy hangsúlyt kell fektetned.
A kutatások szerint az enyhe kalóriadeficit és a magas fehérjebevitel a kulcs, mert ez segít zsírt veszíteni úgy, hogy közben az izomtömeg megmarad vagy akár nő is. A minőségi, teljes értékű ételek és a megfelelő fehérjeelosztás különösen fontos
– hangsúlyozta Molnár Zsolt a táplálkozással kapcsolatban. Ebben az időszakban ezért nagyszerű választás a csirkemell, a pulykamell, a túró, a tojás, a sovány marhahús és az alacsony zsírtartalmú halak.
A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.
Emellett az ellenállásos, azaz a súlyzós edzés alapkövetelmény, mert ez adja az izomépítés ingerét, amit érdemes heti több alkalommal végezni, progresszív terheléssel
– emelte ki a személyi edző, illetve hozzátette, hogy a kardió igazából csak egyfajta kiegészítés, ugyanis önmagában nem elég, ha az izomépítés a cél.
Ne feledd, ezeket a módszereket nemcsak a profi sportolók alkalmazhatják, hanem a teljesen kezdők is. Ráadásul a tanulmányok azt mutatják, hogy az utóbbiak esetében könnyebben megvalósítható az egyidejű zsírégetés és izomépítés.
Mindig ügyelj a fokozatosságra, hogy az életmódbeli változtatásokat a mindennapjaid részévé tudd tenni.
Az alábbi videó megtekintésével azokat a jeleket ismerheted meg, amelyek arra utalnak, hogy kalóriadeficitben vagy:
