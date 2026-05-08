A napszemüveg divatot követő nő stílusos napszemüvegben.

Menj biztosra a nyáron – Így találd meg a hozzád tökéletesen illő napszemüveget

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 13:45
Nyáron különösen fontos az UV-sugárzás elleni védelem, hiszen a napsütés évről évre egyre erősebb, ezáltal pedig veszélyesebb lehet. Ez a sokak által kedvelt kiegészítő ezért nemcsak egyszerű divatcikk, hanem az egészségünk szempontjából is elengedhetetlen. Cikkünkből most megtudhatod, hogy az arcformádhoz melyik napszemüveg divat áll neked a legjobban, valamint azt is, hogy mi alapján és mire érdemes figyelned vásárláskor.
Kelle Fanni
Napszemüveg-vásárlásnál vannak bizonyos szempontok, amiket mindenképpen érdemes szem előtt tartanod a megfelelő védelem érdekében. A kritériumok közé tartozik, hogy a kiegészítő illeszkedjen az arcformádhoz, ugyanis ha nem passzol tökéletesen, a réseken át beengedi a káros sugarakat. Emellett az sem utolsó szempont, hogy szeretnénk magabiztosan utcára lépni anélkül, hogy megbámulnának a félresikerült választásunk miatt. Kíváncsi vagy, hogy melyik napszemüveg divat mellett kellene letenned a voksodat? Akkor olvass tovább!

A napszemüveg divat a védelem szempontjából is nagyon fontos
  • A napszemüvegforma nemcsak divat, hanem védelem szempontjából is rendkívül fontos.
  • Ezzel az egyszerű módszerrel állapítsd meg, hogy milyen az arcformád.
  • Most kiderül, melyik arcformához milyen stílus passzol a legjobban.

Napszemüveg divat: ezért nem áll mindenkinek jól ugyanaz a stílus

Próbáltad már fel mások napszemüvegét, miközben azon értetlenkedtél, hogy nekik miért áll jól, miközben te úgy festesz benne, mint egy gülüszemű mókus? Ez azzal magyarázható, hogy a különböző arcformákhoz és vonásokhoz egyszerűen más-más keretek passzolnak. Ezért, mielőtt még letennéd a voksodat az egyik stílus mellett, menj végig ezen a pár lépésen!

  1. Készíts egy fotót az arcodról hátrafogott hajjal, vagy nézd meg magadat alaposan a tükörben. 
  2. Figyeld meg az állkapocsvonaladat, a homlokodat és az arccsontodat, amelyek alapján megállapíthatod, hogy milyen formájú az arcod. 
  3. Ezt követően válaszd ki, melyik arctípushoz tartozol, és irány a bolt!

Ez számodra a legmegfelelőbb szemüveg az arctípusod alapján

Ovális arcforma:

  • Az arc hosszabb, mint amilyen széles
  • Az áll és a homlok szélesebb 

Ha ovális az arcod, akkor a szerencsésebbek táborát erősíted, ugyanis szinte bármit viselhetsz: a kerek és a szögletes keretek is tökéletesen állnak neked. Próbáld kerülni azokat a napszemüvegeket, amelyek elrejtik a vonásaidat, mint például a hatalmas keretek.

Szögletes arcforma:

  • A homlok, az arccsont és az állkapocs egyforma széles
  • Az arc szélesebbnek tűnik

Amennyiben ide tartozol, a kerek vagy ovális keretek tökéletesen ellensúlyozni tudják arcod erőteljesebb vonásait, mindemellett pedig a lekerekített verziók is nagyszerű választások lehetnek számodra.

Most kiderült, melyik arcformához melyik stílus passzol a legjobban
Kerek arcforma

  • Telt arc
  • Kerek áll és homlok

Hasonlóan az előzőhöz, a kerek arcformával rendelkezőknek is olyan stílus mellett kell dönteniük, amely ellensúlyozza a vonásaikat. Így például a hosszúkás fazonú szemüvegek vagy a macskaszem formájúak előnyösek, mivel karcsúsítják az arcot.

Szív alakú arcforma:

  • A homlok hangsúlyos
  • Az áll nagyrészt hegyes
  • Az arc szélesebb

Amennyiben szív alakú arcformával rendelkezel, arra kell törekedned, hogy olyan stílust válassz, ami kiemeli az arcod alsó részét. Ilyenek például a téglalap alakú vagy a lekerekített keretek.

Gyémánt arcforma:

  • Keskeny homlok és állkapocsvonal
  • Széles arccsont

Ehhez az arcformához érdemes olyan kiegészítőt választani, ami kiemeli az arccsontot. A gyémánt arcformával rendelkező emberek egyébként azon kevesek közé tartoznak, akiknek a kisméretű napszemüvegek is jól állnak, ami most hatalmas divatnak örvend. Ez esetben tehát nyugodtan megveheted az apró, nagyon trendi szemüvegeket is.

Hosszúkás arcforma:

  • Az arc egyenesen halad az áll irányába
  • Az állkapocs hangsúlyosabb
  • Nagyobb a homlok és az áll közti távolság

Amennyiben hosszúkás arcformával rendelkezel, akkor mindenképpen vízszintesen szélesedő napszemüveget válassz. Megpróbálkozhatsz a kerek és a szögletes verziókkal is, azonban hanyagold a kisebb kereteket.

Az alábbi videó szemlélteti a különböző arcformákat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
