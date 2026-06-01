"13 évesen szoktam rá a drogra, 9 évesen már ittam" – megrázó interjú Lilivel, a legfiatalabb rehabossal

A függő tinik száma egyre nagyobb aggodalomra ad okot a térségben. Miközben Dunavarsányban egyre több a fiatal alkoholfogyasztó, sokan már általános iskola felső tagozatában találkoznak a különböző szerekkel. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége lehet annak az új közösségi térnek, amely a dunaharaszti "Gyere Be Ház" mintájára jöhet létre a városban.
Lili még csak 16 éves, de már két éve tiszta. Az út azonban, amely idáig vezetett, fájdalmas és veszélyes volt. Az egyik legfiatalabb drogfüggő volt a tinirehabon.
Legelőször 13 évesen kerültem be rehabra, akkor már drogoztam. Akkor kezdtem szintetikus drogokat használni, illetve önsérteni
– mesélte lapunknak.
A fiatal lány négy terápián vett részt. Egy bántalmazó kapcsolat, lelki problémák és a szerhasználat egyre mélyebbre sodorták. Saját elmondása szerint ő maga kérte, hogy segítséget kapjon. Története sajnos nem egyedi.
Azt mondanám, hogy szinte minden második ember, aki nagyjából az én korosztályomban van, küzd valamilyen problémával, csak senki nem beszél róla
– fogalmazott Lili.
A fiatalok gyakran magányosak, bizonytalanok, és nem találnak olyan helyet, ahol ítélkezés nélkül meghallgatnák őket. Éppen erre kínálhat megoldást az a kezdeményezés, amely most Dunavarsányban bontogatja szárnyait.
A dunaharaszti "Gyere Be Ház" immár három éve fogadja a 12–18 éves fiatalokat. Nem rehabilitációs intézmény, nem iskola és nem klubhelyiség a klasszikus értelemben. Sokkal inkább egy biztonságos közösségi tér, ahol a fiatalok önmaguk lehetnek.
Krisztu Gábor addiktológiai konzultáns szerint pontosan erre van szükségük a mai tiniknek.
Legyen egy hely, ahol önmaguk lehetnek, és legyen egy hely, ahol ki lehet mondani olyat, amit esetleg azt gondolják, hogy máshol nem lehet kimondani
– mondta. A házba nem csak problémás fiatalok járhatnak.
Nem kimondottan csak szerhasználóknak szól, bárkit szívesen várunk. Az egyetlen szabály, hogy józanul kell bejönni
– hangsúlyozta a szakember. A programok között csocsó, darts, biliárd, társasjáték, sport és önismereti beszélgetések is szerepelnek. A cél egyszerű: megmutatni, hogy lehet kapcsolódni alkohol és drogok nélkül is.
Lili szerint a legtöbb fiatal alkohollal kezdi.
Én már kilencévesen ittam alkoholt. A legtöbb ember alkohollal kezdi ezt a pályafutást, és ahogy telik az idő, úgy csúszik egyre lejjebb
– mondta. Ez a tendencia különösen aggasztó annak fényében, hogy a helyi tapasztalatok szerint Dunavarsányban már a hetedik-nyolcadik osztályosok között is komoly problémát jelent az alkoholfogyasztás.
A kezdeményezés egyik motorja Válóczi Attila önkormányzati képviselő, aki Krisztu Gáborral közösen dolgozik azon, hogy a dunaharaszti mintát Dunavarsányban is meghonosítsák.
Látom Harasztin, hogy mit jelent ez a gyerekeknek. Van egy közösség, ahová tartoznak, számíthatnak egymásra, és egy csomó mindent meg tudnak beszélni
– mondta. A projekt mögött már most komoly összefogás áll. A próbanapon közel húsz fiatal vett részt. A segítő csapat fontos tagjai Szőke Imre, korábbi dunavarsányi történelemtanár, valamint Szijgyártó Gabriella tanárnő, akiket a gyerekek jól ismernek és elfogadnak.
A fiatalok pingpongoztak, darts-oztak, beszélgettek, közösséget építettek.
Amit jó volt látni, hogy nem telefonoztak. Hanem együtt voltak, közösségben, és személyesen beszélgettek
– emelte ki Válóczi Attila. A leendő ház neve egyelőre még nem végleges. Az egyik legnépszerűbb ötlet a „Hallgatlak”, de a végső döntést maguk a fiatalok hozzák meg szavazással.
A projekt hosszú távú működtetéséhez támogatókra és helyi összefogásra van szükség. A szervezők szeretnék, ha a város vállalkozói, civil szereplői és lakói is a kezdeményezés mellé állnának. Mert Lili története világosan megmutatja: egy fiatal életében néha elég egyetlen hely, egyetlen közösség vagy egyetlen meghallgató felnőtt ahhoz, hogy ne a lejtő, hanem a kiút felé induljon el. És lehet, hogy éppen ezért lesz Dunavarsány egyik legfontosabb ügye a következő hónapokban egy ház, ahol egyszerűen csak meghallgatnak.
