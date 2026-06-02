"Kétszer is lek*rvázott!" – Botrány a kórházban: Mandula Ádám császármetszés után gyalázta kisbabája édesanyját

Eljött a nagy nap, ma elhagyhatja a kórházat az Éden Hotel egykori sztárjának exe kisfiukkal. Mandula Ádám volt barátnője a Borsnak elárulta, hogy a sztárapuka a baba világra jöttének másnapján ment be hozzájuk a szülészeti osztályra, de nem volt benne köszönet…
Apás szülésre készült az énekes és fiatal párja, de a szülés előtt Alexa a szakítás mellett döntött. De Mandula Ádám exe ennek ellenére nem akarta kizárni az apát közös kisfiuk világa jöttéből, így időben értesítette. De a rapper nem ért oda gyermeke világra jöttére.
"Május 27-én megszületett Nolen. Nagyon ügyes baba volt, és a császármetszés alatt is olyan összhangban voltunk, amit nehéz szavakba önteni. Két nappal a műtét után már úgy mentem fel-alá, mint akit meg sem műtöttek" – mesélte a Borsnak Alexa, aki várandósan kórházba került vesemedence gyulladással.
"Profi műtősök kezében voltam, amiért örökké hálás leszek. A szülés előtt írtam Ádámnak, hogy kórházban vagyok. Félreértés ne essék, nem én hívtam fel, ahogy azt sokan állítják. Nem sokkal később azt is megírtam neki, hogy visznek a műtőbe. Azt mondtam neki, hogy akár bent is lehetett volna Nolen születésénél, de úgy éreztem, akkor is fontosabb volt számára valami más. Egy igazi apa szerintem ott van a gyermeke születésénél. Ezt a kórházban számos édesapa megmutatta. Nekem viszont azt kellett megtapasztalnom, hogy Ádám életében mindig akadt valami fontosabb. Számomra az nem a felelősségvállalás jele, amikor valaki azt közli, hogy az edzés előrébb való annál, hogy elsőként lássa a saját gyermekét."
Kétszer látogatott meg minket az osztályon, de ott is képes volt botrányosan viselkedni. Kétszer is lek*rvázott!
Mint ismert, tavaly Mandula Ádám TikTok-élőzés közben bántalmazóan viselkedett Géczi Beával közös gyermekével. Emiatt a gyámügy is újra kivonult Szegedi Fecsóék otthonához, és emiatt most is speciális engedély kellett ahhoz, hogy újszülött gyermekét meglátogathassa a kórházban, Alexa ezt is elintézte, mégsem tudott normálisan viselkedni.
„Ami engem és Ádámot illet, ez a történet már nagyon régóta a végét járja. Az elmúlt események pedig még attól is elvették a kedvemet, hogy a gyermekünk miatt a jövőben keressem őt. Nem harcot akarok, nem üzengetni szeretnék, de vannak mondatok, amelyeket nem lehet elfelejteni. Főleg nem akkor, amikor egy nő éppen egy császármetszésen van túl. Az évek alatt azt láttam, hogy mindig kellett valami, ami fontosabb volt a családnál, valami, ami elvitte a figyelmet a valódi felelősségről. Ugyanezt éreztem a kapcsolataiban is: mintha mindig szüksége lett volna valakire maga mellett, de a kitartás és a valódi helytállás már sokkal nehezebben ment volna. Én így éltem meg ezt az egészet. Nolen viszont visszahozta az életembe a küzdést és a kitartást. Olyan dolgokat adott vissza, amelyeket évekkel ezelőtt elvesztettem. Lelkileg lecsúsztam egy olyan lejtőn, ahonnan hosszú ideig nem tudtam felállni. Most viszont a fiam jelenlétével úgy érzem, képes leszek rá.”
„Ádám nem csak elvett az életemből, adott is. Tapasztalatot. Megtanított arra, hogy legközelebb csak olyan emberért tegyem tűzbe a kezem, aki ugyanezt értem is megtenné. És visszahozta belém azt a felismerést is, hogy az igaz szerelem mellett kell kitartanom. Ma is úgy érzem, hogy az utam egyszer még visszavezet ahhoz a titokzatos emberhez, aki valaha valódi érzéseket ébresztett bennem.”
