A legegészségesebb nasi: diétás házi zöldségchips – Így készítsd el fillérekből

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 10:15
Chips. Az egyik legfinomabb dolog, amit egyszerűen nem lehet abbahagyni. Csak egy keveset, csak még egy darabkát eszel, esküdözöl magadnak, aztán valahogy mégis elfogy az egész zacskóval. Most az egészségtelen kalóriabomba helyett hoztunk egy diétás, ráadásul filléres zöldségchips receptet.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A bolti zöldségchipsek baromi drágák, ezért érthető, ha inkább az olcsóbb verziót választod, ami persze baromi egészségtelen. Hogy ne kelljen beérned a bolti mérgekkel, most hoztunk egy tuti receptet, amit bármikor elkészíthetsz és bűntudat nélkül fogyaszthatsz! Olvass tovább! 

Zöldségchips, cékla, répa és krupli.
A legegészségesebb nasi: diétás házi zöldségchips – Így készítsd el filléresen
Fotó: Photo-Art Jo / Shutterstock

Házi zöldségchips recept, ami után nem gyötör a bűntudat

Felejtsd el a krumplit, számtalan más zöldség is ideális chips alap. Ott van például a cékla, a répa, a csicsóka, és az édesburgonya (batáta), ezekkel a gyökérzöldségekkel bátran próbálkozhatsz. Bő olajra sem lesz szükség. Mutatjuk, hogy készítsd el a diétás nassolnivalót!

Zöldségchips ropogósra sütve, bő olaj nélkül

Először is, válaszd ki milyen zöldségekből szeretnél chipset készíteni, majd alaposan tisztítsd meg őket.  

A sütőt melegítsd elő 200 fokra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Most jön a trükk: a zöldségchips kulcsa a szeletelés. Fontos, hogy minél vékonyabb szeleteket vágj, nagyjából 2 milliméternél nem vastagabbakat. Használj szeletelőt, vagy uborkagyalut,  így biztos lehetsz benne, hogy nem lesznek eltérőek a zöldségszeletek, hiszen akkor az egyik fele odaég, a másik pedig még nyers maradna. Ne ennél a lépésnél akarj időt spórolni!

Egy tál zöldségchips, répa, cukkini, paradicsom, cékla és fodros kel.
A zöldségchips nem csak egészséges, de sokkal olcsóbb is mint az egészségtelen bolti krumplichips
Fotó: Chzu / Shutterstock

Miután megvagy a szeleteléssel, a felesleges nedvességet itasd le a zöldségszeletekről konyharuhával vagy egyszerű konyhai papírtörlővel. 

A zöldségszeleteket terítsd a tepsire és 10-15 percig süsd, közben 1x forgasd meg őket. 

A zöldségchipset nem feltétlen kell fűszerezni, de ha mégis úgy ítéled meg, hogy egy kis plusz nem árt neki, akkor most szórd meg kis fokhagymasóval, vagy amivel gondolod, a lényeg, hogy semmiképp se sütés előtt tedd, mert akkor nem fog ropogósra sülni.

Készíts mártogatóst, vagy fogyaszd magában, hidd el, sokkal finomabb mint a bolti változat, és egészségesebb is!

Bors tipp: a zöldségchipset akár airfryerben is elkészítheted!

Nézd ,meg az alábbi videót a zöldségchips készítésről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

