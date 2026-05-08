Menj biztosra a nyáron – Így találd meg a hozzád tökéletesen illő napszemüveget

Napszemüveg-vásárlásnál vannak bizonyos szempontok, amiket mindenképpen érdemes szem előtt tartanod a megfelelő védelem érdekében. A kritériumok közé tartozik, hogy a kiegészítő illeszkedjen az arcformádhoz, ugyanis ha nem passzol tökéletesen, a réseken át beengedi a káros sugarakat. Emellett az sem utolsó szempont, hogy szeretnénk magabiztosan utcára lépni anélkül, hogy megbámulnának a félresikerült választásunk miatt. Kíváncsi vagy, hogy melyik napszemüveg divat mellett kellene letenned a voksodat? Akkor olvass tovább!
Próbáltad már fel mások napszemüvegét, miközben azon értetlenkedtél, hogy nekik miért áll jól, miközben te úgy festesz benne, mint egy gülüszemű mókus? Ez azzal magyarázható, hogy a különböző arcformákhoz és vonásokhoz egyszerűen más-más keretek passzolnak. Ezért, mielőtt még letennéd a voksodat az egyik stílus mellett, menj végig ezen a pár lépésen!
Ovális arcforma:
Ha ovális az arcod, akkor a szerencsésebbek táborát erősíted, ugyanis szinte bármit viselhetsz: a kerek és a szögletes keretek is tökéletesen állnak neked. Próbáld kerülni azokat a napszemüvegeket, amelyek elrejtik a vonásaidat, mint például a hatalmas keretek.
Szögletes arcforma:
Amennyiben ide tartozol, a kerek vagy ovális keretek tökéletesen ellensúlyozni tudják arcod erőteljesebb vonásait, mindemellett pedig a lekerekített verziók is nagyszerű választások lehetnek számodra.
Kerek arcforma
Hasonlóan az előzőhöz, a kerek arcformával rendelkezőknek is olyan stílus mellett kell dönteniük, amely ellensúlyozza a vonásaikat. Így például a hosszúkás fazonú szemüvegek vagy a macskaszem formájúak előnyösek, mivel karcsúsítják az arcot.
Szív alakú arcforma:
Amennyiben szív alakú arcformával rendelkezel, arra kell törekedned, hogy olyan stílust válassz, ami kiemeli az arcod alsó részét. Ilyenek például a téglalap alakú vagy a lekerekített keretek.
Gyémánt arcforma:
Ehhez az arcformához érdemes olyan kiegészítőt választani, ami kiemeli az arccsontot. A gyémánt arcformával rendelkező emberek egyébként azon kevesek közé tartoznak, akiknek a kisméretű napszemüvegek is jól állnak, ami most hatalmas divatnak örvend. Ez esetben tehát nyugodtan megveheted az apró, nagyon trendi szemüvegeket is.
Hosszúkás arcforma:
Amennyiben hosszúkás arcformával rendelkezel, akkor mindenképpen vízszintesen szélesedő napszemüveget válassz. Megpróbálkozhatsz a kerek és a szögletes verziókkal is, azonban hanyagold a kisebb kereteket.
Az alábbi videó szemlélteti a különböző arcformákat:
