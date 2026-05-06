Fájdalmas döntés Liverpoolban, Kerkez Milosról van szó

Fájdalmas döntést kell meghoznia Arne Slot vezetőedzőnek a szombati Liverpool-Chelsea Premier League-mérkőzés előtt (13.30, tv: Spíler 1) – legalábbis a hazai szurkolók szerint. Kerkez Milost ugyanis négy meccs után újra a kezdőcsapatba követelik, amit érzelmileg azért nehéz meglépni, mert Andy Robertsonnak ez lesz az utolsó előtti lehetősége az Anfielden játszani, mielőtt nyáron távozik a klubtól.

Andy Robertson helyett Kerkez Milost követelik kezdőcsapatba a Liverpool-Chelsea mérkőzésen

Fotó: Richard Sellers - PA Images

Liverpool-Chelsea: Robertson helyett Kerkez?

A Liverpool Echo szedte össze, milyen változások lehetnek a Chelsea ellen a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellenihez képest. A legnagyobb kérdőjel pedig a balhátvéd poszton van, Andy Robertson ugyanis olyan gyenge teljesítményt mutatott az Old Traffordon, hogy Arne Slot egy óra után lecserélte őt Kerkez Milosra – akit a hétvégére már visszakövetelnek a kezdőbe.

A portál viszont megjegyzi, ez a döntés érzelmileg nem egyszerű a holland szakember számára, mert a skót játékosnak ez lenne az utolsó előtti meccse az Anfielden, de az esetleges győzelemért járó pontok fontosabbak, Kerkez pedig alig várja, hogy bizonyíthasson.

Ami a további változásokat illeti, Alisson Becker nyolc meccs után térhet vissza a Liverpool kapujába, Alexander Isak pedig egy apróbb sérülésből próbál felépülni szombatig.

Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Florian Wirtz helye biztosnak tűnik a Chelsea ellen is – ahogy Curtis Jonesé is a védelem jobb oldalán, aki az utóbbi időben a legjobb teljesítményt nyújtja ezen a poszton.