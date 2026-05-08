Menj biztosra a nyáron – Így találd meg a hozzád tökéletesen illő napszemüveget

Napszemüveg-vásárlásnál vannak bizonyos szempontok, amiket mindenképpen érdemes szem előtt tartanod a megfelelő védelem érdekében. A kritériumok közé tartozik, hogy a kiegészítő illeszkedjen az arcformádhoz, ugyanis ha nem passzol tökéletesen, a réseken át beengedi a káros sugarakat. Emellett az sem utolsó szempont, hogy szeretnénk magabiztosan utcára lépni anélkül, hogy megbámulnának a félresikerült választásunk miatt. Kíváncsi vagy, hogy melyik napszemüveg divat mellett kellene letenned a voksodat? Akkor olvass tovább!

A napszemüveg divat a védelem szempontjából is nagyon fontos

Napszemüveg divat: ezért nem áll mindenkinek jól ugyanaz a stílus

Próbáltad már fel mások napszemüvegét, miközben azon értetlenkedtél, hogy nekik miért áll jól, miközben te úgy festesz benne, mint egy gülüszemű mókus? Ez azzal magyarázható, hogy a különböző arcformákhoz és vonásokhoz egyszerűen más-más keretek passzolnak. Ezért, mielőtt még letennéd a voksodat az egyik stílus mellett, menj végig ezen a pár lépésen!

Készíts egy fotót az arcodról hátrafogott hajjal, vagy nézd meg magadat alaposan a tükörben. Figyeld meg az állkapocsvonaladat, a homlokodat és az arccsontodat, amelyek alapján megállapíthatod, hogy milyen formájú az arcod. Ezt követően válaszd ki, melyik arctípushoz tartozol, és irány a bolt!

Ez számodra a legmegfelelőbb szemüveg az arctípusod alapján

Ovális arcforma:

Az arc hosszabb, mint amilyen széles

Az áll és a homlok szélesebb

Ha ovális az arcod, akkor a szerencsésebbek táborát erősíted, ugyanis szinte bármit viselhetsz: a kerek és a szögletes keretek is tökéletesen állnak neked. Próbáld kerülni azokat a napszemüvegeket, amelyek elrejtik a vonásaidat, mint például a hatalmas keretek.

Szögletes arcforma:

A homlok, az arccsont és az állkapocs egyforma széles

Az arc szélesebbnek tűnik

Amennyiben ide tartozol, a kerek vagy ovális keretek tökéletesen ellensúlyozni tudják arcod erőteljesebb vonásait, mindemellett pedig a lekerekített verziók is nagyszerű választások lehetnek számodra.