"A lányaiért élt, jövőre lett volna az aranylakodalma" - Elhunyt az Óbudán elektromos rollerrel elgázolt férfi, megszólalt a lánya a Borsnak

Elhunyt a kórházban a május végén elgázolt idős férfi. Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél az egyik zebrán akart átkelni, amikor egy elektromos rolleres elütötte. A férfi súlyos fejsérülésekkel került kórházba, az orvosok nem sok esélyt láttak a felépülésére. A baleset után több mint egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A rendőrség nyomoz az ügyben.
A nyugdíjas férfi még tele volt tervekkel és nagy szeretettel készült a feleségével az aranylakodalmukra. A családja szörnyen dühös és azt szeretnék, ha az elektromos rolleres gázoló elnyerné méltó büntetését. A lánya nem szeretné felfedni a személyazonosságát, de a Borsnak beszélt az édesapjáról.
„Édesapám 3 gyermekes családapa volt, aki a lányaiért élt. Mindhárman a legjobbakat kaptuk, többdiplomásak lettünk. Haláláig szerelmesek voltak egymásba anyukámmal, jövőre lett volna az aranylakodalmuk” – mondta a gyászoló lány.
Egész életében keményen dolgozott, gyógyszerkutató vegyész volt nyugdíjas koráig. Azóta pedig a hobbijaival, az asztalossággal és a kertészkedéssel töltötte legszívesebben az idejét. Bútorokat tervezett és készített, szőlőt és gyümölcsöket termesztett, de tanult is, érdekelte a számítástechnika és a kiberbiztonság.
A családja szerint a nyugdíjas férfire mindenki számíthatott, mindig ott volt, ha valami javításra szorult. Sok barátja volt.
Talpig úriember volt, a hölgyeket mindig előre engedte az ajtóban, beteges anyukámra nagy szeretettel vigyázott és gondoskodott róla. Hatalmas szíve volt, bárki számíthatott rá. Jó ember volt, tevékeny ember, tele tervekkel még mindig...
– mondta könnyes szemmel a lánya.
Az elhunyt férfi szerető apa, férj és jó barát volt. Egész életében vezetett, de egyszer sem volt balesete. A sors fura fintora, hogy éppen egy közlekedési baleset áldozata lett és szakította el a szeretteitől. A gyászoló nő arra kéri az elektromos rollert használókat, hogy
legyenek tudatában, milyen veszélyes közlekedési eszköz birtokában vannak és minden esetben ők is ismerjék és tartsák be a KRESZ-t, hiszen a figyelmetlenségük életeket olthat ki, családokat tehet tönkre.
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