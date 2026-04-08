BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Legjobb pho leves recept alapján főzött pho leves tányérban

Így készítsd el a diétázás vietnámi titkos fegyverét – ettől levestől csak úgy olvadnak majd rólad a kilók

recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 11:45
diétafogyásleves
Fogyókúrázol, de ennél valamit, ami nemcsak diétás, hanem finom és laktató is? Akkor ezt a pho leves receptet be kell vetned! Az íze mennyei, a kalóriatartalma pedig szinte elhanyagolható. Mutatjuk, hogyan készítheted el a vietnámi diétabombát!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei
  • A pho leves segít a fogyásban.
  • Alacsony szénhidráttartalmú változatban is elkészítehető.
  • Laktató, de alacsony a kalóriatartalma.

A vietnámi pho leves a legjobb választás, ha diétázol, de szereted az ízekben gazdag, egészséges fogásokat. Nemcsak kellemesen eltelít, hanem a kalóriabeviteled is segít kordában tartani. Alább megosztjuk a tökéletes diétás pho leves receptet, amelynek segítségével pofonegyszerűen megszabadulhatsz a felesleges kilóktól.

Legjobb pho leves recept alapján készült pho leves fogyasztása étteremben
A pho leves receptje egyszerű, így könnyen készíthetsz diétás, mégis laktató fogást.
Fotó: gpointstudio / shutterstock

A vietnámi pho leves

Nem meglepő, hogy a pho a tudatos étkezés egyik nagy kedvence lett az utóbbi években, hiszen ízvilágában rendkívül gazdag és változatos, de egy egészséges, könnyen emészthető fogás – ami nem mellesleg a fogyni vágyóknak is szuper választás lehet a megfelelő alapanyagok kombinálásával.

Diétás pho leves recept

Az eredeti pho leves receptje rizstésztával készül, de ha a cél a fogyás vagy a szénhidrátcsökkentés, van egy zseniális trükk, amellyel csökkenthetjük a kalóriákat: a tésztát vékonyra szeletelt káposztára kell cserélni. Ráadásul a leveshez nem lesz szükség sem szószokra, sem extra zsiradékra, a vékonyra szeletelt marhahús pedig gyorsan átfő a forró levesben, így egy friss, szaftos és magas fehérjetartalmú feltéttel koronázható meg a pho leves.

Pho leves hozzávalók

Az alapléhez:

  • kb. 1,8 kg marhacsont (velős csont, borda)
  • 2 fej vöröshagyma
  • 1 nagy gyömbér
  • 3 fahéjrúd
  • 4 csillagánizs
  • 4 szegfűszeg
  • 1 ek só
  • 60 ml halszósz
  • kb. 2 liter víz

A tálaláshoz:

  • 1 csészényi vékonyra szeletelt káposzta
  • 50 g újhagyma
  • 1/2 csésze babcsíra
  • 1 lime
  • ~50 dkg vékonyra szeletelt marhahús (bélszín)
  • 2-3 ek szójaszósz

A Pho leves elkészítése

  1. A hagymát és a gyömbért sütőben vagy serpenyőben enyhén megpirítjuk, amíg kissé megfeketedik a felületük – ettől lesz igazán mély az alaplé íze.
  2. A fahéjat, csillagánizst és szegfűszeget egy száraz lábasban 1-2 percig pirítjuk, amíg illatozni kezdenek.
  3. Hozzáadjuk a csontokat, a hagymát, a gyömbért, a sót, a halszószt és a vizet. Felforraljuk, majd alacsony lángon legalább 2-3 órán át főzzük.
  4. A káposztát vékony csíkokra szeljük, hogy visszaadja a tészta formáját, és jó mély tálakba adagoljuk.
  5. A húst nagyon vékony szeletekre vágjuk, majd a káposztára helyezzük.
  6. Ha eleget főtt, leszűrjük az alaplevet, majd még forrásban lévő állapotában rámerjük a húsra – az azonnal megfő benne.
  7. Megszórjuk újhagymával, babcsírával, meglocsoljuk lime-mal és ízlés szerint szójaszósszal.
Pho leves recept alapján készült fogás evőpálcikával tálalva.
Minél tovább fő a leves, annál gazdagabb lesz az íze!
Fotó: Lazhko Svetlana /   shutterstock

Pho leves tippek

  • A magasabb fehérjetartalomért megduplázhatod a felhasznált hús mennyiségét.
  • Ha még könnyedebb verzióra vágysz, a húst cseréld tofura.
  • A pho leves alapleve előre is elkészíthető, és a hűtőben több napig eláll.
  • A kész leves alkotóelemeit érdemes külön tárolni, és csak tálaláskor összeállítani – így mindig friss, tökéletes állagot kaphatsz.

Kipróbálnád az eredeti receptet is? A következő videó segítségével elkészítheted:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu