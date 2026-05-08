Büntetőfékezésből történt súlyos baleset Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 13:51
Egy Teslás sofőr fékezett le szinte nullára a semmiből.

Büntetőfékezés miatt történt súlyos baleset a fővárosban a forgalmas Szentendrei úton. Az esetről fedélzeti kamerás videó is készült, amely végig rögzítette a sokkoló jelenetet, amelyen jól látszik, hogy egy Teslás autós látszólag minden ok nélkül állóra fékezi járművét, mire a mögötte érkező sofőr, hogy elkerülje az ütközést a középső, mellettük lévő sávba rántotta át a kormányt, ahol azonban ekkor az ő holtterében érkezett egy motoros.

Büntetőfékezésből történt sokkoló baleset.

 

A sávot váltó autós és a motoros olyan erővel ütközött, hogy a motor több tíz méteren át csúszott az aszfalton. A motoros megsérült, a vétkes sofőr pedig megállás után, a saját kocsiját megvizsgálva, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. 

A balesetet a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja

 - írja a Tények.

 

