Tűzoltók a helyszínen, teljes útlezárás: súlyos baleset történt

Karambolozott két személyautóm Csopakon, a 71-es főút és a Mandulavirág utca találkozásánál. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit.
A 71-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, közölte a katasztrófavédelem.
