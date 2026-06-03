Jenna Ortegáék reszelt unikornisszarvat szívnak fel kokain helyett a SkyShowtime legnézettebb filmjében

Az A24 már megszokhattuk, hogy nem mindennapi sztorikat mesél el közönségének. Az ő égiszük alatt készült például a Fehér éjszakák, A világítótorony vagy az mozinézőket aktuálisan halálra nyomasztó Backrooms – Hátsó szobák. Most pedig a SkyShowtime nézői is ízelítőt kapnak abból, miért is ezt tartják napjaink legtébolyodottabb stúdiójának, miután a streamingplatform kínálatába felkerült a Jenna Ortega főszereplésével tavaly bemutatott Egy unikornis halála.

A SkyShowtime jelenlegi legnézettebb filmjére, az Egy unikornis halálára is hasonló mértékű döbbenettel tekintenek a nézők (Fotó: IMDb)

Jenna Ortega legostobább filmjére kattint mindenki a SkyShowtime-on

A menyasszonnyal pusztító HBO Max talán azt hitte, náluk rosszabb szörnyfilmet senki sem tud feltölteni a streamingre, ám a SkyShowtime erre csak annyit mondott egy mémet megidézve, hogy „fogd meg a söröm”. A napokban ugyanis felkerült a kínálatba az Egy unikornis halála, mely egy sötét humorú szatíra és lényhorror, amelyben Paul Rudd és Jenna Ortega által alakított egy elidegenedett apa és lánya véletlenül elgázolnak egy unikornist. Amikor rájönnek, hogy a szarva csodás gyógyító tulajdonságokkal bír, egy kapzsi milliárdos család segítségével próbálnak meggazdagodni rajta, ám hamarosan megjelennek az állat bosszúálló szülei is, és az egész egy véresen darálós horrorba csap át.

Ez így már önmagában is elég elvetemült lenne, de az Egy unikornis halálában több olyan momentum is van, mely láttán konkrétan az tör ki a nézőből, hogy „ekkora baromságot nagyon régen láttam”. Ilyen pillanat például, amikor az egyik szereplő lereszeli az unikornis szarvát és kokainként szippantja fel, hogy utána Albert Einsteint megszégyenítő tudásra tegyen szert. Halkan jegyezzük meg, ez jelenleg a legnézettebb a SkyShowtime-filmek listáján...

Ám egy okból nekünk, magyaroknak mégis kicsit közel állhat a szívünkhöz ez a rettenetesen furcsa horror, ez pedig nem más, mint hogy Magyarországon forgatták. A stáblistán rengeteg honfitársunk nevét lelhetjük fel, 2023 őszén pedig Budapest bármelyik utcasarkán belefuthattunk Jenna Ortegába, csakúgy, mint most Arnold Schwarzeneggerbe.

Még a Jenna Ortega-filmek és sorozatokban ritkán látott böszmeség tarol a streamingen (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Wednesday hamarosan visszatér

Három éve még Budapesten, most a SkyShowtime-on, nemsokára pedig a Netflixen találkozhatunk Jenna Ortegával, hiszen a szexi színésznő jelenleg is gőzerővel dolgozik a Wednesday 3. évadán. A népszerű gótikus széria folytatásának forgatása még idén februárban kezdődött el Írországban, és Ortega kisasszony mellett Cathrine-Zeta Jones, Luis Guzmán vagy épp Fred Armisen visszatérése is borítékolható.