"13 évesen szoktam rá a drogra, 9 évesen már ittam" – megrázó interjú Lilivel, a legfiatalabb rehabossal

A függő tinik száma egyre nagyobb aggodalomra ad okot a térségben. Miközben Dunavarsányban egyre több a fiatal alkoholfogyasztó, sokan már általános iskola felső tagozatában találkoznak a különböző szerekkel. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége lehet annak az új közösségi térnek, amely a dunaharaszti "Gyere Be Ház" mintájára jöhet létre a városban.

Függő tinik: Lili borderline személyiségzavarral küzd. Ez egy összetett mentális állapot, amelyet az érzelmek, a hangulat, az énkép és a kapcsolatok szélsőséges instabilitása jellemez (Képünk illusztráció!)

Függő tinik: Lili sokkoló története

Lili még csak 16 éves, de már két éve tiszta. Az út azonban, amely idáig vezetett, fájdalmas és veszélyes volt. Az egyik legfiatalabb drogfüggő volt a tinirehabon.

Legelőször 13 évesen kerültem be rehabra, akkor már drogoztam. Akkor kezdtem szintetikus drogokat használni, illetve önsérteni

– mesélte lapunknak.

A fiatal lány négy terápián vett részt. Egy bántalmazó kapcsolat, lelki problémák és a szerhasználat egyre mélyebbre sodorták. Saját elmondása szerint ő maga kérte, hogy segítséget kapjon. Története sajnos nem egyedi.

Azt mondanám, hogy szinte minden második ember, aki nagyjából az én korosztályomban van, küzd valamilyen problémával, csak senki nem beszél róla

– fogalmazott Lili.

A fiatalok gyakran magányosak, bizonytalanok, és nem találnak olyan helyet, ahol ítélkezés nélkül meghallgatnák őket. Éppen erre kínálhat megoldást az a kezdeményezés, amely most Dunavarsányban bontogatja szárnyait.

Dunaharasztin már működik a csoda

A dunaharaszti "Gyere Be Ház" immár három éve fogadja a 12–18 éves fiatalokat. Nem rehabilitációs intézmény, nem iskola és nem klubhelyiség a klasszikus értelemben. Sokkal inkább egy biztonságos közösségi tér, ahol a fiatalok önmaguk lehetnek.

Krisztu Gábor addiktológiai konzultáns szerint pontosan erre van szükségük a mai tiniknek.

Legyen egy hely, ahol önmaguk lehetnek, és legyen egy hely, ahol ki lehet mondani olyat, amit esetleg azt gondolják, hogy máshol nem lehet kimondani

– mondta. A házba nem csak problémás fiatalok járhatnak.

Nem kimondottan csak szerhasználóknak szól, bárkit szívesen várunk. Az egyetlen szabály, hogy józanul kell bejönni

– hangsúlyozta a szakember. A programok között csocsó, darts, biliárd, társasjáték, sport és önismereti beszélgetések is szerepelnek. A cél egyszerű: megmutatni, hogy lehet kapcsolódni alkohol és drogok nélkül is.