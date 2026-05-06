Drámai fordulat: Elhagyta Laár Andrással közös otthonát a Hip Hop Boyz sztárja!

Kalocsai Krisztián, akit az ország a kilencvenes években a Hip Hop Boyz tagjaként zárt a szívébe, az utóbbi években leginkább Laár Andrással való szoros szövetsége és közös tanyasi életük miatt került a reflektorfénybe. A két művész barátsága és alkotói közössége megbonthatatlannak tűnt, ám a sors és a színházi karrier most válaszút elé állította őket.

Újra dübörög a ritmus: Saját show-val tér vissza a Hip Hop Boyz legendája

A rajongók számára a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz a közös munkával. Krisztián pedig hamar tiszta vizet öntött a pohárba:

Mióta Laár András a színháznál van, a csapatunk szétvált. Én jelenleg a saját produkciómnak az összerakásával foglalkozom, úgyhogy csinálok majd egy nagy dobást. Van egy nyaram arra, hogy egy kicsit a saját dolgaimmal foglalkozzak. Elkezdtem már táncosokkal szervezni ezt az egészet. Úgyhogy buzog bennem az alkotószellem, és írom a nótákat.

Láthatóan a zenész nem pihen és gőzerővel dolgozik azon, hogy újra meghódítsa a közönséget. A kreatív energiák felszabadultak, és Krisztián készen áll arra, hogy kilépjen az árnyékból.

Kapitányi lakban találtak menedéket

A költözés nem várt fordulatokat tartogatott, hiszen a vidéki tanya után a betonrengetegben kellett otthont teremteniük. Krisztián elárulta: egy különleges helyszínen kötöttek ki:

„Visszajöttem most Pestre Szilvivel. Andrásnak egy kedves művészbarátja fogadott be minket. Ez egy házrész, de egy ilyen kis 40 négyzetméteres, kis garzonlakás, egy kis konyhával, és egy kis fürdővel. De nagyon jó, mivel a barátja Andrásnak egy kapitány, és kötelek lógnak a lakásba meg hasonlók.”

Ez a különleges hangulatú bázis ad most tehát biztonságot a párnak a nagyvárosi nyüzsgésben. A tengerészeti motívumok között pedig Krisztián végre újra otthon érezheti magát.

Filmbe illő fordulat: Miért kellett menniük?

A szakítás a tanyasi élettel nem volt teljesen tervezett, hiszen a körülmények kényszerítették ki a döntést. Krisztián szerint viszont a sors keze volt a dologban.

A körülményeink azok mindig filmbe illőek, hát most is. Mióta az otthonom el kellett hagynom, most először újra jó irányt vett ez a történet. A tanyát úgy hagytuk ott egyébként, hogy megjelent a színház igazgatója, és két hét múlva elvitte az Andrást, és így három-négy hét múlva mi is elköltöztünk. Aztán kiderült, hogy a mi akkori helyünk az kell majd a színészeknek. Meg hát amíg András színészkedik addig én csak malmozni tudok mellette. És akkor evidens volt, hogy azért vannak nekem saját dolgaim is. És mikor máskor, mint most kezdjek el velük foglalkozni?

- tette fel a költői kérdés Krisztián. A költözés így végül felszabadító erejűnek bizonyult, hiszen új lehetőségeket nyitott meg Krisztián előtt.