Sörös tarja és grillsajtos lecsó: ínycsiklandó grill receptek augusztusra

Közeledik a nyár vége, ám ezzel közel sem zárul le a grillszezon! Augusztusban, sőt a vénasszonyok nyarán is remek még az idő a kerti sütögetésre, így elhoztunk legjobb grill recepteket, hogy az utolsó napsütéses hónapban is tudj mit virítani a családnak és a barátoknak a grillrács mögül!

Grillezett sörös tarja tejfölös uborkasalátával

Nyár végi grill receptek csak neked

Sörös tarja tejfölös uborkasalátával

Hozzávalók (4 személyre):

120 g ketchup

60 ml világos sör

2 ek. olaj + a rácsra

bors

800 g sertéstarja

2 db kígyóuborka

só

400 g tejföl

3 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

A ketchupot keverjük ki a sörrel, az olajjal és borssal, majd forgassuk bele a szeletekre vágott, kissé kiklopfolt tarját. Fedjük le, tegyük be a hűtőbe 2-3 órára. A megmosott kígyó­uborkát gyaluljuk le, finoman sózzuk be, a felesleges

levet nyomkodjuk ki belőle. Keverjük a tejfölhöz a lereszelt fokhagymát,

forgassuk bele az uborkát. Tálalásig tegyük be a hűtőbe. A bepácolt tarját sózzuk meg, rakjuk olajjal átkent grillrácsra. Süssük készre vastagságtól függően 10-20 perc alatt, közben forgassuk és kenegessük a visszamaradt páccal. Tálaljuk uborkasalátával és további tetszőleges salátával, savanyúsággal.

Fanny-tipp: Csontos és csont nélküli tarjából is készítheti.

Elkészítési idő: 40 perc + pácolás

Energiatartalom/adag: 549 kcal

Mustáros csirkecombok petrezselymes burgonyával

Mustáros csirkecombok petrezselymes burgonyával

Hozzávalók (4 személyre):

120 g mustár

4 ek. méz

bors

4 db csontos csirkefelsőcomb

4 db csontos csirkealsócomb

800 g burgonya

só

2 csokor petrezselyemzöld

2 ek. olaj + a rácsra

2 ek. vaj

Elkészítés:

A mustárt keverjük ki a mézzel és a borssal. Forgassuk bele a combokat, fedjük le, tegyük be a hűtőbe legalább 45 percre. A krumplit mossuk és hámozzuk meg, majd kockázzuk fel, enyhén sós vízben főzzük meg, szűrjük le. A petrezselymet aprítsuk finomra. Serpenyőben hevítsük össze az olajat és a vajat, dobjuk rá a petrezselymet, majd a burgonyát. Húzzuk le a tűzről. A bepácolt combokat sózzuk meg, tegyük olajjal átkent grillrácsra. Forgatva süssük készre 30-35 perc alatt, közben gyakran kenjük át a visszamaradt páccal. A petrezselymes

burgonyával tálaljuk.

Fanny-tipp: Barbeque-szósszal is elkészíthető a grillezett csirkecomb.