A legegészségesebb nasi: diétás házi zöldségchips – Így készítsd el fillérekből

A bolti zöldségchipsek baromi drágák, ezért érthető, ha inkább az olcsóbb verziót választod, ami persze baromi egészségtelen. Hogy ne kelljen beérned a bolti mérgekkel, most hoztunk egy tuti receptet, amit bármikor elkészíthetsz és bűntudat nélkül fogyaszthatsz! Olvass tovább!

A legegészségesebb nasi: diétás házi zöldségchips – Így készítsd el filléresen

Fotó: Photo-Art Jo / Shutterstock

Házi zöldségchips recept, ami után nem gyötör a bűntudat

Felejtsd el a krumplit, számtalan más zöldség is ideális chips alap. Ott van például a cékla, a répa, a csicsóka, és az édesburgonya (batáta), ezekkel a gyökérzöldségekkel bátran próbálkozhatsz. Bő olajra sem lesz szükség. Mutatjuk, hogy készítsd el a diétás nassolnivalót!

Zöldségchips ropogósra sütve, bő olaj nélkül

Először is, válaszd ki milyen zöldségekből szeretnél chipset készíteni, majd alaposan tisztítsd meg őket.

A sütőt melegítsd elő 200 fokra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Most jön a trükk: a zöldségchips kulcsa a szeletelés. Fontos, hogy minél vékonyabb szeleteket vágj, nagyjából 2 milliméternél nem vastagabbakat. Használj szeletelőt, vagy uborkagyalut, így biztos lehetsz benne, hogy nem lesznek eltérőek a zöldségszeletek, hiszen akkor az egyik fele odaég, a másik pedig még nyers maradna. Ne ennél a lépésnél akarj időt spórolni!

A zöldségchips nem csak egészséges, de sokkal olcsóbb is mint az egészségtelen bolti krumplichips

Fotó: Chzu / Shutterstock

Miután megvagy a szeleteléssel, a felesleges nedvességet itasd le a zöldségszeletekről konyharuhával vagy egyszerű konyhai papírtörlővel.

A zöldségszeleteket terítsd a tepsire és 10-15 percig süsd, közben 1x forgasd meg őket.

A zöldségchipset nem feltétlen kell fűszerezni, de ha mégis úgy ítéled meg, hogy egy kis plusz nem árt neki, akkor most szórd meg kis fokhagymasóval, vagy amivel gondolod, a lényeg, hogy semmiképp se sütés előtt tedd, mert akkor nem fog ropogósra sülni.

Készíts mártogatóst, vagy fogyaszd magában, hidd el, sokkal finomabb mint a bolti változat, és egészségesebb is!

Bors tipp: a zöldségchipset akár airfryerben is elkészítheted!

Nézd ,meg az alábbi videót a zöldségchips készítésről:

