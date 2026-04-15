Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Spárga recept alapján készült csirkés étel.

Mennyei és egészséges spárga receptek: így még biztos nem kóstoltad a tavasz királynőjét

egészséges életmód
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 12:45
spárgareceptzöldspárga
A tavaszi szezonban a csirág, vagy népiesebb nevén a nyúlárnyék egyszerűen megkerülhetetlen. Könnyű, friss, mégis hihetetlenül laktató zöldség, amely a diétázók titkos fegyvere lehet ebben az időszakban. Mutatunk is hozzá 3 egészséges spárga receptet, amit bármikor összedobhatsz – és mindenki imádni fogja!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha ránk hallgatsz, ezekkel a mennyei spárga receptekkel most kihasználhatod ennek az egészségbomba tavaszi zöldségnek minden előnyét. Ráadásul mindet gyorsan összedobhatod – és lehetetlen nem repetát kérni belőlük.

Spárga receptek: 3 egészséges és mennyei tavaszi fogás. Fotó: YARUNIV Studio /  Shutterstock 
  • A spárga igazi diétás szuperalapanyag.
  • Könnyű és laktató fogások készülhetnek belőle.
  • Gyors, egyszerű és akár többféle alapanyaggal is dolgozhatsz.

Mennyei spárga receptek: így használd a tavaszi királynőjének minden előnyét

A spárgát nem véletlenül emlegetik a tavasz királynőjeként. Ez a karakteres ízzel megáldott alapanyag alacsony kalóriatartalmú, de rostban gazdag, így nagy segítség a diétázóknak, hiszen képes hosszan eltelíteni. Tele van vitaminokkal – A-, C- és K-vitaminnal –, de antioxidánsokban is bővelkedik. Természetes vízhajtó hatásával pedig segít a puffadás és a vízvisszatartás csökkentésében is.

Ha te is szeretnéd beépíteni az étrendedbe, ezekkel a spárga receptekkel kezdj: imádni fogsz minden falatot!

1. Tavaszi quinoasaláta recept sült spárgával

Hozzávalók:

  • 1 csésze quinoa
  • 1 csokor spárga
  • 1 csokor retek
  • ¼ csésze olívaolaj
  • 1 citrom leve
  • 3 gerezd fokhagyma
  • petrezselyem, újhagyma

A spárgasaláta elkészítése:

  1. A quinoát főzd meg a csomagoláson leírtak szerint, majd hagyd teljesen kihűlni.
  2. A spárgát tisztítsd meg, vágd 2-3 cm-es darabokra, a retket pedig negyedeld el.
  3. Forgasd össze őket egy kevés olívaolajjal, sóval, borssal, majd süsd 200 fokon 20-25 percig.
  4. Egy tálban keverd össze a citromlevet, az olívaolajat, a felaprított fokhagymát és egy csipet sót.
  5. Add hozzá a kihűlt quinoát, a sült zöldségeket, a petrezselymet és az újhagymát. Alaposan forgasd össze, és tálalhatod is.

Jó, ha tudod!

A spárgafogyasztás után a vizelet szaga megváltozhat: erőteljes, kénes jellegűvé válhat a zöldségben található kéntartalmú vegyületek lebomlásának köszönhetően. Ez a spárga egyik teljesen ártalmatlan mellékhatása.

2. Ropogós spárga air fryerben

Hozzávalók:

  • 1 csokor spárga
  • 2 tk. olívaolaj
  • fokhagymapor
  • só, bors
  • reszelt parmezán
  • citromlé

Az air fryeres spárga elkészítése:

  1. A spárgát mosd meg, a fás végeket törd le.
  2. Egy tálban forgasd össze az olívaolajjal, sóval, borssal és fokhagymaporral.
  3. Helyezd az air fryer kosarába (de ne rétegezd).
  4. Süsd 200 fokon 7-8 percig, közben egyszer rázd át.
  5. Ha kész, szórd meg parmezánnal, és locsold meg egy kevés citromlével.
  6. Azonnal tálalhatod; frissen a legízletesebb!
Ropogós spárga recept alapján készült fogás.
A spárgát nem érdemes túlsütni vagy túlfőzni – Akkor lesz igazán ízletes, ha egy kicsit ropogós marad. Fotó: Anna_Pustynnikova /  Shutterstock 

3. Csirkés tepsis spárga recept

Hozzávalók:

  • 1,5 kg csirkemell
  • 1 kg burgonya
  • 1 csokor spárga
  • 1 citrom leve
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 3 evőkanál olívaolaj
  • só, bors, szárított fűszerek

A tepsis csirke recept elkészítése:

  1. A sütőt melegítsd elő 200 fokra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.
  2. A burgonyát kockázd fel, forgasd össze egy kevés olívaolajjal és a fűszerekkel.
  3. Tedd a tepsibe, és süsd 20 percig.
  4. Amíg sül a burgonya, keverd össze a citromlevet, az olívaolajat, az aprított fokhagymát és a fűszereket.
  5. Ebbe a pácba forgasd bele a felkockázott csirkemellet.
  6. Vedd ki a félig átsült burgonyát, keverd át, majd add hozzá a csirkét és a megtisztított spárgát.
  7. Tedd vissza a sütőbe, és süsd további 15-20 percig, amíg a hús teljesen átsül.
  8. Tálalás előtt pár percig pihentesd.

Ha a klasszikus tavaszi spárgakrémlevesre vágysz, az alábbi videó segítségével könnyedén elkészítheted:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
