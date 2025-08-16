UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Sörös tarja és grillsajtos lecsó: ínycsiklandó grill receptek augusztusra

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 16:45
Az a legjobb a grillezésben, hogy a hústól a halig, a zöldségektől a gyümölcsökig szinte mindent rádobhatsz a grillrácsra. Íme a legjobb grill receptek a nyár utolsó hónapjára!

Közeledik a nyár vége, ám ezzel közel sem zárul le a grillszezon! Augusztusban, sőt a vénasszonyok nyarán is remek még az idő a kerti sütögetésre, így elhoztunk legjobb grill recepteket, hogy az utolsó napsütéses hónapban is tudj mit virítani a családnak és a barátoknak a grillrács mögül!

A grill receptek királya: Grillezett sörös tarja tejfölös uborkasalátával
Grillezett sörös tarja tejfölös uborkasalátával

Nyár végi grill receptek csak neked

Sörös tarja tejfölös uborkasalátával

Hozzávalók (4 személyre): 

  • 120 g ketchup
  • 60 ml világos sör
  • 2 ek. olaj + a rácsra
  • bors
  • 800 g sertéstarja 
  • 2 db kígyóuborka
  • 400 g tejföl 
  • 3 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

  1. A ketchupot keverjük ki a sörrel, az olajjal és borssal, majd forgassuk bele a szeletekre vágott, kissé kiklopfolt tarját. Fedjük le, tegyük be a hűtőbe 2-3 órára.
  2. A megmosott kígyó­uborkát gyaluljuk le, finoman sózzuk be, a felesleges 
    levet nyomkodjuk ki belőle. Keverjük a tejfölhöz a lereszelt fokhagymát, 
    forgassuk bele az uborkát. Tálalásig tegyük be a hűtőbe.
  3. A bepácolt tarját sózzuk meg, rakjuk olajjal átkent grillrácsra. Süssük készre vastagságtól függően 10-20 perc alatt, közben forgassuk és kenegessük a visszamaradt páccal. Tálaljuk uborkasalátával és további tetszőleges salátával, savanyúsággal.

Fanny-tipp: Csontos és csont nélküli tarjából is készítheti.

Elkészítési idő: 40 perc + pácolás
Energiatartalom/adag: 549 kcal

Mustáros csirkecombok petrezselymes burgonyával

Mustáros csirkecombok petrezselymes burgonyával
Mustáros csirkecombok petrezselymes burgonyával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 120 g mustár
  • 4 ek. méz
  • bors
  • 4 db csontos csirkefelsőcomb
  • 4 db csontos csirkealsócomb
  • 800 g burgonya
  • 2 csokor petrezselyemzöld
  • 2 ek. olaj + a rácsra
  • 2 ek. vaj

Elkészítés:

  1. A mustárt keverjük ki a mézzel és a borssal. Forgassuk bele a combokat, fedjük le, tegyük be a hűtőbe legalább 45 percre.
  2. A krumplit mossuk és hámozzuk meg, majd kockázzuk fel, enyhén sós vízben főzzük meg, szűrjük le. A petrezselymet aprítsuk finomra. Serpenyőben hevítsük össze az olajat és a vajat, dobjuk rá a petrezselymet, majd a burgonyát. Húzzuk le a tűzről.
  3. A bepácolt combokat sózzuk meg, tegyük olajjal átkent grillrácsra. Forgatva süssük készre 30-35 perc alatt, közben gyakran kenjük át a visszamaradt páccal. A petrezselymes 
    burgonyával tálaljuk.

Fanny-tipp: Barbeque-szósszal is elkészíthető a grillezett csirkecomb.

Elkészítési idő: 60 perc + pácolás
Energiatartalom/adag: 465 kcal

Grillezett kukorica joghurtos salátával

Grillezett kukorica joghurtos salátával
Grillezett kukorica joghurtos salátával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 4 cső csemegekukorica
  • olaj
  • só 
  • 1 kisebb fej jégsaláta
  • 1 csokor újhagyma
  • 1 db kaliforniai paprika
  • 200 g natúr joghurt
  • 4 ek. majonéz
  • frissen felaprított snidling 

Elkészítés:

  1. A megtisztított csemegekukoricát tegyük olajjal átkent grillrácsra, és forgatva süssük puhára kb. 15 perc alatt. Fogyasztás előtt sózzuk meg.
  2. A megmosott jégsalátát, újhagymát és paprikát daraboljuk fel, forgassuk össze. 
  3. A natúr joghurtot keverjük ki a majonézzel, 1 csipet sóval, locsoljuk meg vele a salátát. Díszítsük snidlinggel. Ezt tálaljuk a kukorica mellé mártogatós gyanánt.

Elkészítési idő: 30 perc
Energiatartalom/adag: 265 kcal

Lecsó nokedlivel és grillsajttal

Lecsó nokedlivel és grillsajttal
Különc fogás a grill receptek között: lecsó nokedlivel és grillsajttal

Hozzávalók (4 személyre): 

A lecsóhoz:

  • 2 ek. olaj
  • 1 nagy fej 
  • vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 ek. édesnemes paprika
  • 4 db t. v. paprika
  • 1 db hegyes erős paprika
  • 8 db meghámozott paradicsom
  • bors 

A nokedlihez és a grill­sajthoz:

  • 2 db tojás
  • 400 g liszt
  • 2 ek. olaj + a rácsra
  • 250 g grillsajt 

Elkészítés:

  1. A lecsóhoz az olajat lábasban hevítsük fel, fonnyasszuk meg rajta a finomra szelt vöröshagymát. Dobjuk rá az apróra kockázott fokhagymát is, majd húzzuk le a tűzről. Keverjük el jól a fűszerpaprikával, és tegyük egy kicsit vissza.
  2. Adjuk hozzá a megmosott, felkarikázott paprikákat, majd 2-3 perc múlva a paradicsomot. Sózzuk, borsozzuk meg, főzzük addig, amíg a paprikák és a hagyma is teljesen meg nem puhul.
  3. A nokedlihez a tojásokat keverjük simára kevés sóval és a liszttel. Fokozatosan adagoljunk hozzá kb. 300 ml hideg vizet. Egy nagy lábasban forraljunk vizet, tegyünk bele 1 ek. sót és az olajat. Szaggassuk bele a nokedlitésztát, majd gyöngyöző vízben főzzük ki. Szűrjük le.
  4. A grillsajtot vágjuk fel ujjnyi vastag szeletekre, tegyük olajjal átkent grillrácsra, és egyszer megfordítva, néhány perc alatt süssük aranybarnára. Ezt tálaljuk a lecsóhoz és a nokedlihez.

Fanny-tipp: A lecsóhoz adhat 1 db felkarikázott cukkinit, a húsos verzióhoz pedig 250 g lecsó-kolbászt.

Elkészítési idő: 50 perc
Energiatartalom/adag: 612 kcal

Fóliában sült pisztráng burgonyasalátával

Fóliában sült pisztráng burgonyasalátával
Fóliában sült pisztráng burgonyasalátával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 600 g salátaburgonya
  • 2 fej lila hagyma
  • 3 ek. 20%-os ecet
  • 2 csapott ek. porcukor
  • 4 db konyhakész pisztráng 
  • 2 db közepes méretű citrom

Elkészítés:

  1. A salátához a burgonyát mossuk és hámozzuk meg, majd miután felkarikáztuk, főzzük puhára enyhén sós vízben. Végül szűrjük le, hagyjuk kihűlni.
  2. A kihűlt burgonyát és a meghámozott, félkarikákra vágott lila hagymát tegyük tálba, öntsük fel 600 ml hideg vízzel, adjuk hozzá az ecetet és a porcukrot, sózzuk meg. Tegyük be minimum 3-4 órára a hűtőbe.
  3. A pisztrángokat irdaljuk be, kívül-belül dörzsöljük be sóval. Tegyük a megmosott, félkarikákra vágott citromot a hasüregükbe és az oldalukra, majd egyesével csomagoljuk a halakat alufóliába.
  4. Grillrácsra téve süssük meg 15-20 perc alatt, félidőben egyszer fordítsuk meg. Akkor kész, ha az alufólia kezd megfeketedni. Tálaljuk a burgonyasalátával és további tetszőleges zöldsalátával, zöldségekkel.

Fanny-tipp: A halak hasüregébe tehet rozmaringot vagy kakukkfű ágat is.

Elkészítési idő: 50 perc + hűtés
Energiatartalom/adag: 397 kcal

Ezeket a recepteket is próbáld ki:

 

