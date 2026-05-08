Büntetőfékezésből történt súlyos baleset Budapesten

Büntetőfékezés miatt történt súlyos baleset a fővárosban a forgalmas Szentendrei úton. Az esetről fedélzeti kamerás videó is készült, amely végig rögzítette a sokkoló jelenetet, amelyen jól látszik, hogy egy Teslás autós látszólag minden ok nélkül állóra fékezi járművét, mire a mögötte érkező sofőr, hogy elkerülje az ütközést a középső, mellettük lévő sávba rántotta át a kormányt, ahol azonban ekkor az ő holtterében érkezett egy motoros.

Büntetőfékezésből történt sokkoló baleset

A sávot váltó autós és a motoros olyan erővel ütközött, hogy a motor több tíz méteren át csúszott az aszfalton. A motoros megsérült, a vétkes sofőr pedig megállás után, a saját kocsiját megvizsgálva, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A balesetet a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja

- írja a Tények.