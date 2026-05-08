Magára hagyta a forróságban 4 gyermekét egy nő - felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen 1 év 8 hónap - 2 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélt egy nőt, aki egy forró nyári napon egy órán át folyadék és felügyelet nélkül hagyta négy, 10 éven aluli gyermekét Miskolc belvárosában - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

Egy órán át folyadék nélkül voltak a hőségriadóban a gyermekek

A tájékoztatás szerint a vádlott két évvel ezelőtt júliusban kora délután bement egy miskolci plazmaközpontba, miközben az épület előtti közterületen legalább egy órára folyadék és felügyelet nélkül hagyta 9, 5 és 3 éves gyermekei mellett 20 hónapos kisgyermekét. Mindezt annak ellenére tette, hogy aznap harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, és 35 Celsius-fok feletti hőmérséklettel 102 éves melegrekord dőlt meg.

Egy, a fentieket észlelő járókelő felfigyelt a legkisebb gyermek kiszáradásközeli állapotára, vizet adott neki, és értesítette a rendőrséget. A vádlott már korábban és az eset után is súlyosan elhanyagolta a sértettet, aki emiatt többször kórházi ápolásra is szorult - írták.

A közlemény szerint a nő cselekményeivel és súlyos kötelességszegéseivel a kisgyermek testi fejlődését veszélyeztette. Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a vádlott büntetett előélete, enyhítő körülményként értékelték a beismerő vallomását és megbánó magatartását.