Köllő Babett nem ismer kegyelmet a gyereknevelésben: „Ha valamire azt mondom, hogy nem, az nálam végleges nem”

A televíziós show-műsorok csillogó világában Köllő Babettet sokan határozott, megalkuvást nem ismerő dívaként ismerik, ám a négy fal között egy teljesen más arcát mutatja meg. Édesanyaként egyetlen lánya, Milla jelenti számára a mindenséget, akivel az évek során különleges, mély bizalmon alapuló viszonyt alakított ki. Babett sosem titkolta, hogy a nevelésben nem a vaskalapos szigor, hanem a partnerség híve, ám ez nem jelenti azt, hogy a családjukban ne lennének kőbe vésett szabályok, amelyeket még a kamaszkor küszöbén álló lányának is tiszteletben kell tartania.

Köllő Babett gyereknevelési elveiről vallott a Borsnak

Babett bevallottan a liberálisabb szülők táborát erősíti, aki hisz abban, hogy a gyereknek szüksége van az önálló döntésekre és a tág élettérre. Ugyanakkor tudja, hogy a szeretet nem zárja ki a következetességet.

Azt gondolom, hogy nagyon nagy szeretettel nevelek, nálam nagyon tágak a határok. Nagyon sokmindenre mondom azt, hogy rendben van, csináld. Meggyőzhető vagyok

– vallotta be őszintén a színésznő a Borsnak. Ez a hozzáállás lehetővé teszi, hogy Milla ne érezze magát korlátok közé szorítva, ugyanakkor megtanulja az érvelés és a kommunikáció fontosságát. Babett szerint a gyerekek sokkal együttműködőbbek, ha értik a szabályok mögötti logikát, és nem csak parancsszavakat kapnak.

Ahol nincs helye az alkunak

Bár a határok nála tágabbak, mint egy átlagos háztartásban, van egy pont, ahol a népszerű édesanya megálljt parancsol. A következetesség nála kulcsfontosságú, különösen akkor, ha a szülői tekintély és a közös döntések betartása a tét.

Ha valamire azt mondom, hogy nem, az nálam végleges nem, ezt pontosan tudja. Néha még bepróbálkozik az apjánál, olyankor szólok, hogy én már nemet mondtam. Időnként vannak ezek a játszmák

– tette hozzá Babett. A nevelési elveikben fontos szerepet játszik a férje, András is. A színésznő korábban többször említette, hogy igyekeznek „egységfrontot” alkotni: ha az egyik szülő döntést hoz, a másik nem bírálja felül azt a gyerek előtt. Milla, mint minden talpraesett kamasz, néha megpróbálja kijátszani a szülőket egymás ellen, de Babett résen van.