Fájdalmas döntés Liverpoolban, Kerkez Milosról van szó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 06:15
Andy Robertsont megfosztanák az utolsó előtti lehetőségtől. Kerkez Milost kezdőcsapatba követelik a Liverpool-Chelsea mérkőzésen.
Fájdalmas döntést kell meghoznia Arne Slot vezetőedzőnek a szombati Liverpool-Chelsea Premier League-mérkőzés előtt (13.30, tv: Spíler 1) – legalábbis a hazai szurkolók szerint. Kerkez Milost ugyanis négy meccs után újra a kezdőcsapatba követelik, amit érzelmileg azért nehéz meglépni, mert Andy Robertsonnak ez lesz az utolsó előtti lehetősége az Anfielden játszani, mielőtt nyáron távozik a klubtól.

A Liverpool Echo szedte össze, milyen változások lehetnek a Chelsea ellen a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellenihez képest. A legnagyobb kérdőjel pedig a balhátvéd poszton van, Andy Robertson ugyanis olyan gyenge teljesítményt mutatott az Old Traffordon, hogy Arne Slot egy óra után lecserélte őt Kerkez Milosra – akit a hétvégére már visszakövetelnek a kezdőbe.

A portál viszont megjegyzi, ez a döntés érzelmileg nem egyszerű a holland szakember számára, mert a skót játékosnak ez lenne az utolsó előtti meccse az Anfielden, de az esetleges győzelemért járó pontok fontosabbak, Kerkez pedig alig várja, hogy bizonyíthasson.

Ami a további változásokat illeti, Alisson Becker nyolc meccs után térhet vissza a Liverpool kapujába, Alexander Isak pedig egy apróbb sérülésből próbál felépülni szombatig. 

Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Florian Wirtz helye biztosnak tűnik a Chelsea ellen is – ahogy Curtis Jonesé is a védelem jobb oldalán, aki az utóbbi időben a legjobb teljesítményt nyújtja ezen a poszton.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
