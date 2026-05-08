Köllő Babett nem ismer kegyelmet a gyereknevelésben: „Ha valamire azt mondom, hogy nem, az nálam végleges nem”

A televíziós show-műsorok csillogó világában Köllő Babettet sokan határozott, megalkuvást nem ismerő dívaként ismerik, ám a négy fal között egy teljesen más arcát mutatja meg. Édesanyaként egyetlen lánya, Milla jelenti számára a mindenséget, akivel az évek során különleges, mély bizalmon alapuló viszonyt alakított ki. Babett sosem titkolta, hogy a nevelésben nem a vaskalapos szigor, hanem a partnerség híve, ám ez nem jelenti azt, hogy a családjukban ne lennének kőbe vésett szabályok, amelyeket még a kamaszkor küszöbén álló lányának is tiszteletben kell tartania.
Babett bevallottan a liberálisabb szülők táborát erősíti, aki hisz abban, hogy a gyereknek szüksége van az önálló döntésekre és a tág élettérre. Ugyanakkor tudja, hogy a szeretet nem zárja ki a következetességet.
Azt gondolom, hogy nagyon nagy szeretettel nevelek, nálam nagyon tágak a határok. Nagyon sokmindenre mondom azt, hogy rendben van, csináld. Meggyőzhető vagyok
– vallotta be őszintén a színésznő a Borsnak. Ez a hozzáállás lehetővé teszi, hogy Milla ne érezze magát korlátok közé szorítva, ugyanakkor megtanulja az érvelés és a kommunikáció fontosságát. Babett szerint a gyerekek sokkal együttműködőbbek, ha értik a szabályok mögötti logikát, és nem csak parancsszavakat kapnak.
Bár a határok nála tágabbak, mint egy átlagos háztartásban, van egy pont, ahol a népszerű édesanya megálljt parancsol. A következetesség nála kulcsfontosságú, különösen akkor, ha a szülői tekintély és a közös döntések betartása a tét.
Ha valamire azt mondom, hogy nem, az nálam végleges nem, ezt pontosan tudja. Néha még bepróbálkozik az apjánál, olyankor szólok, hogy én már nemet mondtam. Időnként vannak ezek a játszmák
– tette hozzá Babett. A nevelési elveikben fontos szerepet játszik a férje, András is. A színésznő korábban többször említette, hogy igyekeznek „egységfrontot” alkotni: ha az egyik szülő döntést hoz, a másik nem bírálja felül azt a gyerek előtt. Milla, mint minden talpraesett kamasz, néha megpróbálja kijátszani a szülőket egymás ellen, de Babett résen van.
A színésznő büszke arra, hogy lánya őszinte vele, és bár a „játszmák” a fejlődés természetes részei, a köztük lévő szövetség megingathatatlan. Babett szerint a legfontosabb, hogy Milla tudja: bármit elkövethet, az anyja az a biztos bástya, akihez mindig hazatérhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.