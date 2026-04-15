Mennyei és egészséges spárga receptek: így még biztos nem kóstoltad a tavasz királynőjét

Ha ránk hallgatsz, ezekkel a mennyei spárga receptekkel most kihasználhatod ennek az egészségbomba tavaszi zöldségnek minden előnyét. Ráadásul mindet gyorsan összedobhatod – és lehetetlen nem repetát kérni belőlük.

Spárga receptek: 3 egészséges és mennyei tavaszi fogás.

A spárga igazi diétás szuperalapanyag.

Könnyű és laktató fogások készülhetnek belőle.

Gyors, egyszerű és akár többféle alapanyaggal is dolgozhatsz.

Mennyei spárga receptek: így használd a tavaszi királynőjének minden előnyét

A spárgát nem véletlenül emlegetik a tavasz királynőjeként. Ez a karakteres ízzel megáldott alapanyag alacsony kalóriatartalmú, de rostban gazdag, így nagy segítség a diétázóknak, hiszen képes hosszan eltelíteni. Tele van vitaminokkal – A-, C- és K-vitaminnal –, de antioxidánsokban is bővelkedik. Természetes vízhajtó hatásával pedig segít a puffadás és a vízvisszatartás csökkentésében is.

Ha te is szeretnéd beépíteni az étrendedbe, ezekkel a spárga receptekkel kezdj: imádni fogsz minden falatot!

1. Tavaszi quinoasaláta recept sült spárgával

Hozzávalók:

1 csésze quinoa

1 csokor spárga

1 csokor retek

¼ csésze olívaolaj

1 citrom leve

3 gerezd fokhagyma

petrezselyem, újhagyma

A spárgasaláta elkészítése:

A quinoát főzd meg a csomagoláson leírtak szerint, majd hagyd teljesen kihűlni. A spárgát tisztítsd meg, vágd 2-3 cm-es darabokra, a retket pedig negyedeld el. Forgasd össze őket egy kevés olívaolajjal, sóval, borssal, majd süsd 200 fokon 20-25 percig. Egy tálban keverd össze a citromlevet, az olívaolajat, a felaprított fokhagymát és egy csipet sót. Add hozzá a kihűlt quinoát, a sült zöldségeket, a petrezselymet és az újhagymát. Alaposan forgasd össze, és tálalhatod is.

Jó, ha tudod! A spárgafogyasztás után a vizelet szaga megváltozhat: erőteljes, kénes jellegűvé válhat a zöldségben található kéntartalmú vegyületek lebomlásának köszönhetően. Ez a spárga egyik teljesen ártalmatlan mellékhatása.

2. Ropogós spárga air fryerben

Hozzávalók:

1 csokor spárga

2 tk. olívaolaj

fokhagymapor

só, bors

reszelt parmezán

citromlé

Az air fryeres spárga elkészítése: