Így grillezz, ha fogyni akarsz – 3 isteni kalóriaszegény ötlet

Nyár, fagyi, grillszezon egyenlő hízás? Nem kell, hogy így legyen! Ha fogyózol is élvezheted a kerti sütögetést – csak máshogy kell csinálnod. A kalóriaszegény grillezés nem a lemondásokról szól, hanem új ízek kipróbálásáról.

Neked is ismerős az a tipikus nyáresti jelenet, amikor a baráti társaság ropogósra sült kolbászt majszol, limonádét szürcsöl, te pedig a sarokban irigykedve salátát tologatsz a tányérodon? Ha kalóriaszegény grillezés kerül szóba, a legtöbben egy íztelen csirkemellre és unalmas zöldségekre asszociálnak, pedig a grillezés egyszerre lehet diéta és gasztrókaland is egyben. Alább 3 olyan grillötletet mutatunk, amelyek nemcsak diétásak, de isteni finomak is.

1. Grillezett töltött portobello; a húsimádók is rákattannak

A gombát alulértékeljük, pedig a portobello egy valóságos jackpot, ha kalóriaszegény grillezésről van szó! Nagy, hússzerű textúrája, és isteni íze van, ha megfelelően fűszerezed. A legjobb, ha nagyjából 100 gramm zsírszegény túrót összekeversz egy marék apróra vágott aszalt paradicsommal, friss petrezselyemmel, fokhagymával, sóval és borssal, majd a keverékkel megtöltesz négy nagyobb portobello kalapot. Ezután süsd meg így a gombákat a grillen 5-6 perc alatt, amíg kívülről kérges, belülről krémes nem lesz.

Egy kész gomba kb. 60 kalória, és garantáltan elfelejted, hogy nincs benne hús.

2. Lazacos zöldségnyárs

A lazac nemcsak az egyik legegészségesebb halféle, de ha grillen sütöd, még jobban kiélvezheted a gazdag ízvilágát.

Vágd fel a lazacot falatnyi kockákra, fűszerezd citromlével, friss rozmaringgal és egy csipet pirospaprikával. Fűzd fel nyársra paprikával, lilahagymával, cukkinivel és koktélparadicsommal, majd forgasd grillen 6-8 percig.

Egy nyárs kb. 150 kalória, így utána biztos nem érzed majd úgy, hogy csaltál volna a diétádban.

3. Csilis grillkukorica

A grillkukorica igazi nyári klasszikus, amelyet diétásan is elkészíthetsz.

A kukorica az egyik kedvenc nyári ételünk, de jó ha tudod, hogy nem csak főzve fogyaszthatod: a grillpartik tökéletes diétás nassolnivalója lehet.

Az elkészítéséhez 40 gramm light vajat keverj krémesre fél teáskanál sóval, ízlés szerint apróra vágott csilipaprikával, rózsaborssal és zöldfűszerrel. A kész keveréket hosszában kanalazd egy nagyobb folpack darabra, majd tekerd fel és tedd a hűtőbe. Két cső előfőzött csemegekukoricát kenj le egy kis olívaolajjal, és rendszeresen forgatva grillezd 10-15 percig. Ha kész, kend meg a fűszervajjal.