"Kétszer is lek*rvázott!" – Botrány a kórházban: Mandula Ádám császármetszés után gyalázta kisbabája édesanyját

Eljött a nagy nap, ma elhagyhatja a kórházat az Éden Hotel egykori sztárjának exe kisfiukkal. Mandula Ádám volt barátnője a Borsnak elárulta, hogy a sztárapuka a baba világra jöttének másnapján ment be hozzájuk a szülészeti osztályra, de nem volt benne köszönet…

Mandula Ádám fia május 27-én látta meg a napvilágot Fotó: Instagram

Így alakult Manula Ádámék kapcsolata

A rapper és a fiatal anyuka másfél évvel ezelőtt jöttek össze

Többször szakítottak, de mindig kibékültek

Tavaly októberben Mandula Ádám bejelentette, hogy párja a gyermekével várandós

Múlt hónapban a kismama szakított, majd adott még egy esélyt az apának

Május 27-én megszületett Nolen

A rapper nem ért oda a születésre, csak másnap ment be a kórházba, ahol botrányosan viselkedett

Egyedülálló anyukaként neveli Mandula Ádám gyermekét az exe

Apás szülésre készült az énekes és fiatal párja, de a szülés előtt Alexa a szakítás mellett döntött. De Mandula Ádám exe ennek ellenére nem akarta kizárni az apát közös kisfiuk világa jöttéből, így időben értesítette. De a rapper nem ért oda gyermeke világra jöttére.

"Május 27-én megszületett Nolen. Nagyon ügyes baba volt, és a császármetszés alatt is olyan összhangban voltunk, amit nehéz szavakba önteni. Két nappal a műtét után már úgy mentem fel-alá, mint akit meg sem műtöttek" – mesélte a Borsnak Alexa, aki várandósan kórházba került vesemedence gyulladással.

"Profi műtősök kezében voltam, amiért örökké hálás leszek. A szülés előtt írtam Ádámnak, hogy kórházban vagyok. Félreértés ne essék, nem én hívtam fel, ahogy azt sokan állítják. Nem sokkal később azt is megírtam neki, hogy visznek a műtőbe. Azt mondtam neki, hogy akár bent is lehetett volna Nolen születésénél, de úgy éreztem, akkor is fontosabb volt számára valami más. Egy igazi apa szerintem ott van a gyermeke születésénél. Ezt a kórházban számos édesapa megmutatta. Nekem viszont azt kellett megtapasztalnom, hogy Ádám életében mindig akadt valami fontosabb. Számomra az nem a felelősségvállalás jele, amikor valaki azt közli, hogy az edzés előrébb való annál, hogy elsőként lássa a saját gyermekét."

Kétszer látogatott meg minket az osztályon, de ott is képes volt botrányosan viselkedni. Kétszer is lek*rvázott!

Mint ismert, tavaly Mandula Ádám TikTok-élőzés közben bántalmazóan viselkedett Géczi Beával közös gyermekével. Emiatt a gyámügy is újra kivonult Szegedi Fecsóék otthonához, és emiatt most is speciális engedély kellett ahhoz, hogy újszülött gyermekét meglátogathassa a kórházban, Alexa ezt is elintézte, mégsem tudott normálisan viselkedni.