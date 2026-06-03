Aggódnak a rajongók: Mickey Rourke részegen posztolhatott– Az exfeleségének is nekiment

Az egykor sármos filmsztár és bokszoló, Mickey Rourke már évek óta nehezen áll a talajon, kisebb-nagyobb kilengéseit pedig nehezen rejti el a média elől. Sőt, a maga módján tesz róla, hogy tudjunk ezekről a fiaskóiról, miután váratlan kiborulásainak következtében Instagramon éli ki indulatait.

Mickey Rourke fiatalon még szebb reményekkel nézett a jövő felé (Fotó: Zuma/Northfoto)

Évek óta nem a Mickey Rourke-filmek miatt írnak az egykori sztárról

A színész 1989-ben együtt játszott Carré Otisszal a Vad orchideák című filmben. A szakmai kapcsolatukból pedig szerelem alakult ki, 1992 és 1998 között házasok is voltak. Válásuk oka 2011-ben látott nyilvánosságot a színésznő életrajzában, ahol Otis több fejezetnyi részletességgel beszélt bántalmazó kapcsolatukról. A negatív visszhangot keltő írásról Mickey Rourke tagadóan nyilatkozott, mondván, hogy szerinte egy egyoldalú, nárcisztikus szempontot közvetít és nem hajlandó elolvasni.

A napokban Mickey Rourke egy nagyon furcsa üzenetet közölt újra Instagramon. Egy videó a Vad orchideák forgatásáról, melynek a leírása tele van helyesírási hibákkal:

Nem jó lány nem az ő hibája én voltam hülye évekig nem ő hibája vak hibát követtem el nem ő hibája teljesen én hibám

– írta Mickey Rourke a posztban, mely után pillangó és imádkozó emojikat rakott, egy nehezen mire vélhető kecske mellett. A poszt a cikk írásakor még elérhető a színész Instagram-feedjében:

Az eddig sem volt titok, hogy Rourke-nak problémái voltak az alkohollal. Az inkoherens írás és a furcsa emojik arra engednek következtetni, hogy nem volt mentálisan tiszta állapotban, egy érzelmileg mélyen lévő pillanatában pedig nem uralkodott önmagán és így születhetett ez a kellemetlen poszt.