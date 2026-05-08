Tűzoltók a helyszínen, teljes útlezárás: súlyos baleset történt

Karambolozott két személyautóm Csopakon, a 71-es főút és a Mandulavirág utca találkozásánál. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit.

Tűzoltók a helyszínen, teljes útlezárás.

A 71-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, közölte a katasztrófavédelem.