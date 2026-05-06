Nagy lépésre szánta rá magát Katalin hercegné: négy év után most végre megteszi

Katalin hercegné hamarosan ismét útra kel, négy évvel az utolsó önálló, hivatalos, külföldi látogatása után. A hercegné állapota mostanra már annyit javult, hogy úgy érzi, képes arra, hogy visszatérjen a kötelezettségeihez, és ismét egyedül indulhasson útnak a saját kezdeményezésével.

Katalin hercegné hamarosan újra útnak indul / Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media / Northfoto

Wales hercegnéje hamarosan kétnapos látogatásra indul Olaszországba: ez lesz az első önálló, hivatalos külföldi útja négy év után. Katalin hercegné immár egy éve remisszióban van, miután rákos megbetegedés miatt kezelésen esett át, így most már aktívan is szeretne részt venni a nemzetközi munkában.

A hercegné május 13-án és 14-én az észak-olaszországi Reggio Emilia városába utazik, ahol pedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel és üzleti szervezőkkel fog találkozni. A látogatás célja az, hogy Katalin jobban megismerje az úgynevezett Reggio Emilia pedagógiai módszert, amely a kapcsolatokra, a környezetre és a közösségre helyezi a hangsúlyt a gyermekek fejlődésében.

A Kensington-palota szerint ez az út egyfajta tényfeltáró küldetésként szolgál, melynek célja, hogy a hercegné jobban megértse ennek a módszernek a filozófiai mélységét, és ami szorosan összekapcsolódik az életművének tekintett gyermekkori fejlesztési programmal. Katalin még 2021-ben hozta létre a Centre for Early Childhood nevű kezdeményezést, amely a gyermekek első öt évének kiemelt jelentőségére hívja fel a figyelmet, valamint támogatja az ezen a területen zajló kutatásokat.

A szívén viseli a gyermekek fejlődését

Katalin hercegné utoljára 2022 decemberében vett részt hivatalos, külföldi úton: akkor a férjével, Vilmos herceggel utazott Bostonba az Earthshot-díj átadójára. Ugyan a hercegné 2023-ban járt Franciaországban és Jordániában is, ezek viszont nem számítottak hivatalos körútnak. 2022-ben pedig Koppenhágában járt, ahol ugyancsak a gyermekek korai fejlődése volt a központi téma.

A Reggio Emilia nagy hangsúlyt fektet a természet szerepére, amit egyenesen harmadik tanítónak tekintenek a gyermekek fejlődésében, a gondozók és a közvetlen környezet mellett. Ez a szemlélet igen közel áll Katalin hercegnéhez, aki a betegsége idején maga is a természetből merített erőt.