Jókai utcai házomlás: ezt gondolja Tóth Niki a vádlottak bírósági nyilatkozatáról

Négy ember ült ma reggel (május 8.) a vádlottak padján a Jókai utcai házomlás ügyében tartott előkészítő ülésen, köztük Lengyel László, az építkezés kivitelezője és beruházója. Mint ismert, Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház táncművésze éppen a munkahelyére tartott, ám egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak le, és maguk alá temették Nikolettet. A táncművészt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de az orvosoknak sikerült megmenteniük. A súlyos koponya- és gerincsérülés következtében deréktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült. A szakértők szerint soha többé nem állhat lábra.
A tárgyalóteremben Adrienn, Niki édesanyja éppen Lengyel László mellett foglalt helyet. A feszültség érezhető volt.
Az ülés elején Kis Richárd bíró nyilatkoztatta a vádlottakat, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy róluk kép- és hangfelvétel készüljön. Egyikük sem vállalta a nyilvánosság előtt az arcát és a hangját. A másodrendű vádlott nem sokkal az előkészítő ülés előtt váltott ügyvédet, így halasztást kért, neki ezért a termet el kellett hagynia.
Ezek után az ügyész ismertette a vádat, mely szerint az építkezésre vonatkozó szakmai szabályok betartásával az attikafal leomlása, és így a balerina balesete elkerülhető lett volna. Többek között az attikafal bontásának megtervezésében és kivitelezésében hibáztak. Nem vették figyelembe, hogy a fal nem csupán díszítő-, hanem egyben tartóelem is.
Lengyel Lászlónak az ügyészség szerint le kellett volna zárnia a gyalogosforgalom elől az érintett területet , de ezt nem tette meg. Az ügyészség Lengyel László esetében 1 év 8 hónap, fogházban letöltendő szabadságvesztés kiszabását, valamint a foglalkozása gyakorlásától való, 5 évre szóló eltiltását indítványozta. A többi vádlott esetében az ügyészség szerint megfelelő a másfél éves felfüggesztett szabadságvesztés is, de a szakmájuktól való eltiltás velük szemben is indokolt.
A bíró a harmadrendű és a negyedrendű vádlottat felszólította a terem elhagyására, majd Lengyel Lászlót nyilatkoztatta arról, megértette-e a vádat. A vállalkozó igennel felelt, majd arra a kérdésre is válaszolnia kellett, hogy beismeri-e a bűnösségét és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. Az üzletember közölte: minden, ellene felhozott vádat alaptalannak tart, és ragaszkodik a tárgyaláshoz.
Megfelelő szakembereket bíztam meg, így munkavédelmi és műszaki ellenőrt, illetve statikust is. Az engedélyük nélkül a tetőről egy cserepet sem lehetett leszedni
- szögezte le a vállalkozó. - Ügyvezetőként, beruházóként és kivitelezőként is annyi volt a feladatom, hogy a megfelelő embereket bízzam meg a különböző tevékenységekkel. Ha hat általános iskolai végzettségem lenne, fel se merülne a büntetőjogi felelősségem – védekezett. Lengyel László az ellen is tiltakozott, hogy az ügyészég egy olyan szakértői véleményre hagyatkozott a vádirat elkészítésekor, amely nem vizsgálta a ház előéletét. Az üzletember szerint kellett volna, hiszen a házomlás előtti években az érintett házrész beázott.
Niki és Adrienn mindezt rezzenéstelen arccal hallgatta, de akkor már elmosolyodott, amikor Lengyel megemlített egy történelmi eseményt.
- A házat a 2. világháborúban találat érte! – mondta a vállalkozó, aki szerint az épületet a harcok után nem megfelelően újították fel.
Kis Richárd bíró az ülést a harmadrendű vádlott nyilatkoztatásával folytatta. P. Ferenc szintén nem ismerte be a bűnösségét. A negyedrendű vádlott, P. Katalin ugyancsak tagadta a bűnösségét. Vallomást nem kívánt tenni.
Az elsőrendű vádlott védője indítványozta a műszaki igazságügyi szakértő szakértői véleményének kizárását, többek között arra való tekintettel, hogy az irat minden olyan kérdés vizsgálatát mellőzte, amely a VI. kerületi önkormányzat felelősségét firtatta volna, ráadásul olyan megállapításokat is tett álláspontja szerint, melyekben csakis munkavédelmi szakértő illetékes.
- A szakértői vélemény nem tekinthető elfogulatlannak, ezért nem használható fel a vádlottak ellen – jelentette ki az ügyvédnő.
A nyomozati anyag közel 3000 oldal. Ezt a védelem papíron kapta kézhez, ami az ügyvédnő szerint 2026-ban semmivel sem indokolható, ezért indítványozta, hogy a bíróság digitális formában bocsássa rendelkezésére a per anyagát. A jogász elfogadhatatlannak nevezte, hogy a védelem a nyomozati szakaszban nem tehetett fel kérdéseket a szakértőnek. A harmadrendű vádlott védője szintén más szakértők kirendelését indítványozta. A negyedrendű vádlott ügyvédje azt nem vitatta, hogy a védence munkaviszonyban állt, de a vádiratban terhére rótt valamennyi mulasztást igen. A szakértői vélemény kizárására vonatkozó indítványhoz csatlakozott.
Niki és az édesanyja időnként összenéztek. Tóth Niki a tárgyalást követően a Borsnak elmondta: nagyon rossz érzés volt a vádlottak mellett ülni.
Aggályosnak és felháborítónak tartom a négy vádlott védekezését és legfőképpen azt, hogy egyikük sem ismeri el a felelősségét
- tette hozzá.
Lengyel László a tárgyalást követően lapunknak megerősítette: mélyen együttérez a balerinával, de nem érzi magát felelősnek sem polgári, sem büntetőjogi szempontból.
Ennek ellenére vállaltam, hogy Tóth Niki jelentős sérelemdíjat kapjon, mert szörnyű, ami vele történt. Csodálom az akaraterejét és azt, hogy ilyen méltósággal viseli a történteket
- közölte.
Az ügy ma nem zárult le, a bíróság a továbbiakban részletekbe menően fogja tárgyalni a felelősség kérdését, megkezdődik a bizonyítási eljárás.
