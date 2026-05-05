A fűben ülve zokogtak, megszólalt egy gyászoló a győri Tescónál történt tragédiáról

Mindig elsők közt érkezett meg az edzésekre a Győrszentiván focicsapatának edzője, Kovács Zsolt. Az egyik nap viszont a játékosok egymást kérdezgették, hol van a tréner, majd jött a borzalmas hír, hogy ő vesztette életét a győri balesetben. Mint ismert, egy autós biciklist gázolt néhány napja az 83-as főúton, a Tesco közelében, a fociedző életéért pedig hiába küzdöttek a mentők, már nem lehetett rajta segíteni.

Kovács Zsolt fociedző a halálos győri baleset áldozata Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Kovács Zsolt halálhírét zokogva fogadták játékosai

A srácok már itt voltak csütörtök délután, edzésre készültek. Egymást kérdezgették, hol van az edző, hiszen Kokó mindig az elsők között érkezett ezeken a napokon

– emlékezett vissza a tragédia napjára a Kisalföld.hu-nak Glázer Péter, a győrszentiváni egyesület elnöke.

Már a közösségi csoportunkban is keresték, amikor megtudtuk a borzalmas hírt a balesetről. Szörnyű érzés volt, de az is hogy vezetőként a fűben ülő és zokogó játékosokat nekem kellett volna megvígasztalnom. Bevallom, nem sikerült... Nagyon megviselt mindenkit a klubnál a baleset.

Glázer Péter nagyon régóta ismerte Kovács Zsoltot, akit hosszú beszélgetések után végül 2022-ben tudott Győrszentivánra csábítani.

Negyven éve ismertem, hiszen annak idején, még futballistaként sokat játszottunk egymás ellen is, de mindvégig jó barátságban voltunk

– fogalmazott a klubelnök, aki egyelőre még nem tud azzal foglalkozni, hogy szakmai téren mit hoz a holnap, annyira mélyen érintette Kovács Zsolt halála.

Győr-Moson-Sopron labdarúgását Kokó tragédiájával olyan veszteség érte, amit most még fel sem tudunk fogni, emberi és szakmai szempontból is évekig elkísér minket...

– tette hozzá szomorúan Glázer Péter.