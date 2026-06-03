Friss információk Ambrus Attila válásáról: Nem most szakított a Viszkis és felesége

Ambrus Attila a Viszkis rabló és feleségének válása hatalmas port kavart. 14 év házasság után az egykori elítélt és párja beadták a válókeresetet. Lapunk információja szerint azonban tavaly augusztus óta nem élnek együtt.

Ambrus Attila felesége már lassan egy éve elköltözött közös otthonukból (Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks)

Ambrus Attila és párja egy éve váltak külön

Ahogyan arról már beszámoltunk Ambrus Attila és felesége válnak. A hír mindenkit meglepett, hiszen hosszú ideig szoros kötelék fűzte össze őket. 14 évvel ezelőtt egy ősmagyar szertartás keretein belül kötötték össze életüket, amely alkalmával vérszerződést is kötöttek.

Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára. A barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó, boldog családnak ismertük őket. Már a házukat is árulják

– nyilatkozta Ambrus Attila családjának ismerőse.

Lapunk információi szerint azonban a válás nem most lett eldöntve, Ambrus Réka, a Viszkis felesége ugyanis tavaly augusztusban költözött el az Esztergomban található búbánatvölgyi családi házukból két közös gyermekükkel, Magorral és Annával együtt.

Az Attilánál 20 évvel fiatalabb Réka jelenleg gyermekeivel együtt Baján él, míg férje még mindig a családi otthonban.

Ambrus Attila gyermekei édesanyjukkal élnek Baján (Fotó: MW)

Ambrus Attila és felesége csak most kezdték el árulni a házat

Noha tavaly augusztusban döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják életüket, a hatalmas családi házat csak most kezdték el meghirdetni, amit maga Réka is közzétett a közösségi oldalán. A 118 négyzetméteres álomotthont közel 105 millió forintért hirdette meg a család az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő felületen.

Ambrus Attila otthona igazi panorámás ingatlan, melyben saját medence, télikert, csúcstechnológiás fűtésrendszer és az intim szférát és a kényelmet biztosító berendezések is megtalálhatók.