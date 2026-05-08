Jókai utcai házomlás: ezt gondolja Tóth Niki a vádlottak bírósági nyilatkozatáról

Négy ember ült ma reggel (május 8.) a vádlottak padján a Jókai utcai házomlás ügyében tartott előkészítő ülésen, köztük Lengyel László, az építkezés kivitelezője és beruházója. Mint ismert, Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház táncművésze éppen a munkahelyére tartott, ám egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak le, és maguk alá temették Nikolettet. A táncművészt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de az orvosoknak sikerült megmenteniük. A súlyos koponya- és gerincsérülés következtében deréktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült. A szakértők szerint soha többé nem állhat lábra.

Tóth Niki és az édesanyja a Jókai utcai házomlás ügyében tartott előkészítő tárgyaláson

A tárgyalóteremben Adrienn, Niki édesanyja éppen Lengyel László mellett foglalt helyet. A feszültség érezhető volt.

Az ülés elején Kis Richárd bíró nyilatkoztatta a vádlottakat, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy róluk kép- és hangfelvétel készüljön. Egyikük sem vállalta a nyilvánosság előtt az arcát és a hangját. A másodrendű vádlott nem sokkal az előkészítő ülés előtt váltott ügyvédet, így halasztást kért, neki ezért a termet el kellett hagynia.

Ezek után az ügyész ismertette a vádat, mely szerint az építkezésre vonatkozó szakmai szabályok betartásával az attikafal leomlása, és így a balerina balesete elkerülhető lett volna. Többek között az attikafal bontásának megtervezésében és kivitelezésében hibáztak. Nem vették figyelembe, hogy a fal nem csupán díszítő-, hanem egyben tartóelem is.

Lengyel Lászlónak az ügyészség szerint le kellett volna zárnia a gyalogosforgalom elől az érintett területet , de ezt nem tette meg. Az ügyészség Lengyel László esetében 1 év 8 hónap, fogházban letöltendő szabadságvesztés kiszabását, valamint a foglalkozása gyakorlásától való, 5 évre szóló eltiltását indítványozta. A többi vádlott esetében az ügyészség szerint megfelelő a másfél éves felfüggesztett szabadságvesztés is, de a szakmájuktól való eltiltás velük szemben is indokolt.

Tóth Niki és az édesanyja a vádlottak mellett foglalt helyet

A bíró a harmadrendű és a negyedrendű vádlottat felszólította a terem elhagyására, majd Lengyel Lászlót nyilatkoztatta arról, megértette-e a vádat. A vállalkozó igennel felelt, majd arra a kérdésre is válaszolnia kellett, hogy beismeri-e a bűnösségét és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. Az üzletember közölte: minden, ellene felhozott vádat alaptalannak tart, és ragaszkodik a tárgyaláshoz.

Megfelelő szakembereket bíztam meg, így munkavédelmi és műszaki ellenőrt, illetve statikust is. Az engedélyük nélkül a tetőről egy cserepet sem lehetett leszedni

- szögezte le a vállalkozó. - Ügyvezetőként, beruházóként és kivitelezőként is annyi volt a feladatom, hogy a megfelelő embereket bízzam meg a különböző tevékenységekkel. Ha hat általános iskolai végzettségem lenne, fel se merülne a büntetőjogi felelősségem – védekezett. Lengyel László az ellen is tiltakozott, hogy az ügyészég egy olyan szakértői véleményre hagyatkozott a vádirat elkészítésekor, amely nem vizsgálta a ház előéletét. Az üzletember szerint kellett volna, hiszen a házomlás előtti években az érintett házrész beázott.