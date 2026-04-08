Így készítsd el a diétázás vietnámi titkos fegyverét – ettől levestől csak úgy olvadnak majd rólad a kilók

A vietnámi pho leves a legjobb választás, ha diétázol, de szereted az ízekben gazdag, egészséges fogásokat. Nemcsak kellemesen eltelít, hanem a kalóriabeviteled is segít kordában tartani. Alább megosztjuk a tökéletes diétás pho leves receptet, amelynek segítségével pofonegyszerűen megszabadulhatsz a felesleges kilóktól.
Nem meglepő, hogy a pho a tudatos étkezés egyik nagy kedvence lett az utóbbi években, hiszen ízvilágában rendkívül gazdag és változatos, de egy egészséges, könnyen emészthető fogás – ami nem mellesleg a fogyni vágyóknak is szuper választás lehet a megfelelő alapanyagok kombinálásával.
Az eredeti pho leves receptje rizstésztával készül, de ha a cél a fogyás vagy a szénhidrátcsökkentés, van egy zseniális trükk, amellyel csökkenthetjük a kalóriákat: a tésztát vékonyra szeletelt káposztára kell cserélni. Ráadásul a leveshez nem lesz szükség sem szószokra, sem extra zsiradékra, a vékonyra szeletelt marhahús pedig gyorsan átfő a forró levesben, így egy friss, szaftos és magas fehérjetartalmú feltéttel koronázható meg a pho leves.
Kipróbálnád az eredeti receptet is? A következő videó segítségével elkészítheted:
A következő cikkek is érdekelhetnek:
