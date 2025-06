Itt a grillszezon: van néhány tippünk hozzá!

Hogyan lesz minden tökéletesen átsült?

Csontos hús grillezése esetén ügyeljünk arra, hogy a csont melletti rész kellő hőkezelése hosszabb időt vesz igénybe, ha pedig egy alapanyag grillezését egyszer már elkezdtük, fejezzük is be. Félig grillezett alapanyagot ne tegyünk el későbbre! Ha a húsból a zsiradék a parázsra cseppen és láng keletkezik, akkor a grillrácsot vegyük le addig, míg a láng elalszik, mivel láng felett a hús nem sül, hanem ég, perzselődik. A rács soha ne legyen túl alacsonyan, túl közel a hőforráshoz, és mindig a hosszabb sütési időt igénylő étellel kezdjük a grillezést. Fontos még, hogy hideg húst ne tegyünk a grillre! Emellett arra is figyeljünk, hogy a zöldségeket mag nélkül, héjastól grillezzük, a halat pedig bőrével lefelé kezdjük el sütni.